BSE में शामिल टाटा स्टील, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एसबीआई और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयर 6% तक टूट गए. TCS, टेक महिंद्रा और HCL जैसे शेयर ग्रीन दिखाई दे रहे हैं.

शेयर मार्केट सोमवार (23 नवंबर) को क्रैश हो गया. (फाइल फोटो-IANS)

भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार (23 नवंबर) को क्रैश हो गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पिछले कारोबारी दिन से 500 अंकों की उछाल के साथ खुला था, जोकि 743 की अंकों की बढ़त के साथ 84,662 के लेवल पर पहुंच गया, लेकिन हाईडे से 1900 अंकों तक गिर गया. इसी तरह निफ्टी 50 आज के हाईडे से करीब 550 अंक नीचे गिर गई.

मार्केट में मची इस तबाही से निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डूब गए. शेयर बाजार क्रैश होने की वजह से BSE सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का मार्केट कैप कम होकर 509 लाख करोड़ रुपये रह गया है.

BSE के 30 में से 9 शेयर हरे निशान पर

सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ 9 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर हैं. सबसे ज्यादा टाटा स्टील का शेयर गिरा, जो दोपहर 2 बजे करीब 9 फीसदी गिरकर 162 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

रिलायंस से टाटा स्टील तक, BSE के 21 शेयर लुढ़के

रियायंस, भारती एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एसबीआई बजाज फायनेंस, एल एंड टी, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनीलिवर, सन फार्मा इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, महिंद्रा, अल्टाट्रेक सीमेंट, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंशिल सर्विस, भारत इलेक्ट्रॉनिक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन, एशियन पेंट्स, इंडिगो और ट्रेंट के शेयर 1-3 परसेंट तक गिरे हुए हैं.

TCS शेयर ने किया सबसे अच्छा परफॉर्म

BSE की टीसीएस कंपनी का शेयर करीब 3.60 फीसदी ऊपर चढ़ा है. इसके अलावा इंफोसिस, एडानी पोर्ट्स, मारुति सुजुकी, टाइटन कंनी, एचसीएल, जोमाटो और टेक महिंद्रा ही हरे निशान पर हैं.

शेयर मार्केट क्रैश होने के 4 कारण

1- प्रॉफिट बुकिंग

शेयर मार्केट में बीते कुछ दिनों से तेजी देखने को मिली थी, निफ्टी करीब 10 फीसदी ज्यादा बढ़ा है और 2020 के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं. जहां निफ्टी 50 अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से सिर्फ 2 % नीचे हैं, वहीं सेंसेक्स रिकॉर्ड पीक 86,159 से 3 % ही कम है.

2- US फेड की रेट बढ़ने की चिंता

अमेरिका की फेड रिजर्व एक बार फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है. CME के फेडवॉच टूल के अनुसार, मार्केट फेडरल रिजर्व की दिसंबर पॉलिसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की 93% तक संभावना बता रहे हैं. यूएस सेंट्रल बैंक जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो इन्वेस्टर्स का इंट्रेस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट की तुलना में अमेरिका में ज्यादा होता है.

3- रुपये में गिरावट

भारतीय रुपये तेजी से कमजोर हुआ है. भारतीय रुपये की वैल्यू करीब 93 रुपये प्रति डॉलर हो गई है. कमजोर रुपया इंपोर्ट की घरेलू लागत को बढ़ा देता है. खासकर कच्चे तेल का, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है. ये विदेशी इन्वेस्टर्स को डॉलर में मिलने वाले रिटर्न को भी कम कर सकता है, जिसकी वजह से FPI की और बिक्री बढ़ सकती है.

4- हेवीवेट स्टॉक्स में बिकवाली

HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 2.5 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से बेंचमार्क पर प्रेशर बढ़ जाता है.

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