FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
T20 WC 2026: तिलक और वाशिंगटन की फिटनेस पर सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कब होगी वापसी

T20 WC 2026: तिलक और वाशिंगटन की फिटनेस पर सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कब होगी वापसी

Eye Care Tips: आंखों को आराम देने के लिए 20-20-20 का ये नियम है आसान, जानें इसे अपनाने के फायदे

आंखों को आराम देने के लिए 20-20-20 नियम है आसान, जानें इसे अपनाने के फायदे

Budget 2026: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत 

Budget 2026: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

T20I में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

वो गाना जिसे गाते वक्त सिंगर के मुंह से बहने लगा था खून, फूट-फूटकर रोया था पूरा स्टूडियो...

वो गाना जिसे गाते वक्त सिंगर के मुंह से बहने लगा था खून, फूट-फूटकर रोया था पूरा स्टूडियो...

Budget 2026: आम लोगों के लिए इस बजट में क्या बदला? जानिए क्या हुआ सस्ता-महंगा, देखें पूरी लिस्ट

आम लोगों के लिए इस बजट में क्या बदला? जानिए क्या हुआ सस्ता-महंगा, देखें पूरी लिस्ट

Homeबिजनेस

बिजनेस

Sports Budget 2026: निर्मला सितारमण ने स्पोर्ट्स सेक्टर को दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च होगा 'खेलो इंडिया मिशन'; जानें क्या है खासियत

Sports Budget 2026: देश की वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने बजत 2026 पेश करते हुए खेलों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. इस दौरान केंद्रीय सरकार ने स्पोर्ट्स सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए प्लान बना लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 01, 2026, 02:40 PM IST

Sports Budget 2026: निर्मला सितारमण ने स्पोर्ट्स सेक्टर को दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च होगा 'खेलो इंडिया मिशन'; जानें क्या है खासियत

Sports Budget 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश की वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने बजत 2026 पेश करते हुए खेलों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. इस दौरान केंद्रीय सरकार ने स्पोर्ट्स सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए प्लान बना लिया है. सितारमण ने पेश हुए बजत में स्पोर्ट्स सेक्टर में खेलों इंडिया मिशन शुरू करने की बात की है, जिससे जमीनी स्तर से लेकर इंटरनेशनल मंच तक खेल के ढांचा मजबूत होता. हालांकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अघले 10 सालों तक ये योजना लागू की जाएगी. इसमें आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षित कोच और सपोर्ट स्टाफ, स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगी. आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये मिशन आपस में जुड़े विभिन्न माध्यमों से एकीकृत प्रतिभा विकास कार्यक्रम को सुगम बनाएगा. खेलो इंडिया कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभा पहचान के लिए सभी आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना था.

सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट स्पीच के दौरान कहा, "खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है. खेलो इंडिया कार्यक्रम से खेल प्रतिभाओं को निखारने की पहल को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव करने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं. ये मिशन मूलभूत, मध्यवर्ती और विशिष्ट स्तरों के प्रशिक्षण केंद्रों के सहयोग से एकीकृत प्रतिभा विकास, प्रशिक्षकों और सहायक स्टाफ का व्यवस्थित विकास, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और मंच प्रदान करने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग का आयोजन तथा प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए खेल संरचना के विकास को सुगम बनाएगा." 

सस्ते होंगे खेल के सामान!

निर्मला सितारमण ने खेल-कूद के सामान को लेकर कहा, "मैंने खेल सामान के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव रखा है, जिससे उपकरण डिजाइन के साथ-साथ सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा." इस बजत के बाद अब मार्केट में खेल कूद के सामान सस्ते और किफायती बनाने का प्रस्ताव रखा है. इससे युवाओं और खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिल सकेगा.  

खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में एक कार्य बल का गठन किया है, जिसने हाल ही में उच्च गुणवत्ता वाले कोच का एक समूह तैयार करने की वकालत की थी. इसमें कोच के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम जैसी योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें भी उसी तरह की वित्तीय सहायता मिलेगी, जैसी शीर्ष खिलाड़ियों को मिल रही है, जिससे भविष्य में भारत की पदक जीतने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके. भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा और वो 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दौड़ में भी शामिल है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
T20I में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
वो गाना जिसे गाते वक्त सिंगर के मुंह से बहने लगा था खून, फूट-फूटकर रोया था पूरा स्टूडियो...
वो गाना जिसे गाते वक्त सिंगर के मुंह से बहने लगा था खून, फूट-फूटकर रोया था पूरा स्टूडियो...
Budget 2026: आम लोगों के लिए इस बजट में क्या बदला? जानिए क्या हुआ सस्ता-महंगा, देखें पूरी लिस्ट
आम लोगों के लिए इस बजट में क्या बदला? जानिए क्या हुआ सस्ता-महंगा, देखें पूरी लिस्ट
वो शख्स जो लाईं अधूरे सपनों से भरे घरों में खुशियों की किलकारी, जानें भारत की पहली महिला IVF डॉक्टर की कहानी
वो शख्स जो लाईं अधूरे सपनों से भरे घरों में खुशियों की किलकारी, जानें भारत की पहली महिला IVF डॉक्टर की कहानी
चांद नहीं धरती पर है Mountain of Moon, जानें दुनिया के किस देश में है यह रहस्यमयी पहाड़
चांद नहीं धरती पर है Mountain of Moon, जानें दुनिया के किस देश में है यह रहस्यमयी पहाड़
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
Numerology: बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
MORE
Advertisement