Stock Market: आज बंद रहेंगे बैंक, लेकिन क्या ईद-ए-मिलाद और रक्षाबंधन पर खुला रहेगा शेयर बाजार? जानें BSE-NSE का फैसला  

आज बैंक और स्कूल तो बंद रहेंगे, लेकिन ईद ए मिलाद या फिर रक्षाबंधन पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों को अपना काम जारी रखना होगा. यानी इन दोनों ही दिन शेयर बाजार में खरीद फरोख्त जारी रहेगी.

आज यानी 26 अगस्त को अगर आप यह सोचकर बेफिक्र बैठे हैं कि त्योहार के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा और आप आराम से पोर्टफोलियो कल संभालेंगे, तो अपनी यह गलतफहमी तुरंत दूर कर लीजिए, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस यानी ईद-ए-मिलाद के मौके पर देशभर में बैंक और कई सरकारी संस्थान भले ही बंद हैं, लेकिन शेयर बाजार में खरीद फरोख्त जारी रहेगी.

ट्रेडिंग चालू, पर सेटलमेंट फ्रीज

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में इक्विटी, एफएंडओ (F&O) और कमोडिटी सेगमेंट में सामान्य रूप से लिवाली और बिकवाली जारी है, लेकिन क्लियरिंग और सेटलमेंट की प्रक्रिया आज बंद रहेगी. यानी आज आप जो भी शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे. उसका हिसाब-किताब अगले दिन किया जाएगा. आज आप कोई शेयर बेचते हैं, तो उसका फंड तुरंत अगले दिन आपके खाते में पूरी तरह उपलब्ध नहीं होगा. इसी तरह खरीदे गये शेयरों की डिलीवरी डीमैट अकाउंट में आने में तय समय से एक दिन का ज्यादा समय लग सकता है.

रक्षाबंधन पर भी नहीं मिलेगी राहत, जानिए छुट्टियों का गणित

त्योहारों के इस सीजन में निवेशक रक्षाबंधन 28 अगस्त को लेकर भी असमंजस में थे कि क्या शुक्रवार को छुट्टी रहेगी. हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, रक्षाबंधन के दिन भी बीएसई और एनएसई दोनों पूरी तरह से खुलेंगे.

ये है शेयर मार्केट का नियम

जब तक आरबीआई या एक्सचेंज का औपचारिक ट्रेडिंग अवकाश घोषित नहीं होता. दलाल स्ट्रीट यानी शेयर मार्केट में खरीदना बेचना जारी रहता है. त्योहारों की खुशी के बीच ट्रेडर्स को अपनी रणनीति बाजार के इस कैलेंडर के हिसाब से ही प्लान करनी होगी. साथ ही शेयर बाजार की छुट्टी के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा.

इस दिन बंद रहेगा शेयर बाजार

अगर आप हर दिन ट्रेडिंग करते हैं. इसके बंद होने पर ब्रेक लेना चाहते हैं तो आपको अगले महीने तक का इंतजार करना होगा. इसकी वजह अगस्त के बचे हुए दिनों में अब कोई ट्रेडिंग हॉलिडे नहीं है. शेयर बाजार का अगला हॉलीडे 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी रहेगा. इसके बाद गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर भी शेयर बाजार बंद रहेगा. इसके अलावा 20 अक्टूबर दशहरा, 10 नवंबर दिवाली और 24 नवंबर गुरु नानक जयंती के बाद 25 दिसंबर क्रिसमस पर शेयर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा.