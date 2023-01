SBI Worker Strike: शुक्रवार को निपटा लें अपने काम, फिर स्टेट बैंक कर्मचारी करेंगे हड़ताल

State Bank Of India (File Photo)

डीएनए हिंदी: Is State Bank Of India Closed Tomorrow- भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India) के ग्राहकों के लिए अगले 6 दिन परेशानी वाले साबित हो सकते हैं. बैंक की कर्मचारी यूनियन ने 30 और 31 जनवरी को हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है, जिससे बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित होने के पूरे आसार हैं. स्टेट बैंक प्रबंधन ने भी यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल के चलते कामकाज प्रभावित होने की संभावना जाहिर की है. साथ ही ग्राहकों से कहा है कि वे हड़ताल से पहले ही अपना काम निपटा लें. हालांकि बैंक प्रबंधन की इस चेतावनी के बावजूद ग्राहकों को अगले 6 दिन के दौरान अपना कामकाज निपटाने के लिए महज 27 जनवरी का ही समय मिलने जा रहा है.

बैंक प्रबंधन ने कही है ये बात

बैंक प्रबंधन ने कहा है कि भारतीय बैंक संघ (IBA) ने बताया है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने हड़ताल का नोटिस जारी किया है. UFBU से जुड़ी AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF और INBOC आदि यूनियंस ने भी हड़ताल में उसका साथ देने का नोटिस जारी किया है. इसके चलते बैंक में कामकाज प्रभावित होगा. हालांकि एसबीआई की तरफ से स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी गई हड़ताल की जानकारी में इस दौरान शाखाओं में जरूरी कामकाज के लिए अपनी तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था कर लेने का दावा किया गया है. इसके बावजूद कामकाज पर असर पड़ सकता है.

अगले 6 दिन में 2 दिन हड़ताल, 3 दिन है छुट्टी

दरअसल बैंक प्रबंधन ने भले ही ग्राहकों को हड़ताल से पहले ही अपना कामकाज निपटा लेने के लिए कहा है, लेकिन 26 से 31 जनवरी के बीच ग्राहकों को कामकाज निपटाने का मौका महज 27 जनवरी को ही मिलेगा. दरअसल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होने के कारण पूरे देश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, जबकि 28 जनवरी को चौथे शनिवार का अवकाश रहेगा. इसके बाद 29 जनवरी को भी रविवार की छुट्टी है. सोमवार और मंगलवार यानी 30 और 31 जनवरी को बैंकों में हड़ताल के कारण कामकाज नहीं होगा. इसके चलते महज शुक्रवार यानी 27 जनवरी को ही बैंक खुलेगा, जिसमें ग्राहकों को अपने काम पूरे करने होंगे.

42 करोड़ लोग होंगे एसबीआई हड़ताल से प्रभावित

एसबीआई में हड़ताल का असर पूरे देश में 42 करोड़ लोगों पर पड़ेगा, जो देश के सबसे बड़े सार्वजिनक बैंक के अकाउंट होल्डर हैं.

