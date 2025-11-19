FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कल सुबह 11:30 बजे शपथ लेंगे नीतीश कुमार | पटना के गांधी मैदान में कल सुबह नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी

मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी

U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!

U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!

जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?

जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे

Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे

Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया

Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी

क्या सिर्फ एक आइडिया किसी को अरबपति बना सकता है? Groww के ललित केशरे की तेजी से बढ़ती सफलता यही सवाल दुनिया के सामने छोड़ जाती है. आइए आज जानते हैं एक किसान का बेटा मिट्टी से उठकर कैसे बनाया करोड़ों का साम्राज्य.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 19, 2025, 07:28 PM IST

मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी

ललित केशरे 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत को हमेशा से कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था की नींव खेती और किसान पर टिकी है. किसान परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चे अक्सर कठिन हालातों में भी अपनी मेहनत और लगन से नया इतिहास लिखते हैं. मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के किसान के बेटे ने भी ऐसा ही कमाल किया है. साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले ललित केशरे ने न सिर्फ खुद को आगे बढ़ाया, बल्कि करोड़ों भारतीयों को निवेश की दुनिया से जोड़ा. उनकी बनाई ग्रो (Groww) आज भारत की सबसे बड़ी निवेश प्लेटफॉर्मों में गिनी जाती है. 

शुरुआती पढ़ाई चुनौतियों से भरी हुई थी

मध्य प्रदेश के लेपा गांव में जन्मे ललित केशरे की शुरुआती पढ़ाई चुनौतियों से भरी हुई थी. गांव में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल न होने के कारण उनके माता-पिता ने उन्हें खरगोन भेजा, जहां वे अपने दादा-दादी के साथ रहे और जिले के एकमात्र अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की. यहीं से उनकी जिंदगी को एक नई दिशा मिली.

1.5 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहक

स्कूलिंग के बाद उन्हें JEE परीक्षा के बारे में पता चला. कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग पूरी की. डिग्री के बाद उन्होंने फ्लिपकार्ट में अपना करियर शुरू किया, जहाँ कॉर्पोरेट दुनिया का अनुभव हासिल किया. कुछ वर्षों बाद 2016 में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर Groww की शुरुआत की. ग्रो की शुरुआत एक साधारण Mutual Fund Distribution Platform के रूप में हुई थी, लेकिन जल्द ही यह कंपनी इक्विटी, IPO, ETF, Digital Gold और F&O जैसी सेवाओं तक फैल गई. आज Groww देश की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकरेज कंपनियों में शामिल है और इसके 1.5 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहक हैं. 

यह भी पढ़ें: IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...

मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है

Groww के IPO के बाद ललित केशरे की संपत्ति में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है. उनके पास कंपनी के लगभग 55.9 करोड़ शेयर हैं, जिनकी कीमत करीब 9,448 करोड़ रुपये आंकी गई है. 169 रुपये प्रति शेयर के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार करते हुए वे अब अरबपति क्लब में शामिल हो चुके हैं. ग्रो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है, जो किसी भी नई कंपनी की बेहतरीन शुरुआत में गिना जाता है. ललित केशरे की कहानी यह साबित करती है कि संघर्ष से निकला विश्वास, कड़ी मेहनत और सही दिशा किसी भी व्यक्ति को नई उंचाइयों तक पहुंचा सकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी
मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी
U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!
U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!
जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?
जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे
Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे
Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया
Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया
तान्या मित्तल से लेकर गौरव खन्ना तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट
तान्या मित्तल से लेकर गौरव खन्ना तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट
8th Pay Commission से जुड़ी टॉप 5 अपडेट, जो हर सरकारी कर्मचारी को पता होने चाहिए
8th Pay Commission से जुड़ी टॉप 5 अपडेट, जो हर सरकारी कर्मचारी को पता होने चाहिए
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE