रेलवे स्टेशन-एयरपोर्ट परिसर में पार्किंग नियमों में सख्ती! यहां 500 रुपये तक देना पड़ सकता है फाइन- जानें अपडेट्स

दिसंबर महीने से पुणे एयरपोर्ट परिसर में पैसेंजर को छोड़ने या लेने के आने वाली गाड़ियों को 15 मिनट के अंदर वहां से निकलना होगा. इससे ज्यादा समय लगने पर आपको फाइन देना पड़ेगा.

पुणे एयरपोर्ट परिसर में गाड़ियों को 15 मिनट से ज्यादा रोकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. (Photo: ANI)

त्योहारी सीजन में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं. दिवाली-छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ की वजह से दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है. इसके साथ-साथ स्टेशन और एयरपोर्ट परिसर में पार्किंग को लेकर भी नियम सख्त किये गए हैं. अगर आप भी किसी को ड्रॉप करने रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है.

रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग के नियम

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में एंट्री करने के बाद अगर आप 8 मिनट के भीतर बाहर निकल जाते हैं तो आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे. 9-15 मिनट के लिए 50 रुपये, 16-30 रुपये के 150 रुपये और 30 मिनट से अधिक रुकने पर 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी यही नियम लागू है. स्टेशन परिसर में आप बिना वजह गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते. स्टेशन परिसर में सीमित पार्किंग की सुविधा मौजूद है, लेकिन त्योहारी सीजन में आपको वहां जगह मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है. इसलिए अगर आप किसी को लेने या छोड़ने स्टेशन जा रहे हैं तो इसका ध्यान जरूर रखें.

पुणे एयरपोर्ट पर 15 मिनट ही रुक सकते हैं आप!

इन सबके बीच पुणे एयरपोर्ट पर भी अगले महीने से नया नियम लागू होने जा रहा है. दिसंबर महीने से पुणे एयरपोर्ट परिसर पर पैसेंजर को छोड़ने या लेने के लिए आने वाली गाड़ियों को 15 मिनट के अंदर निकलना होगा. अगर आप वहां 15 मिनट से ज्यादा रुके तो आपको 500 रुपये फाइन देना होगा.

एयरोमॉल अथॉरिटीज एक महीने तक चलने वाले अवेयरनेस ड्राइव के बाद टाइम-बाउंड एंट्री सिस्टम को सख्ती से लागू करेगी. एयरोमॉल के वाइस प्रेसिडेंट वाई एस राजपूत ने कहा कि गाड़ी मालिकों को नवंबर तक चेतावनी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई फाइन नहीं लगाया जाएगा.

TOI ने राजपूत के हवाले से बताया,'एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने हाल ही में इस नियम को नोटिफाई किया है. किसी भी गाड़ी को तय 15 मिनट से ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं होगी. नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.' रेगुलर फ्लायर्स ने जोर दिया कि नियम को एक जैसा लागू किया जाना चाहिए.

सभी गाड़ियों पर बराबर लागू होना चाहिए नियम

पुणे के बावधन के रहने वाले बिजनेस प्रोफेशनल प्रकाश सिंह ने कहा, 'मैं अक्सर गाड़ियों को अराइवल एरिया में लंबे समय तक खड़ी देखते हैं. कोई उन्हें हटने के लिए नहीं कहता. इससे काफी जाम लग जाता है. इनमें सरकारी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली गाड़ियां भी होती हैं. यह नियम सभी पर बराबर लागू होना चाहिए.'

कहां क्या है नियम?

नई दिल्ली स्टेशन परिसर में 8 मिनट से ज्यादा रहने पर देना होगा चार्ज

आनंद विहार रेलवे स्टेशन परिसर में भी लागू होता है यही नियम

IGI एयरपोर्ट की की पार्किंग में 25 मिनट तक मुफ्त में कार पार्क कर सकते हैं.

25 मिनट से ज्यादा होने पर आपको पार्किंग का तय चार्ज देना पड़ेगा.

पुणे एयरपोर्ट पर भी पार्किंग के नियमों में बदलाव किया गया है.

पुणे एयरपोर्ट परिसर में अब 15 मिनट से ज्यादा रुकने पर 500 रुपये देना पड़ेगा.

गाड़ियों पर कैसे रखी जाएगी नजर?

टाइम-बाउंड एंट्री सिस्टम को पूरे एयरपोर्ट पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के नेटवर्क के जरिए लागू किया जाएगा. ये एंट्री पॉइंट पर गाड़ी की इमेज और रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चर करेंगे और उसके एग्जिट टाइम को रिकॉर्ड करेंगे. अगर गाड़ी तय समय से ज्यादा रुकती है, तो एग्जिट पर बूम बैरियर तब तक बंद रहेगा जब तक 500 रुपये का फाइन नहीं भर दिया जाता.

क्यों जरूरी था टाइम-बाउंड एंट्री सिस्टम?

अधिकारियों ने बताया कि टाइम-बाउंड एंट्री सिस्टम इसलिए जरूरी था, क्योंकि कुछ गाड़ी वाले पैसेंजर को उतारने या चढ़ाने से पहले अराइवल और डिपार्चर एरिया में काफी देर तक घूमते रहते थे. कई लोग डिपार्चर एरिया में तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक उनके रिश्तेदार चेक-इन और सिक्योरिटी फॉर्मैलिटी पूरी नहीं कर लेते. कुछ लोग अपनी फ्लाइट के लैंड करने से काफी पहले पैसेंजर को लेने आ जाते हैं. ये गाड़ियां टर्मिनल के पास माहौल को अस्त-व्यस्त कर देती हैं.'

बीमार-बुर्जुगों को ज्यादा समय

जिन पैसेंजर्स को उतारा जा रहा है, उन्हें एयरोमॉल में पार्किंग की सुविधा का इस्तेमाल करके ज्यादा समय दिया जा सकता है, खासकर जब वे सीनियर सिटिजन्स या चलने-फिरने में दिक्कत वाले लोगों के साथ हों. अधिकारियों ने कहा कि गाड़ी वालों को टर्मिनल अप्रोच रोड पर कब्जा करने के बजाय तय पार्किंग एरिया का इस्तेमाल करना चाहिए.

पुणे एयरपोर्ट पर रोजाना आते हैं कितने पैसेंजर्स?

पुणे एयरपोर्ट पर रोजाना औसतन 30 हजार पैसेंजर्स आते हैं. इनमें 15 हजार आने वाले और इतने ही यहां से जाने वाले पैसेंजर्स होते हैं. शाम के समय प्राइवेट गाड़ियां अक्सर एयरपोर्ट रोड और न्यू एयरपोर्ट रोड पर लाइन में खड़ी दिखती हैं. एयरपोर्ट के एक और अधिकारी ने कहा, 'यह हैरानी की बात है कि कई गाड़ी चलाने वाले एरोमॉल पार्किंग की सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते हैं. उनके पास महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन वे पार्किंग चार्ज नहीं देना चाहते.'