शुगर मिलों में 30 प्रतिशत तक गिरे दाम, लेकिन रिटेल दुकानों तक पहुंचने में लगेंगे कितने दिन, जानें किस दाम पर मिलेगी चीनी

मिलों में दाम घटने के बावजूद जब आप रिटेल स्टोर या सुपरमार्केट जाएंगे, तो वहां पुरानी दरों पर ही चीनी बिकती मिल रही होगी. इसके पीछे एक वजह खुदरा दुकानदारों का पहले ही महंगा स्टॉक खरीदना है.

त्योहारों की शुरुआत होते ही चीनी के दाम भी आसमान छूने लगे हैं. अचानक से चीनी के दामों में हुई 20 रुपये प्रति किलो की बढ़त ने आम लोगों से लेकर सरकार को भी परेशानी में डाल दिया. घर में रसोई का बजट बढ़ गया, लेकिन जल्द ही लोगों को अब इससे राहत मिल सकती है. दरअसल मिल गेट पर चीनी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका फायदा तुरंत आपकी स्थानीय किराने की दुकान पर मिलने वाला है... आइए जानते हैं लोगों को कब तक चीनी के बढ़ी हुई कीमतों से छुटकारा मिल पाएगा.

एक्स-मिल कीमतों में अचानक भारी गिरावट

हाल ही में चीनी के थोक और मिल भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जो चीनी मिलों से ऊंचे दामों पर निकल रही थी, उसके एक्स-मिल भाव में लगभग 30 प्रतिशत की जोरदार गिरावट आई है. इसके बाद अब मिलों में चीनी का दाम घटकर सीधे 47 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है, जो कि कुछ समय पहले तक काफी उफान पर था. कीमतों में आई इस अचानक सुस्ती ने बाजार के जानकारों को भी चौंका दिया है.

अचानक से क्यों गिरे चीनी के दाम, सरकार का मास्टर स्ट्रोक

कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे सरकार का एक कड़ा और रणनीतिक फैसला काम कर रहा है. सरकार ने उन चीनी मिलों को बड़ी राहत देते हुए, जो खासतौर पर एक्सपोर्ट के लिए रिफाइंड चीनी तैयार कर रहे थे, उसे अब घरेलू बाजारों में ही बेचने की अनुमति दे दी है. अनुमान है कि अगले दो महीनों के भीतर करीब 3 से 3.5 लाख टन अतिरिक्त रिफाइंड चीनी देश के लोकल मार्केट में उतरेगी. इसके अलावा, थोक उपभोक्ताओं और डीलरों पर स्टॉक होल्डिंग के नियम भी सख्त कर दिये गये हैं, जिससे सट्टेबाजी और कालाबाजारी पर लगाम लगी है.

आपकी लोकल दुकान पर क्यों नहीं दिख रहा असर

मिलों में दाम घटने के बावजूद जब आप रिटेल स्टोर या सुपरमार्केट जाएंगे, तो वहां पुरानी दरों पर ही चीनी बिकती मिल रही होगी. इसके पीछे एक वजह खुदरा दुकानदारों का पहले ही महंगा स्टॉक खरीदना है. कोई भी दुकानदार नुकसान उठाकर अपना पुराना माल नहीं बेचना चाहता. आमतौर पर एक छोटे दुकानदार के पास 50-50 किलो वाले 10 से 15 कट्टे पहले के स्टॉक के रूप में मौजूद होते हैं, जिन्हें वह पहले खाली करेगा.

आम आदमी की जेब पर असली असर कब और कैसे पड़ेगा

अगर आप सोच रहे हैं कि आज ही जाकर कम कीमत पर चीनी ले आएंगे, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि खुदरा बाजार में इन घटी हुई कीमतों का पूरी तरह असर दिखने में कम से कम 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है, जब दुकानदार अपना पुराना महंगा स्टॉक पूरी तरह खत्म कर लेंगे और मिलों से नये भाव पर सस्ता माल खरीदकर लाएंगे, तब जाकर आपको चिल्लर में या पैकेट पर कम कीमत चुकानी होगी.

त्योहारी सीजन से पहले दाम कंट्रोल करने की कोशिश

सरकार आने वाले बड़े त्योहारों के सीजन से ठीक पहले बाजार को पूरी तरह नियंत्रित करना चाहती है. पिछले कुछ समय से उत्पादन के अनुमानों में मामूली कमी (लगभग 306 लाख टन) के चलते कीमतें ऊपर जा रही थीं. सरकार के समय पर उठाये गये इन कदमों से न सिर्फ जमाखोरों पर शिकंजा कसा है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को त्योहारी सीजन में मीठे के लिए ज्यादा पैसे न चुकाने पड़ें.