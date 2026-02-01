Sports Budget 2026: निर्मला सितारमण ने स्पोर्ट्स सेक्टर को दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च होगा 'खेलो इंडिया मिशन'; जानें क्या है खासियत

Sports Budget 2026: देश की वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने बजत 2026 पेश करते हुए खेलों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. इस दौरान केंद्रीय सरकार ने स्पोर्ट्स सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए प्लान बना लिया है.

देश की वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने बजत 2026 पेश करते हुए खेलों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. इस दौरान केंद्रीय सरकार ने स्पोर्ट्स सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए प्लान बना लिया है. सितारमण ने पेश हुए बजत में स्पोर्ट्स सेक्टर में खेलों इंडिया मिशन शुरू करने की बात की है, जिससे जमीनी स्तर से लेकर इंटरनेशनल मंच तक खेल के ढांचा मजबूत होता. हालांकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अघले 10 सालों तक ये योजना लागू की जाएगी. इसमें आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षित कोच और सपोर्ट स्टाफ, स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगी. आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये मिशन आपस में जुड़े विभिन्न माध्यमों से एकीकृत प्रतिभा विकास कार्यक्रम को सुगम बनाएगा. खेलो इंडिया कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभा पहचान के लिए सभी आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना था.

सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट स्पीच के दौरान कहा, "खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है. खेलो इंडिया कार्यक्रम से खेल प्रतिभाओं को निखारने की पहल को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव करने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं. ये मिशन मूलभूत, मध्यवर्ती और विशिष्ट स्तरों के प्रशिक्षण केंद्रों के सहयोग से एकीकृत प्रतिभा विकास, प्रशिक्षकों और सहायक स्टाफ का व्यवस्थित विकास, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और मंच प्रदान करने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग का आयोजन तथा प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए खेल संरचना के विकास को सुगम बनाएगा."

सस्ते होंगे खेल के सामान!

निर्मला सितारमण ने खेल-कूद के सामान को लेकर कहा, "मैंने खेल सामान के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव रखा है, जिससे उपकरण डिजाइन के साथ-साथ सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा." इस बजत के बाद अब मार्केट में खेल कूद के सामान सस्ते और किफायती बनाने का प्रस्ताव रखा है. इससे युवाओं और खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिल सकेगा.

खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में एक कार्य बल का गठन किया है, जिसने हाल ही में उच्च गुणवत्ता वाले कोच का एक समूह तैयार करने की वकालत की थी. इसमें कोच के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम जैसी योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें भी उसी तरह की वित्तीय सहायता मिलेगी, जैसी शीर्ष खिलाड़ियों को मिल रही है, जिससे भविष्य में भारत की पदक जीतने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके. भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा और वो 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दौड़ में भी शामिल है.

