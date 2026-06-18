50 साल की उम्र में छोड़ी बैंक की नौकरी, खड़ी कर दी 37000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी! जानिए कौन हैं फाल्गुनी नायर

अक्सर लोग मानते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने या जोखिम लेने की एक तय उम्र होती है, लेकिन नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया.

अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने या कुछ नया करने की एक उम्र होती है. लोग मानते हैं कि 20 या 30 साल की उम्र ही रिस्क लेने के लिए सबसे सही है. लेकिन इस सोच को पूरी तरह से बदलने वाली एक महिला हैं- फाल्गुनी नायर. उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही विजन और हौसला हो, तो उम्र महज एक नंबर है. फाल्गुनी नायर ने 50 साल की उम्र में अपनी जमी-जमाई नौकरी छोड़ दी और आज वह भारत की सबसे अमीर सेल्फ-मेड महिला अरबपतियों में से एक हैं.

फाल्गुनी नायर ने कैसे खड़ी की करोड़ों की कंपनी?

फाल्गुनी नायर की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है. उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई की और इसके बाद करीब दो दशकों तक कोटक महिंद्रा कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम किया. वह वहां मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थीं और उनका करियर बेहद शानदार चल रहा था. लेकिन उनके अंदर हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत थी. सीएनबीसी-टीवी18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि साल 2012 में, जब वह 50 वर्ष की होने वाली थीं, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने अपनी लाखों-करोड़ों की सैलरी वाली सुरक्षित नौकरी को अलविदा कह दिया. वह भारत के ऑनलाइन मार्केट में कुछ ऐसा करना चाहती थीं, जो पहले कभी नहीं हुआ था.

कहां से आया Nykaa का आइडिया?

फाल्गुनी ने नोटिस किया कि भारत में ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स का बाजार बहुत बिखरा हुआ था. द इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि महिलाओं को अच्छे और असली ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी. दुकानों पर वैरायटी की कमी थी और ऑनलाइन नकली प्रोडक्ट्स का डर रहता था. इसी गैप को भरने के लिए नायका की शुरुआत की. हालांकि, शुरुआती दिन आसान नहीं थे.

तीन कर्मचारियों के साथ एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई इस कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. शुरुआत में लोग ऑनलाइन लिपस्टिक या फाउंडेशन खरीदने में हिचकिचाते थे. लेकिन फाल्गुनी ने ग्राहकों का भरोसा जीतने को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया. उन्होंने सीधे ब्रांड्स से टाई-अप किया ताकि नकली प्रोडक्ट्स की कोई गुंजाइश न रहे.

फाल्गुनी नायर रातों-रात अरबपति कैसे बन गईं?

नायका की सबसे बड़ी कामयाबी तब सामने आई जब साल 2021 में कंपनी का आईपीओ आया. शेयर बाजार में कदम रखते ही नायका ने इतिहास रच दिया. कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन देखते ही देखते हजारों करोड़ रुपये पार कर गई. इसी के साथ फाल्गुनी नायर रातों-रात भारत की सबसे अमीर सेल्फ-मेड महिला अरबपति बन गईं.

फाल्गुनी नायर की कंपनी नायका की नेटवर्थ कितनी है?

फोर्ब्स के अनुसार, आज उनकी कंपनी की नेटवर्थ 37,500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. फाल्गुनी नायर की यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस की सफलता नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने से डरता है. उनकी कहानी सिखाती है कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर नई शुरुआत कर सकते हैं.

कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है. अगर फाल्गुनी अपनी शानदार नौकरी में ही खुश रहतीं, तो आज देश को नायका जैसा ब्रांड नहीं मिलता. फाल्गुनी नायर आज देश के लाखों युवाओं और खासकर महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं, जो यह बताती हैं कि खुद पर भरोसा हो तो आसमान छूना नामुमकिन नहीं है.

