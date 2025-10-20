FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar Election 2025: RJD ने बिहार चुनाव के लिए खोले अपने सारे पत्ते, कुल 143 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, यहां देखें पूरी लिस्ट

बंदे ने स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिगबॉस्केट से मंगवाई मिठाइयां, राइडर्स के चेहरे पर यूं लौटा दी मुस्कान

कौन हैं पलाश मुच्छल जिनसे क्रिकेटर स्मृति मंधाना रचाने वाली हैं शादी? जानें सिंगर पलक मुच्छल से क्या है रिश्ता

INS विक्रांत पर जवानों संग दिवाली, पीएम मोदी बोले – मां भारती के वीर सिपाहियों के साथ रहना सबसे बड़ा सौभाग्य

प्रभु श्रीराम से जुड़ी है दिवाली की परंपरा, तो इस दिन क्यों होती है मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा?

Stock Market: दिवाली के दिन शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार, इन कंपनियों के शेयर चमके

ट्रेन में जूठे कंटेनर में परोसा गया खाना? Viral Video पर PIB ने बताया पूरा सच

किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन

Indian Railways: यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं! जानें आसान नियम और पूरा करें सफर

Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन

डीएनए मनी

Stock Market: दिवाली के दिन शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार, इन कंपनियों के शेयर चमके

दिवाली के दिन शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऊंचाई पर खुले, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों के दम पर मार्केट में निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ.

राजा राम

Updated : Oct 20, 2025, 11:43 AM IST

Stock Market: दिवाली के दिन शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार, इन कंपनियों के शेयर चमके

दिवाली के दिन शेयर बाजार में रौनक

दिवाली के दिन शेयर बाजार जगमगाता नजर आया. सुबह के शुरुआती सत्र में ही सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और कुछ अन्य दिग्गज कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों का असर निवेशकों के भरोसे पर साफ तौर पर दिखाई दिया. बाजार खुलते ही कुछ ही मिनटों में लाखों करोड़ रुपये का मार्केटकैप बढ़ गया. घरेलू बाजार के साथ-साथ ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव रहे, जिससे निवेशकों में उत्साह देखा गया.

बाजार खुलते ही सेंसेक्स में मजबूती

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार दिवाली की रौनक में डूबा नजर आया. बाजार खुलते ही सेंसेक्स ने मजबूती दिखाई और शुरुआती ट्रेडिंग में यह 700 अंकों से अधिक की छलांग लगाकर 84,656.56 के स्तर तक पहुंच गया. वहीं निफ्टी में भी करीब 216 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 25,926.20 के स्तर पर खुला खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स लगभग 500 अंकों की मजबूती के साथ 84,519 के आसपास और निफ्टी करीब 150 अंकों की तेजी के साथ 25,886 पर कारोबार कर रहा था.

सबसे बड़ी तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में देखने को मिली, जिसने 3 फीसदी से अधिक की छलांग लगाई. कंपनी ने सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ में 9.6% की बढ़ोतरी दर्ज की, जिसका सीधा असर शेयर प्रदर्शन पर पड़ा. इसी तरह एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भी 1.5% से अधिक उछाल आया. बैंक ने शनिवार को जारी अपने तिमाही नतीजों में 10% लाभ बढ़ने की जानकारी दी थी. इसके अलावा एक्सिस बैंक, इंफोसिस और बजाज फिनसर्व जैसे दिग्गज शेयर भी हरे निशान में रहे. हालांकि आईसीआईसीआई बैंक और टाटा स्टील जैसे कुछ शेयरों में मामूली गिरावट देखी गई.

यह भी पढ़ें: Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

विदेशी बाजारों में भी रौनक 

तेजी का यह माहौल केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहा. एशियाई बाजारों में भी जापान का निक्केई, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग हरे निशान में रहे. विदेशी निवेशकों की ओर से भी बाजार में खरीदारी का रुख दिखा, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार निवेश बढ़ा रहे हैं. शेयर बाजार एक्स्पर्ट्स का मानना है कि दूसरी तिमाही के मजबूत नतीजे, रुपये की मजबूती, और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. त्योहारों के सीजन में ऑटो और रिटेल सेक्टर में आई तेज बिक्री ने भी सेंटीमेंट को बेहतर किया है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी बाजार का रुझान सकारात्मक रह सकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

