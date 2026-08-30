NCLT के सेटलमेंट ऑर्डर पर डॉ. सुभाष चंद्रा ने जारी किया बयान, दूर की हर गलतफहमी, पूरे मामले का विस्तार से ब्योरा दिया

पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले से जुड़े NCLT के सेटलमेंट ऑर्डर पर एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के कार्यालय ने बयान जारी किया है. इस पूरे मामले का ब्योरा विस्तार से दिया गया है.

NCLT के सेटलमेंट ऑर्डर पर डॉ. सुभाष चंद्रा ने जारी किया बयान, पूरे मामले का विस्तार से ब्योरा दिया

एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के कार्यालय ने पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले से जुड़े NCLT के सेटलमेंट ऑर्डर पर एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट की है. डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा है कि मैंने पिछले तीन दिनों से इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं. कुछ पोस्ट में #PaiseVapasKaro जैसे हैशटैग भी शामिल थे. इस मामले को लेकर गलतफहमी और गलत समझ बनी हुई है इसलिए, मैं पूरे मामले का विस्तार से ब्योरा फिर से दे रहा हूं.

1.डॉ. सुभाष चंद्रा द्वारा लिया गया कर्ज: शून्य

2. (a) कुल पर्सनल गारंटी जिन पर हस्ताक्षर किए गए: 22000 करोड़

(b) इनमें से 22,000 करोड़ रुपये की गारंटी कर्ज लेने वालों द्वारा फंड लेते समय साइन की गई थी (बाकी बाद में साइन की गई थीं). डिफाल्ट होने पर 4,800 करोड़ रुपये की देनदारी बनी. हालांकि मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हस्ताक्षर मेरे ही हैं.

3. इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए पर्सनल इनसॉल्वेंसी केस में NCLT के सामने ट्रायल की शुरुआत में उन लेंडर्स (ऋणदाताओं) द्वारा कुल क्लेम फाइल किए गए, जिन्होंने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) (जिन्हें माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा नियुक्त किया गया है और जिन्हें कोर्ट ऑफिसर माना जाता है) द्वारा जमा किए गए प्लान पर आपत्ति जताई थी. इनका विवरण नीचे दी गई टेबल में है.

Sr. No. Name of the Lender Amount Released / Disbursed at Borrowing Time Amount Paid back by borrowers Balance Outstanding Amount claimed from the Personal Guarantor Amount settled after the personal insolvency proceedings started Balance outstanding as of today as per claims though the amount not reconciled between lender & borrower Remarks, if any 1 India Bulls Housing Finance Ltd. 726 771 (49) 429 Settled / Paid NIL Settled post the start of personal insolvency 2 Axis Bank Group 388 157 231 620 Settled / Paid NIL Any remaining payment out of settlement is in process 3 HDFC Group (4/5 accounts) 1025 1275 (250) 775 775 Claims without valid personal guarantee 4 Canara Bank 315 202 112 348 348 Borrowing against assets of borrower in USA 5 Edelweiss 300 232 68 565 565 Clearly more than 500 crore security was available at the time of default. Matter also pending in DRT. 6 Franklin Templeton 425 235 190 729 729 Borrower o ered to sell security available during default period. But lender took risk not to sell and expected to gain, but the share value went further down, hence kept as own risk 7 IndusInd Bank 500 493 7 240 240 They also had adequate security during default period but did not convert to cash. Hence kept security for further gains, at own risk. 8 LIC Housing Finance (Multiple Accounts) 980 416 564 1322 1322 Oered to settle. Part security available. 9 RBL Bank 65 10 54 119 119 They were o ered to pay by the borrower as settled with the large lender, but they refused. 10 Union Bank 84 12 71 164 164 Security available 4808 3803 998 5311 4262

रीपेमेंट प्लान RP द्वारा PG के पास मौजूद कुल एसेट्स और फंड को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था. उन्होंने जांच की कि कैसे 2016 में भारत की संसद में PG द्वारा घोषित 39.08 करोड़ रुपये के फंड/एसेट्स घटकर 31.79 करोड़ रुपये (जिसमें 25 करोड़ रुपये कीमत का एक रिहायशी घर भी शामिल था, जो गिरवी भी रखा गया था) रह गए, जिससे 6.79 करोड़ रुपये की लिक्विड एसेट्स बचीं. कर्ज लेने वाली कई एंटिटीज़ (कंपनियां/संस्थाएं) हैं, यहां तक कि कई लेंडर्स के मामले में भी ऐसा ही है. इसका मतलब है कि लेंडर्स ने शायद 2, 3 या 4 एंटिटीज़ को पैसा उधार दिया होगा, जिनके रीपेमेंट की गारंटी डॉ. सुभाष चंद्रा ने दी थी.

ध्यान देने वाली बातें:

A. ऊपर दी गई टेबल से पता चलता है कि कुल ₹4808 करोड़ की बांटी गई रकम में से, उधार लेने वालों ने ₹3803 करोड़ चुका दिए, जिससे सिर्फ़ ₹998 करोड़ की बकाया रकम बची.

B. ₹998 करोड़ की देय रकम के मुकाबले, ₹5311 करोड़ के दावे किए गए थे. बाद में ₹1049 करोड़ के तय/चुकाए गए दावों को घटाने पर ₹4262 करोड़ बचे. (ये रकम पहले दिए गए प्रेस स्टेटमेंट की ₹3992 करोड़ और ₹4262 करोड़ की रकम से अलग हैं क्योंकि कुछ अकाउंट्स को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने न तो पक्ष में और न ही विपक्ष में वोट दिया था).

C. डॉ. सुभाष चंद्रा ने सभी उधार लेने वालों से बात की है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे लेंडर्स के साथ मिलान करने के बाद इस ₹4262 करोड़ का निपटारा करेंगे और बकाया रकम चुका देंगे.

दूसरे स्रोतों से भी काफी उधार लिया गया है, जैसे...

1. विदेशी फंड

2. घरेलू फंड

3. NBFCs और कॉर्पोरेट.

इनमें से ज़्यादातर उधार चुका दिए गए हैं या चुकाए जा रहे हैं. बाकी बचे उधारों के लिए या तो पर्याप्त एसेट्स हैं या उनका भुगतान किया जाएगा. इन जानकारियों के साथ, डॉ. सुभाष चंद्रा कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि लेंडर उधार लेने वालों से बात करेंगे, बकाया हिसाब-किताब का मिलान करेंगे और उधार लेने वालों से भुगतान प्राप्त करेंगे.