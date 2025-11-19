मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी

क्या सिर्फ एक आइडिया किसी को अरबपति बना सकता है? Groww के ललित केशरे की तेजी से बढ़ती सफलता यही सवाल दुनिया के सामने छोड़ जाती है. आइए आज जानते हैं एक किसान का बेटा मिट्टी से उठकर कैसे बनाया करोड़ों का साम्राज्य.

भारत को हमेशा से कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था की नींव खेती और किसान पर टिकी है. किसान परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चे अक्सर कठिन हालातों में भी अपनी मेहनत और लगन से नया इतिहास लिखते हैं. मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के किसान के बेटे ने भी ऐसा ही कमाल किया है. साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले ललित केशरे ने न सिर्फ खुद को आगे बढ़ाया, बल्कि करोड़ों भारतीयों को निवेश की दुनिया से जोड़ा. उनकी बनाई ग्रो (Groww) आज भारत की सबसे बड़ी निवेश प्लेटफॉर्मों में गिनी जाती है.

शुरुआती पढ़ाई चुनौतियों से भरी हुई थी

मध्य प्रदेश के लेपा गांव में जन्मे ललित केशरे की शुरुआती पढ़ाई चुनौतियों से भरी हुई थी. गांव में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल न होने के कारण उनके माता-पिता ने उन्हें खरगोन भेजा, जहां वे अपने दादा-दादी के साथ रहे और जिले के एकमात्र अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की. यहीं से उनकी जिंदगी को एक नई दिशा मिली.

1.5 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहक

स्कूलिंग के बाद उन्हें JEE परीक्षा के बारे में पता चला. कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग पूरी की. डिग्री के बाद उन्होंने फ्लिपकार्ट में अपना करियर शुरू किया, जहाँ कॉर्पोरेट दुनिया का अनुभव हासिल किया. कुछ वर्षों बाद 2016 में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर Groww की शुरुआत की. ग्रो की शुरुआत एक साधारण Mutual Fund Distribution Platform के रूप में हुई थी, लेकिन जल्द ही यह कंपनी इक्विटी, IPO, ETF, Digital Gold और F&O जैसी सेवाओं तक फैल गई. आज Groww देश की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकरेज कंपनियों में शामिल है और इसके 1.5 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहक हैं.

मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है

Groww के IPO के बाद ललित केशरे की संपत्ति में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है. उनके पास कंपनी के लगभग 55.9 करोड़ शेयर हैं, जिनकी कीमत करीब 9,448 करोड़ रुपये आंकी गई है. 169 रुपये प्रति शेयर के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार करते हुए वे अब अरबपति क्लब में शामिल हो चुके हैं. ग्रो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है, जो किसी भी नई कंपनी की बेहतरीन शुरुआत में गिना जाता है. ललित केशरे की कहानी यह साबित करती है कि संघर्ष से निकला विश्वास, कड़ी मेहनत और सही दिशा किसी भी व्यक्ति को नई उंचाइयों तक पहुंचा सकता है.

