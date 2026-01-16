FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
खराब हवा से राहत की तैयारी, दिल्ली सरकार ने पेश किया मल्टी-लेयर प्रदूषण कंट्रोल प्लान

खराब हवा से राहत की तैयारी, दिल्ली सरकार ने पेश किया मल्टी-लेयर प्रदूषण कंट्रोल प्लान

AI करेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की सुरक्षा? 4.5 करोड़ रुपये खर्च उठाने के लिए तैयार है RCB; जानिए पूरा मामला

AI करेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की सुरक्षा? 4.5 करोड़ रुपये खर्च उठाने के लिए तैयार है RCB; जानिए पूरा मामला

Budget 2026 के दिन इतिहास रचेगा शेयर बाजार, रविवार को खुला रहेगा दलाल स्ट्रीट

Budget 2026 के दिन इतिहास रचेगा शेयर बाजार, रविवार को खुला रहेगा दलाल स्ट्रीट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

Homeबिजनेस

बिजनेस

Budget 2026 के दिन इतिहास रचेगा शेयर बाजार, रविवार को खुला रहेगा दलाल स्ट्रीट

Budget 2026 के दिन शेयर बाजार रविवार को भी खुलेगा.बजट वाले दिन बाजार खुला रहने से निवेशकों को सरकारी घोषणाओं का सीधा असर उसी दिन देखने का मौका मिलेगा, जो ट्रेडिंग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 16, 2026, 08:50 PM IST

Budget 2026 के दिन इतिहास रचेगा शेयर बाजार, रविवार को खुला रहेगा दलाल स्ट्रीट

Budget 2026 के दिन शेयर बाजार रविवार को भी खुलेगा

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Budget 2026: शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करने वालों के लिए 1 फरवरी 2026 खास रहने वाला है. इस बार केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा और इसी वजह से भारतीय शेयर बाजार भी सामान्य नियमों से हटकर खुला रहेगा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने साफ कर दिया है कि बजट के दिन बाजार में पूरे समय ट्रेडिंग होगी, ताकि निवेशक बजट घोषणाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें. 

1 फरवरी 2026 को बाजार में सभी प्रमुख सेगमेंट खुले रहेंगे

NSE और BSE दोनों ने अलग-अलग सर्कुलर जारी कर बताया है कि रविवार, 1 फरवरी 2026 को बाजार में सभी प्रमुख सेगमेंट खुले रहेंगे. ट्रेडिंग का समय भी किसी सामान्य कारोबारी दिन जैसा ही होगा. प्री-ओपन सेशन सुबह 9:00 बजे से 9:08 बजे तक चलेगा, जबकि मुख्य ट्रेडिंग 9:15 बजे से 3:30 बजे तक होगी. एक्सचेंजों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दिन इक्विटी ट्रेडिंग के साथ-साथ F&O और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी कारोबार होगा. हालांकि, बीएसई ने बताया है कि T+0 सेटलमेंट सेशन और सेटलमेंट डिफॉल्ट से जुड़े ऑक्शन सेशन इस दिन आयोजित नहीं किए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: BJP President Election: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का शेड्यूल जारी, यहां जानिए पूरी डिटेल्स, इस नाम पर लग सकती है अंतिम मुहर

एक असाधारण फैसला

दरअसल, आमतौर पर भारतीय शेयर बाजार हर शनिवार और रविवार को बंद रहता है. ऐसे में रविवार को बाजार का खुलना एक असाधारण फैसला माना जा रहा है. यह हाल के वर्षों में शायद पहली बार होगा जब दलाल स्ट्रीट को वर्किंग संडे मिलेगा. इसके साथ ही यह भी एक ऐतिहासिक संयोग है कि साल 2000 के बाद पहली बार संसद में केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा. पिछले रिकॉर्ड देखें तो 2025 में बजट शनिवार को पेश हुआ था, जबकि 2015 में भी बजट शनिवार के दिन ही आया था. लेकिन रविवार को बजट और उसी दिन बाजार खुला रहना निवेशकों के लिए एक नया अनुभव होगा. इससे बजट से जुड़े सेक्टरों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. बजट वाले दिन बाजार खुला रहने से निवेशकों को सरकारी घोषणाओं का सीधा असर उसी दिन देखने का मौका मिलेगा, जो ट्रेडिंग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार
कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार
MORE
Advertisement
धर्म
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Aditya Hridaya Stotra: सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Shattila Ekadashi 2026: आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
MORE
Advertisement