Budget 2026 के दिन इतिहास रचेगा शेयर बाजार, रविवार को खुला रहेगा दलाल स्ट्रीट

Budget 2026 के दिन शेयर बाजार रविवार को भी खुलेगा.बजट वाले दिन बाजार खुला रहने से निवेशकों को सरकारी घोषणाओं का सीधा असर उसी दिन देखने का मौका मिलेगा, जो ट्रेडिंग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

Budget 2026: शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करने वालों के लिए 1 फरवरी 2026 खास रहने वाला है. इस बार केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा और इसी वजह से भारतीय शेयर बाजार भी सामान्य नियमों से हटकर खुला रहेगा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने साफ कर दिया है कि बजट के दिन बाजार में पूरे समय ट्रेडिंग होगी, ताकि निवेशक बजट घोषणाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें.

1 फरवरी 2026 को बाजार में सभी प्रमुख सेगमेंट खुले रहेंगे

NSE और BSE दोनों ने अलग-अलग सर्कुलर जारी कर बताया है कि रविवार, 1 फरवरी 2026 को बाजार में सभी प्रमुख सेगमेंट खुले रहेंगे. ट्रेडिंग का समय भी किसी सामान्य कारोबारी दिन जैसा ही होगा. प्री-ओपन सेशन सुबह 9:00 बजे से 9:08 बजे तक चलेगा, जबकि मुख्य ट्रेडिंग 9:15 बजे से 3:30 बजे तक होगी. एक्सचेंजों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दिन इक्विटी ट्रेडिंग के साथ-साथ F&O और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी कारोबार होगा. हालांकि, बीएसई ने बताया है कि T+0 सेटलमेंट सेशन और सेटलमेंट डिफॉल्ट से जुड़े ऑक्शन सेशन इस दिन आयोजित नहीं किए जाएंगे.

एक असाधारण फैसला

दरअसल, आमतौर पर भारतीय शेयर बाजार हर शनिवार और रविवार को बंद रहता है. ऐसे में रविवार को बाजार का खुलना एक असाधारण फैसला माना जा रहा है. यह हाल के वर्षों में शायद पहली बार होगा जब दलाल स्ट्रीट को वर्किंग संडे मिलेगा. इसके साथ ही यह भी एक ऐतिहासिक संयोग है कि साल 2000 के बाद पहली बार संसद में केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा. पिछले रिकॉर्ड देखें तो 2025 में बजट शनिवार को पेश हुआ था, जबकि 2015 में भी बजट शनिवार के दिन ही आया था. लेकिन रविवार को बजट और उसी दिन बाजार खुला रहना निवेशकों के लिए एक नया अनुभव होगा. इससे बजट से जुड़े सेक्टरों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. बजट वाले दिन बाजार खुला रहने से निवेशकों को सरकारी घोषणाओं का सीधा असर उसी दिन देखने का मौका मिलेगा, जो ट्रेडिंग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

