8000 रुपये का इंवेस्टमेंट और 69 लाख का टर्नओवर... एक आइडिया से ये महिला बन गई बड़ी बिजनेसवुमन, पूरे शहर में बज रहा डंका

थमाराई सेल्वी लोकल दुकानों और हॉलसेलर से डेकोरेटिव आइटम्स खरीदकर ऑनलाइन बेचती थीं. शुरू में उनके 30 प्रतिशत ऑर्डर क्वालिटी अच्छी न होने की वजह से वापस आ जाते थे और पहले महीने में उन्होंने सिर्फ 1,500 रुपये कमाए.

चेन्नई की रहने वाली थमारई सेल्वी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो लाखों लोगों को प्रेरणा देगा. अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ लाखों-करोड़ों रुपये इंवेस्ट करके ही आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. थमारई सेल्वी ने कोई लाखों-करोडों इंवेस्ट नहीं किए, लेकिन फिर भी आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 69 लाख रुपये है.

थमारई के पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, लेकिन अपने धैर्य, लगन और अटूट विश्वास से वह वो कर पाई हैं, जिसका सपना लाखों लोग देखते हैं. इस जर्नी में उनके पति ने भी उनका बड़ा साथ दिया और जब कभी बिजनेस में नुकसान हुआ या कम मुनाफा हुआ तो उनकी हिम्मत बढ़ाई और उसका ही नतीजा है कि थमारई रुकी नहीं और आज एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन हैं.

8,000 रुपये से शुरू किया बिजनेस

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार थमारई सेल्वी ने कोरोना महामारी के दौरान अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा. उन्होंने ऑनलाइन कई वीडियोज देखे और उन्होंने पति से अपना बिजनेस आइडिया शेयर किया. दिक्कत ये थी कि उनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए भारी -भरकम रकम नहीं थी इसलिए उन्होंने छोटे अमाउंट के साथ शुरुआत की. थमारई सेल्वी ने क्ले लैंप, आइसक्रीम स्टिक्स और बनाना लीव जैसे डेकोरेटिव आइटम्स ऑनलाइन बेचना शुरू किए, जिसमें उनका कुल इंवेस्टमेंस सिर्फ 8 हजार रुपये था.

लोकल दुकानों से सामान खरीदकर ऑनलाइन बेचा

सेल्वी के पति ने भी बिजनेस में उनकी मदद की और वह दोनों लोकल दुकानों और हॉलसेलर से डेकोरेटिव आइटम्स खरीदकर उन्हें ऑनलाइन बेचने लगे. शुरू के कुछ महीने बहुत मुश्किल थे. डैमेज आइटम्स की वजह से उनका 30 प्रतिशत माल वापस आ जाता था, और पहले महीने में उनका रेवेन्यू सिर्फ 1,500 रुपये था. सेल्वी को जितना भी रेवेन्यू आता था, वह उस पैसे को खर्च नहीं करती थीं, बल्कि वो पैसा बिजनेस को बढ़ाने में लगाती थीं.

अमेजन, इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स से मिली मदद

सेल्वी ने अमेजन और इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपना सामान बेचना शुरू किया. अपने बिजनेस के प्रोमोशन के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने आइटम्स का प्रोमोशन किया. इसके साथ ही उन्होंने जो आइटम्स रिटर्न हो रहे थे, उनके रिटर्न पैटर्न पर ध्यान दिया और क्वालिटी अच्छी की, जिसकी वजह से अब उनके आइटम्स वापस आना कम हो गए. साथ ही उनकी सेल भी बढ़ी.

8000 रुपये के इंवेस्टमेंट से मिला 69 लाख रुपये का टर्नओवर

सेल्वी का धैर्य और मेहनत रंग लाई और साल 2024-25 में उनका टर्नओवर 69 लाख रुपये था. उस वक्त उनके पास सिर्फ 6 लोग काम कर रहे थे. अब उनके पास दिन के सैकड़ों ऑर्डर आते हैं, जिसके लिए उनके पास कई मेंबर्स का स्टाफ है और यह सामान वह एक बड़ी सी इंवेंट्री में स्टोर करती हैं. 2024 में थमाराई सेल्वी ने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपये का बैंक से लोन भी लिया था.