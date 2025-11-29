Success Story: हाउसवाइफ ने पति की मदद से खड़ा कर दिया करोड़ों का बिजनेस, टर्नओवर जानकर रह जाएंगे हैरान

डीएनए मनी
महाराष्ट्र के इस्लामपुर की सारिका पाटिल ने दो दशकों में, उन्होंने और उनके पति ने एक ऐसा बिज़नेस खड़ा किया है जो अब इस इलाके के हज़ारों किसानों की सेवा करता है.
सारिका पाटिल महाराष्ट्र के इस्लामपुर के पास एक छोटे से गाँव में पली-बढ़ीं, जहाँ उन्होंने कभी एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचा भी नहीं था। अपने समुदाय की कई औरतों की तरह, उन्होंने भी सोचा था कि उनकी ज़िंदगी परिवार और घर के आस-पास ही घूमेगी. लेकिन ज़िंदगी ने कुछ और ही सोच रखा था. 2006 में शादी के बाद, जो कुछ उनके पति के छोटे से बिज़नेस में कुछ घंटों की मदद से शुरू हुआ, वह बहुत बड़ा बन गया. पिछले दो दशकों में, उन्होंने और उनके पति ने एक ऐसा बिज़नेस खड़ा किया है जो अब इस इलाके के हज़ारों किसानों की सेवा करता है.
सांगली से इकोनॉमिक्स में BA पूरा करने के बाद, सारिका ने एक्सेल और टैली में कंप्यूटर ट्रेनिंग ली. उनके पति, विकास पाटिल ने स्कूल पूरा कर लिया था और अपने पिता के मामूली एग्री-बिज़नेस में शामिल हो गए थे. एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत में, विकास ने सिंचाई के लिए पंप और PVC पाइप लगाकर परिवार के काम को बढ़ाया.
जल्द ही, सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने उनसे डीलरशिप के मौके के लिए संपर्क किया, बशर्ते वह ज़्यादा कमर्शियल जगह पर दुकान खोलें. विकास ने रिस्क लिया, अपने गांव से 20 km दूर इस्लामपुर में किराए की जगह पर डीलरशिप शुरू की. यह काम लगातार बढ़ता गया, आखिरकार इसका टर्नओवर INR 1 करोड़ को पार कर गया और विकास को सुप्रीम से अवॉर्ड मिला.
शुरू में, सारिका एक होममेकर थीं. लेकिन अपने ससुर के कहने पर, वह बिज़नेस में शामिल हो गईं, और अपनी टैली स्किल्स का इस्तेमाल करके बेसिक अकाउंटिंग और पेमेंट फॉलो-अप्स संभालने लगीं. उन्होंने HR के काम भी मैनेज किए.
हालांकि छोटी, इन ज़िम्मेदारियों ने आने वाले सालों में एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए नींव रखी. जैसे-जैसे बिज़नेस बढ़ा, सारिका का शामिल होना भी बढ़ता गया. बैकएंड ऑपरेशन्स, स्टॉक मूवमेंट और कस्टमर सर्विस को समझने के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया. जहां विकास ने मार्केटिंग और सप्लायर नेटवर्क पर फोकस किया, वहीं सारिका ने बढ़ते एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम बनाए. 2016 में, उन्हें एक और डीलरशिप का ऑफर मिला जिसके लिए एक नई फर्म शुरू करने की ज़रूरत थी, लेकिन इसके लिए वर्किंग कैपिटल की कमी थी.
तभी बैंक ऑफ़ इंडिया की इस्लामपुर ब्रांच ने उन्हें BYST-HDFC बैंक परिवर्तन यंग ग्रामप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बिज़नेस ट्रेनिंग में शामिल होने का सुझाव दिया. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, सारिका को BYST के ज़रिए एक मेंटर, डॉ. विजय संचेती, दिए गए. उन्होंने उनके विज़न में क्लैरिटी और स्ट्रक्चर लाया. BYST के सपोर्ट से, उन्हें INR 9.49 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट मिली, जिससे उन्हें सारिका के नाम से विकास एग्रो मॉल लॉन्च करने के लिए फाइनेंशियल ताकत मिली.
एग्रो मॉल ने एक डीलरशिप से एक बड़े एग्रीकल्चरल रिटेल सेंटर तक एक बड़ी छलांग लगाई. सांगली रोड पर 40,000 sq. ft. के प्लॉट पर बना यह मॉल अब दरांती और ट्रैक्टर से लेकर इरिगेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर, पाइप, प्लंबिंग मटीरियल, खेती के औजार और भारी मशीनरी तक सब कुछ रखता है. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने Farmtrac जैसे ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की है और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Mahindra और John Deere के साथ बातचीत कर रहे हैं. 15,000 SKU से, उनका लक्ष्य 20,000 तक बढ़ाना है.
उनका सफ़र बिना रुकावटों के नहीं रहा. एक अकाउंटेंट ने एक बार कस्टमर पेमेंट जमा न करके INR 25 लाख, जो उनकी लगभग आधी वर्किंग कैपिटल थी, का गबन कर लिया. लेकिन उन्होंने इस झटके को महसूस नहीं होने दिया. चुपचाप, उन्होंने रिकवरी पर काम किया, 50 से ज़्यादा वेंडर्स से सामान लिया, कैश फ्लो को ठीक से मैनेज किया, और सिर्फ़ छह महीनों में नुकसान की भरपाई कर ली. सारिका कहती हैं कि उन्हें जिस चीज़ ने ताकत दी, वह यह विश्वास था कि अगर उन्होंने इसे एक बार बनाया, तो वे इसे दोबारा कर सकते हैं. लगभग उसी समय, एग्रो मॉल को बढ़ाने की प्लानिंग करते समय उनके ससुर भी गुज़र गए, जो एक मुश्किल समय में एक इमोशनल झटका था.
एक रियल एस्टेट एजेंट की सलाह से चीज़ें बदलने में मदद मिली। उसने मार्जिन मनी का इस्तेमाल करके ज़मीन खरीदने और कंस्ट्रक्शन के लिए फंड जुटाने के लिए उसे गिरवी रखने का सुझाव दिया. इससे INR 50-60 लाख का लोन मिला और उनका नया मॉल सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ।
डॉ. संचेती की गाइडेंस में, उन्होंने अपने बिज़नेस को चार डिपार्टमेंट्स, इरिगेशन, मार्केटिंग, रिटेल और अकाउंट्स में रीस्ट्रक्चर किया, जिनमें से हर एक को ट्रेंड स्टाफ़ मैनेज करता था. सारिका और विकास ने प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस और स्ट्रैटेजी पर कंट्रोल बनाए रखा. अकेले ड्रिप इरिगेशन डिवीज़न का रेवेन्यू INR 25 लाख से बढ़कर INR 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया.
सारिका और विकास “बिज़नेस से आगे के रिश्तों” में विश्वास करते हैं. वे कर्मचारियों को पार्टनर मानते हैं, मुनाफ़े का 40% डिपार्टमेंट में बांटते हैं और 60% अपने पास रखते हैं. सारिका की टीम उन्हें परिवार की तरह मानती है, एक कर्मचारी ने याद किया कि उन्होंने COVID के दौरान INR 2 लाख का लोन दिया था और उनके बेटे समेत 10 ज़रूरतमंद छात्रों की पढ़ाई में मदद की थी.
वे किसानों को न सिर्फ़ सही दाम पर प्रोडक्ट देते हैं, बल्कि सब्सिडी और सरकारी कागज़ों पर भी गाइडेंस देते हैं. सारिका कहती हैं, “हमारे ग्राहक हमारे भगवान हैं.” “हमारी सफलता का क्रेडिट उन्हीं को जाता है.”
उनके बैंकर, श्री नरेश कुमार, उन्हें मॉडल ग्राहक, ट्रांसपेरेंट और दूर की सोचने वाले कहते हैं. डॉ. संचेती उनकी साफ़गोई और अनुशासन की तारीफ़ करते हैं. श्री प्रदीप पैठणे जैसे वेंडर विकास एग्रो मॉल को इस इलाके में मार्केट शेयर हासिल करने में मदद करने का क्रेडिट देते हैं. ग्राहक भी यही कहते हैं, और उनके सपोर्ट और सर्विस की कद्र करते हैं.
समुदाय के प्रति सारिका का कमिटमेंट साफ़ है. उन्होंने और उनकी टीम ने सांगली में 300 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों के साथ काम करते हैं.