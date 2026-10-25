रणबीर कपूर की 35.88 लाख की घड़ी बनाने वाले जैकब अराबो की कहानी, कभी बेडरूम में डिजाइन करते थे ज्वेलरी

रामायण के तेलुगु प्री-रिलीज इवेंट में रणबीर कपूर की कलाई पर बंधी कलाई की कीमत 35.88 लाख रुपये थी जिसे जैकब एंड कंपनी ने तैयार किया है, जानें कौन हैं इस कंपनी के मालिक और उनकी सफलता की कहानी...

रणबीर कपूर की 35.88 लाख रुपये की लग्जरी वॉच के पीछे हैं 'जैकब द ज्वेलर'. (Image: World Of Ramayana Youtube/Jacob The Jeweler Twitter)

Jacob Arabo Success Story: रामायण के तेलुगु प्री-रिलीज इवेंट में रणबीर कपूर की कलाई पर बंधी वॉच ने लोगों का खूब ध्यान खींचा. उन्होंने लग्जरी वॉच ब्रांड जैकब एंड कंपनी की एपिक एक्स शेर-ए-पंजाब एडिशन घड़ी पहनी थी. इथोस वॉचेच की वेबसाइट के मुताबिक, इस घड़ी की कीमत 35.88 लाख रुपये है. अनोखी डिजाइन और शानदार फिनिश वाली इस घड़ी ने दुनिया का ध्यान लग्जरी ब्रांड जैकब एंड कंपनी की ओर खींचा है.

जैकब एंड कंपनी की घड़ी में समय देखने के साथ-साथ बेहतरीन डिजाइन, कीमती रत्नों और अनोखी इंजीनियरिंग का मेल देखने को मिलता है. इस ब्रांड की घड़ियां अक्सर अपनी कीमत के साथ खास बनावट की वजह से भी चर्चा में रहती हैं. भारत में कंपनी की राम जन्मभूमि वाली घड़ी भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. कई सेलिब्रिटीज को यह घड़ी पहने देखा जा चुका है. पिछले साल 25 मार्च 2025 को एक्टर सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर इस घड़ी के साथ तस्वीर शेयर की थी. हाल ही में 'रामायण' के प्रथम संकल्प इवेंट में सितारवादक ऋषभ शर्मा की कलाई पर भी यह नजर आई थी.

आखिर जैकब एंड कंपनी के पीछे कौन हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले शख्स ने दुनिया की लग्जरी वॉच ब्रांड्स में कैसे अपनी जगह बनाई?

कौन हैं जैकब अराबो?

जैकब अराबो अमेरिकन लग्जरी ज्वेलरी और वॉच ब्रांड जैकब एंड कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हैं. उन्हें दुनिया जैकब द जूलर के नाम से भी जानती है क्योंकि वह ऐसे डिजाइन की घड़ियां बनाते हैं जो दूसरी घड़ियों से एकदम अलग होती है. उनकी बनाई कुछ मशहूर घड़ियों में एस्ट्रोनोमिया सीरीज, बुगाटी चिरॉन टूरबिलॉन, बिलियनेयर सीरीज, ओपेरा गॉडफादर, ट्विन टर्बो फ्यूरियस के नाम शामिल हैं. उनकी घड़ियों में ऐसी इमैजिनेशन देखने को मिलती है जो उसे दूसरे ब्रांड्स की घड़ियों से अलग बनाती है. उनके मॉडल को घड़ी के बजाय कलाई पर पहना गया आर्टवर्क कहना ज्यादा सही होगा.

जर्मनी की फैशन मैग्जीन हाइसनोबिटी के मुताबिक, जैकब का जन्म उस समय के सोवियत संघ के ताशकंद में हुआ था. आज यह उज्बेकिस्तान का हिस्सा है. उनका परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका चला गया लेकिन नए देश में सफर इतना भी आसान नहीं था. परिवार के सामने आर्थिक चुनौतियां थीं और जैकब को कम उम्र में ही परिवार का सहारा बनने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने इस मुश्किल दौर को अपने हुनर को पहचानने और उसे काम में बदलने के मौके के रूप में देखा.

जैकब एंड कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, जैकब को बचपन से ही डिजाइन और चीजों को बनाने में दिलचस्पी थी. उन्होंने फोटोग्राफी की ट्रेनिंग भी ली थी, जिसका असर आगे चलकर उनके डिजाइन देखने के नजरिये पर पड़ा. वह किसी चीज को सिर्फ उस रूप में ही नहीं देखते थे जिसमें वह आज है, बल्कि उनकी इमैजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्हें उसे और आकर्षक और बेहतर बनाना आता था. उनकी यही सोच आज उनके ब्रांड की पहचान बन चुकी है.

16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर ली ज्वेलरी बनाने की ट्रेनिंग

जैकब अराबो ने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर ज्वेलरी डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रख दिया था. IMDb पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, 16 साल की उम्र में उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया और न्यूयॉर्क में ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करने लगे. वह इस काम में काफी अच्छे थे और जल्द ही अपनी क्लास के बेहतरीन स्टूडेंट्स में गिने जाने लगे. उनके डिजाइन देखकर प्रोफेसर भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने जैकब को इसी फील्ड में करियर बनाने की सलाह दी लेकिन जैकब ने चार महीने बाद ही कोर्स छोड़ दिया.

इसके बाद जैकब को न्यूयॉर्क की एक स्थानीय ज्वेलरी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई. ले मोंडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैक्ट्री का नाम मार्कोविट्ज था. यहां उन्हें हर हफ्ते 125 डॉलर मिलते थे. लेकिन जैकब सिर्फ दूसरों के डिजाइन पर काम नहीं करना चाहते थे. वह अपने आइडिया से कुछ अलग बनाना चाहते थे इसलिए नौकरी के बाद वह अपने बेडरूम में ज्वेलरी के नए डिजाइन तैयार करने लगे. धीरे-धीरे लोगों को उनके डिजाइन पसंद आने लगे और उनके पास कस्टमर खुद चलकर आने लगे. जब इस काम से उनकी कमाई नौकरी से ज्यादा होने लगी तो उन्होंने नौकरी छोड़कर न्यूयॉर्क के मशहूर डायमंड डिस्ट्रिक्ट में अपनी छोटी-सी दुकान शुरू कर दी.

साल 1986 में सिर्फ 21 साल की उम्र में जैकब ने डायमंड क्वासर नाम से अपनी कंपनी शुरू की. इसके बाद उन्होंने अपने ब्रांड जैकब एंड कंपनी के नाम से ज्वेलरी डिजाइन करना शुरू किया. शुरुआत में वह दूसरे ज्वेलरी ब्रांड्स और प्राइवेट क्लाइंट के लिए डिजाइन तैयार करते थे लेकिन धीरे-धीरे उनके डिजाइन स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी मशहूर होने लगे.

जैकब के अनोखे डिजाइन और डायमंड ज्वेलरी बनाने के अंदाज ने कई मशहूर हस्तियों का ध्यान खींचा. 1990 के दशक की शुरुआत तक उनका कारोबार काफी बढ़ चुका था और लोग उन्हें 'जैकब द जूलर' के नाम से जानने लगे थे. उनकी ज्वेलरी पहनने वाली सेलिब्रिटीज में जेसिका सिम्पसन, निक लैची, सीन 'पी डिडी' कॉम्ब्स, मैरी जे. ब्लिज, जेनेट जैक्सन, क्रिस्टी टर्लिंगटन, बेयोंसे और डेविड बेकहम जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

घड़ी बनाने का सपना कैसे हुआ पूरा?

जैकब की बचपन से घड़ियों में दिलचस्पी थी. जैकब एंड कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, उनके पिता ने उन्हें 13 साल की उम्र में एक ऐसी घड़ी दी थी जिसमें दो अलग-अलग टाइम जोन का समय देखा जा सकता था. घड़ी के डायल पर दुनिया का नक्शा भी बना हुआ था. इस घड़ी ने जैकब के मन में यह सवाल पैदा किया कि समय दिखाने वाली एक छोटी सी मशीन में क्या-क्या चीजें की जा सकती हैं.

अमेरिका आने के बाद उन्होंने एक घड़ीसाज के साथ काम करके घड़ियों की बनावट और उनके मैकेनिकल हिस्सों को समझा. वह जानना चाहते थे कि घड़ी के अंदर इतने छोटे-छोटे पुर्जे मिलकर समय कैसे बताते हैं. ज्वेलरी के कारोबार में सफलता मिलने के बावजूद उनके मन में अपनी घड़ी बनाने का सपना बना रहा.

साल 2001 में जैकब एंड कंपनी ने अपनी पहली घड़ी फाइव टाइम जोन पेश की. इस घड़ी का डिजाइन उस दौर की पारंपरिक लग्जरी घड़ियों से काफी अलग था. इसमें एक साथ पांच अलग-अलग टाइम जोन का समय देखा जा सकता था. इसका रंगीन और फैशनेबल लुक भी लोगों को खूब पसंद आया. घड़ी में अलग-अलग रंगों के डायल और स्ट्रैप के ऑप्शन इसे उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से पहनने का मौका देते थे.

लग्जरी वॉच वेबसाइट वर्ल्डटेंपस के मुताबिक, फाइव टाइम जोन ने जैकब एंड कंपनी को घड़ियों की दुनिया में नई पहचान दिलाई. नाओमी कैंपबेल जैसी सुपरमॉडल और संगीत की दुनिया से जुड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इस घड़ी का नाम जुड़ा. कंपनी ने दिखा दिया कि लग्जरी घड़ी सिर्फ क्लासिक डिजाइन और समय बताने तक सीमित नहीं है बल्कि उसे फैशन और पर्सनल चॉइस का हिस्सा भी बनाया जा सकता है.

स्विट्जरलैंड की घड़ी कंपनियों को दी टक्कर

घड़ी बनाने के कारोबार में आगे बढ़ने के लिए जैकब को स्विट्जरलैंड के एक्सपर्ट्स की जरूरत थी. स्विट्जरलैंड दुनिया की बेहतरीन घड़ियों और उनकी बारीक इंजीनियरिंग के लिए मशहूर है. लेकिन जैकब का नजरिया पारंपरिक घड़ी बनाने वाली कंपनियों से अलग था. वह ऐसी घड़ियां बनाना चाहते थे जिनमें तकनीक के साथ कल्पना का भी भरपूर इस्तेमाल हो.

शुरुआत में उन्हें अपने आईडिया पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. उनके डिजाइन आम घड़ियों से इतने अलग थे कि उन्हें अपनी सोच के मुताबिक काम करने वाले पार्टनर ढूंढने में परेशानी हुई. फिर भी उन्होंने अपना आईडिया नहीं बदला. धीरे-धीरे उन्हें ऐसे एक्सपर्ट मिले जिन्होंने उनके अनोखे आइडिया को हकीकत में बदलने में मदद की.

साल 2006 में कंपनी ने क्वेंटिन नाम की घड़ी पेश की. इस घड़ी की सबसे खास बात थी कि यह एक बार पूरी तरह चाबी भरने पर यह लगभग 31 दिनों तक चल सकती थी. घड़ी में वर्टिकल टूरबिलन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था. टूरबिलन घड़ी के अंदर लगा एक खास मैकेनिकल हिस्सा होता है. इसे इस तरह बनाया गया है कि ग्रेविटेशन के कारण घड़ी के समय बताने की एक्युरेसी पर पड़ने वाला असर कम हो सके. जैकब एंड कंपनी ने इस तकनीक को अपने खास डिजाइन के साथ पेश किया. कंपनी का मकसद सिर्फ सही समय बताने वाली घड़ी बनाना नहीं था, बल्कि ऐसी घड़ी बनाना भी था, जिसका डिजाइन और तकनीक लोगों को हैरान कर दे. उन्होंने लग्जरी वॉच मार्केट में अपने अनोखे डिजाइन के दम पर अलग जगह बनाई.

एस्ट्रोनॉमिया ने बदल दी ब्रांड की पहचान

साल 2014 में जैकब एंड कंपनी ने एस्ट्रोनॉमिया टूरबिलन पेश की. यह कलाई पर बने एक छोटे से घूमते ब्रह्मांड जैसा था. एस्ट्रोनॉमिया घड़ी का डिजाइन आम घड़ियों से काफी अलग है. इसमें कई ऐसे पार्ट्स लगे हैं, जो अलग-अलग दिशाओं में घूमते रहते हैं. इसके कुछ मॉडल में पृथ्वी का छोटा मॉडल और घूमते हुए हीरे भी देखने को मिलते हैं. घड़ी के अंदर चलने वाले इन पार्ट्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कलाई पर एक छोटी-सी दुनिया घूम रही हो. यह चीज इसे बाकी लग्जरी घड़ियों से अलग बनाती है.

इस घड़ी को बनाना आसान नहीं था. इसके लिए डिजाइनर्स और वॉचमेकर्स ने मिलकर काम किया. जैकब अराबो नए-नए आइडिया लेकर आते थे और एक्सपर्ट्स की मदद से उन्हें हकीकत में बदलते थे. वह अपने आइडिया को पूरा करने के लिए नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन पर पैसा लगाने से पीछे नहीं हटते थे.

एस्ट्रोनॉमिया की सफलता के बाद कंपनी ने इसके कई नए मॉडल लॉन्च किए. हर मॉडल में डिजाइन, घूमने वाले पार्ट्स और कीमती चीजों का अलग अंदाज देखने को मिला. इस घड़ी ने जैकब एंड कंपनी को एक नई पहचान दिलाई. इससे साबित हुआ कि कंपनी सिर्फ डायमंड ज्वेलरी ही नहीं, बल्कि ऐसी लग्जरी घड़ियां भी बना सकती है, जिनका डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों लोगों को हैरान कर दें.

बिलियनेयर सीरीज से लेकर बुगाटी शिरॉन टूरबिलन तक को खूब मिली वाहवाही

साल 2014 में एस्ट्रोनॉमिया टूरबिलन लॉन्च करने के बाद कंपनी ने ऐसी कई घड़ियां पेश कीं जिन्होंने लग्जरी वॉच की दुनिया में ब्रांड की अलग पहचान बनाने में मदद की. साल 2015 में कंपनी ने बिलियनेयर सीरीज की घड़ी पेश की गई जो अपने हीरों से जड़े डिजाइन के की वजह से खूब मशहूर हुई. इसके बाद एस्ट्रोनॉमिया स्काई और ट्विन टर्बो जैसे मॉडल आए.

साल 2018 में कंपनी ने ट्विन टर्बो फ्यूरियस और ओपेरा कलेक्शन पेश किए. ओपेरा गॉडफादर घड़ी में फिल्म द गॉडफादर की थीम धुन बजाने वाला मैकेनिज्म दिया गया. साल 2020 में बुगाटी के साथ मिलकर बुगाटी शिरॉन टूरबिलन भी पेश की गई. इसका डिजाइन बुगाटी की सुपरकार से इंस्पायर था और इसमें कार के इंजन जैसा दिखने वाला मैकेनिज्म था.

आज जैकब एंड कंपनी ज्वेलरी और लग्जरी घड़ियों की दुनिया का जाना-पहचाना नाम है. इस ब्रांड की पहचान उसके अनोखे डिजाइन और घड़ियों के अंदर इस्तेमाल होने वाली खास तकनीक से बनी है. कभी अपने बेडरूम में ज्वेलरी डिजाइन करने वाले जैकब आज ऐसे ब्रांड के फाउंडर हैं, जिसकी घड़ियां दुनियाभर की मशहूर सेलिब्रिटीज और लग्जरी घड़ियों के शौकीनों का ध्यान खींचती हैं.