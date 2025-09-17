Add DNA as a Preferred Source
डीएनए मनी

डीएनए मनी

Stock Market: अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बीच शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स-निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की सकारात्मक चर्चा से घरेलू शेयर बाजार में तेजी लौटी. बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने तेजी से रफ्तार पकड़ी.. निवेशकों का भरोसा बढ़ा और आईटी-सीमेंट जैसे शेयरों में मजबूती रही.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 17, 2025, 11:22 AM IST

Stock Market: अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बीच शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स-निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार
भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार समझौते की बातचीत ने भारतीय शेयर बाजार को नई ऊर्जा दी है. बुधवार को शुरुआती कारोबार में बाजार ने मजबूती दिखाई. दोनों देशों ने समझौते को जल्द और पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए प्रयास तेज करने पर सहमति जताई है. इस सकारात्मक माहौल का असर घरेलू शेयर बाजार पर साफ नजर आया और सेंसेक्स-निफ्टी ने तेजी से रफ्तार पकड़ी. 

आईटी-सीमेंट जैसे शेयरों में मजबूती 

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स बुधवार सुबह 262.74 अंक बढ़कर 82,643.43 अंक पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 85.25 अंक चढ़कर 25,324.35 अंक पर कारोबार कर रहा था. कारोबार के शुरुआती घंटे में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, एलएंडटी, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे बड़े शेयरों में बढ़त देखने को मिली. हालांकि, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा स्टील जैसी कंपनियों के शेयर गिरावट में रहे. 

मंगलवार को भी भारतीय बाजार मजबूती के साथ बंद हुए थे

वैश्विक बाजारों की बात करें तो जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग हरे निशान में रहे, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाल निशान में बंद हुआ. अमेरिकी बाजार मंगलवार को नुकसान के साथ बंद हुए थे. वहीं, कच्चे तेल का दाम भी थोड़ा घटा और ब्रेंट क्रूड 0.16% गिरकर 68.36 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का रुझान भी सकारात्मक रहा. एक्सचेंज के ताजा आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को उन्होंने 308.32 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.  इससे पहले मंगलवार को भी भारतीय बाजार मजबूती के साथ बंद हुए थे. उस दिन सेंसेक्स 594.95 अंक चढ़कर 82,380.69 अंक पर और निफ्टी 169.90 अंक बढ़कर 25,239.10 अंक पर बंद हुआ था.

यह भी पढ़ें: Google Gemini से AI फोटो बनाने वाली लड़की ने बताया अपना अनुभव, सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

अमेरिकी अधिकारियों के साथ सकारात्मक बैठक 

वाणिज्य मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई बैठक सकारात्मक रही. मंत्रालय ने कहा कि जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए प्रयास तेज करने पर सहमति बनी है. 

पीटीआई इनपुट 

