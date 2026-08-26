FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IIT नहीं कर पाईं क्रैक, लेकिन आज अमेरिका में कर रहीं दो करोड़ की मोटी सैलरी वाली जॉब...जानें देवश्री भरतिया की इंस्पायरिंग स्टोरी

IIT नहीं कर पाईं क्रैक, लेकिन आज अमेरिका में कर रहीं दो करोड़ की मोटी सैलरी वाली जॉब...जानें देवश्री भरतिया की इंस्पायरिंग स्टोरी

Delhi Lakshmi Yojana: आज से दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे ₹2500 महीना, ऐसे करें अप्लाई

Delhi Lakshmi Yojana: आज से दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे ₹2500 महीना, ऐसे करें अप्लाई

US जाने की तैयारी में जुटे लोगों को बड़ा झटका, ट्रंप ने वीजा इंटरव्यू पर लगाई अनिश्चिकालीन रोक, जानें इसकी वजह

US जाने की तैयारी में जुटे लोगों को बड़ा झटका, ट्रंप ने वीजा इंटरव्यू पर लगाई अनिश्चिकालीन रोक, जानें इसकी वजह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान

फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

Stock Market: आज बंद रहेंगे बैंक, लेकिन क्या ईद-ए-मिलाद और रक्षाबंधन पर खुला रहेगा शेयर बाजार? जानें BSE-NSE का फैसला  

आज बैंक और स्कूल तो बंद रहेंगे, लेकिन ईद ए मिलाद या फिर रक्षाबंधन पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों को अपना काम जारी रखना होगा. यानी इन दोनों ही दिन शेयर बाजार में खरीद फरोख्त जारी रहेगी.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Aug 26, 2026, 08:36 AM IST

Stock Market: आज बंद रहेंगे बैंक, लेकिन क्या ईद-ए-मिलाद और रक्षाबंधन पर खुला रहेगा शेयर बाजार? जानें BSE-NSE का फैसला  

Credit Image-Social Media

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज यानी 26 अगस्त को अगर आप यह सोचकर बेफिक्र बैठे हैं कि त्योहार के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा और आप आराम से पोर्टफोलियो कल संभालेंगे, तो अपनी यह गलतफहमी तुरंत दूर कर लीजिए, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस यानी ईद-ए-मिलाद के मौके पर देशभर में बैंक और कई सरकारी संस्थान भले ही बंद हैं, लेकिन शेयर बाजार में खरीद फरोख्त जारी रहेगी. 

ट्रेडिंग चालू, पर सेटलमेंट फ्रीज

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में इक्विटी, एफएंडओ (F&O) और कमोडिटी सेगमेंट में सामान्य रूप से लिवाली और बिकवाली जारी है, लेकिन क्लियरिंग और सेटलमेंट की प्रक्रिया आज बंद रहेगी. यानी आज आप जो भी शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे. उसका हिसाब-किताब अगले दिन किया जाएगा. आज आप कोई शेयर बेचते हैं, तो उसका फंड तुरंत अगले दिन आपके खाते में पूरी तरह उपलब्ध नहीं होगा. इसी तरह खरीदे गये शेयरों की डिलीवरी डीमैट अकाउंट में आने में तय समय से एक दिन का ज्यादा समय लग सकता है.

रक्षाबंधन पर भी नहीं मिलेगी राहत, जानिए छुट्टियों का गणित

त्योहारों के इस सीजन में निवेशक रक्षाबंधन 28 अगस्त को लेकर भी असमंजस में थे कि क्या शुक्रवार को छुट्टी रहेगी. हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, रक्षाबंधन के दिन भी बीएसई और एनएसई दोनों पूरी तरह से खुलेंगे. 

ये है शेयर मार्केट का नियम

जब तक आरबीआई या एक्सचेंज का औपचारिक ट्रेडिंग अवकाश घोषित नहीं होता. दलाल स्ट्रीट यानी शेयर मार्केट में खरीदना बेचना जारी रहता है. त्योहारों की खुशी के बीच ट्रेडर्स को अपनी रणनीति बाजार के इस कैलेंडर के हिसाब से ही प्लान करनी होगी. साथ ही शेयर बाजार की छुट्टी के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा.

इस दिन बंद रहेगा शेयर बाजार

अगर आप हर दिन ट्रेडिंग करते हैं. इसके बंद होने पर ब्रेक लेना चाहते हैं तो आपको अगले महीने तक का इंतजार करना होगा. इसकी वजह अगस्त के बचे हुए दिनों में अब कोई ट्रेडिंग हॉलिडे नहीं है. शेयर बाजार का अगला हॉलीडे 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी रहेगा. इसके बाद गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर भी शेयर बाजार बंद रहेगा. इसके अलावा 20 अक्टूबर दशहरा, 10 नवंबर दिवाली और 24 नवंबर गुरु नानक जयंती के बाद 25 दिसंबर क्रिसमस पर शेयर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
WTC में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा-सिराज ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
WTC में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा-सिराज ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement