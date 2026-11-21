जेट एयरवेज और गो फर्स्ट के बाद अब विमानन कंपनी स्पाइसजेट भी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है. समझें आखिर क्या है स्पाइसजेट की पूरी क्राइसिस...

SpiceJet Crisis: इंडियन एविएशन सेक्टर में एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. जेट एयरवेज और गो फर्स्ट के बाद अब विमानन कंपनी स्पाइसजेट भी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है. आर्थिक संकट से जूझ रही इस एयरलाइन की उड़ानों पर लगातार असर पड़ रहा है. कहीं फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं तो कहीं यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. कंपनी की समय पर उड़ान संचालित करने की क्षमता भी लगातार कमजोर हो रही है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब एविएशन रेगुलेटर DGCA ने भी सख्त रुख अपना लिया है.

DGCA ने स्पाइसजेट को 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए शो-कॉज नोटिस जारी किया है. रेगुलेटर ने कंपनी के ऑपरेशन में कई गंभीर खामियां गिनाई हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. यह नोटिस ऐसे समय आया है, जब कंपनी का मार्केट शेयर घट रहा है, विमानों का बड़ा हिस्सा ग्राउंडेड है और कर्मचारियों की सैलरी से लेकर सर्विस प्रोवाइडर्स के भुगतान तक में दिक्कतें सामने आ रही हैं.

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DGCA ने स्पाइसजेट को क्यों भेजा नोटिस?

DGCA ने 17 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में स्पाइसजेट के ऑपरेशन से जुड़ी कई कमियों पर सवाल उठाए हैं. रेगुलेटर के मुताबिक, एयरलाइन लगातार रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस (RDG) का पालन करने में नाकाम रही है. इन नियमों के तहत एयरलाइंस को छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों को हवाई कनेक्टिविटी देने के लिए निर्धारित रूट पर उड़ानें संचालित करनी होती हैं. इसके अलावा कंपनी तय शेड्यूल के मुताबिक उड़ानें संचालित नहीं कर पा रही है. उसकी ऑन-टाइम परफॉर्मेंस में गिरावट आई है. फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन के मामले भी बढ़े हैं. इससे यात्रियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

DGCA ने स्पाइसजेट की इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़ी पात्रता शर्तों पर भी सवाल उठाए हैं. सबसे बड़ी चिंता यह है कि कंपनी के ज्यादातर विमान अभी ग्राउंडेड हैं और उन्हें दोबारा ऑपरेशन में लाने के लिए एयरलाइन की ओर से कोई भरोसेमंद प्लान भी पेश नहीं किया गया है. रेगुलेटर ने अनिवार्य इंश्योरेंस कवर के रिन्यूअल को लेकर अनिश्चितता और सर्विस प्रोवाइडर्स को समय पर भुगतान नहीं किए जाने से विदेशी एविएशन अथॉरिटी की ओर से उठाई गई चिंताओं का भी जिक्र किया है.

50 विमानों का बेड़ा, अब ऑपरेशन में सिर्फ 5 विमान

स्पाइसजेट की सबसे बड़ी परेशानी उसके विमानों का ग्राउंडेड होना है. कभी बड़े विमान बेड़े के साथ ऑपरेशन करने वाली इस एयरलाइन के पास अब बेहद कम विमान ही उड़ान भरने की स्थिति में बचे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के पास फिलहाल सिर्फ 5 विमान ऑपरेशनल हैं. इनमें तीन बोइंग 737 और दो Q400 विमान शामिल हैं. बाकी विमानों के ग्राउंडेड होने से कंपनी की फ्लाइट ऑपरेशन क्षमता पर सीधा असर पड़ा है. उड़ानों की री-शेड्यूलिंग और कैंसिलेशन के चलते यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है.

दुबई में भी स्पाइसजेट की मुश्किलें बढ़ीं

स्पाइसजेट की परेशानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. बकाया भुगतान को लेकर दुबई में भी कंपनी के ऑपरेशन पर असर पड़ा है. दुबई में ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देने वाली कंपनी DNATA का स्पाइसजेट पर करीब 35.8 करोड़ रुपये बकाया है. भुगतान नहीं होने के कारण 12 नवंबर को दुबई एयरपोर्ट पर कंपनी की चेक-इन सेवाएं रोक दी गई थीं. इसके चलते दुबई से भारत आने वाली चार उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. स्पाइसजेट ने इस मामले को सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने की बात कही है. कंपनी का कहना है कि उसके पास पर्याप्त बैंक गारंटी कवर मौजूद है और वह इस समस्या को जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही है.

लगातार घट रहा स्पाइसजेट का मार्केट शेयर

कंपनी की मुश्किलों का असर उसके मार्केट शेयर पर भी दिखाई दे रहा है. DGCA के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में घरेलू एविएशन मार्केट में स्पाइसजेट की हिस्सेदारी घटकर 0.6 फीसदी रह गई. अगस्त में यह 1.2 फीसदी थी. फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन के साथ विमानों की कमी ने कंपनी की स्थिति और कमजोर कर दी है. ऐसे में बाजार में उसकी हिस्सेदारी बनाए रखना भी बड़ी चुनौती बन गया है.

5500 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश, कर्मचारियों की सैलरी भी अटकी

स्पाइसजेट की आर्थिक हालत भी चिंता का विषय बनी हुई है. कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए लगातार फंड जुटाने की कोशिश कर रही है. 18 नवंबर को कंपनी के बोर्ड ने 5,500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. लेकिन कंपनी के सामने तत्काल आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं. सर्विस प्रोवाइडर्स को भुगतान में देरी हो रही है. कर्मचारियों की सैलरी भी समय पर नहीं मिल पाने की शिकायतें सामने आई हैं. इसके अलावा DGCA की ओर से मई 2026 में लगाए गए जुर्माने का भुगतान भी अब तक नहीं किया गया है. इसको लेकर रेगुलेटर ने नोटिस में जवाब मांगा है.

स्पाइसजेट की फ्लाइट कैंसिल, एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे यात्री

स्पाइसजेट के ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों का सबसे ज्यादा असर यात्रियों पर पड़ रहा है. फ्लाइट कैंसिल होने और अचानक शेड्यूल बदलने से लोगों की यात्रा की प्लानिंग बिगड़ रही है. कई यात्रियों का कहना है कि उन्हें समय पर फ्लाइट में बदलाव की जानकारी तक नहीं दी गई.

पुणे से दरभंगा जाने के लिए स्पाइसजेट की फ्लाइट बुक कराने वाले अमित रंजन दत्त ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, 'हम लोग पुणे से रात में तीन बजे निकले हैं. पहले हमें यह जानकारी दी गई कि हमारी फ्लाइट री-शेड्यूल की गई है. फ्लाइट का नंबर SG115 था, उसको भी चेंज कर दिया गया.' वहीं, पनवेल से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे एक यात्री ने बताया कि उन्हें गोरखपुर जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. यात्री का कहना है कि कंपनी की तरफ से उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है.

मुश्किल में स्पाइसजेट, कंपनी कर्जदार, DGCA ने फ्लाइट कैंसिल-लेट होने पर जवाब मांगा, यात्री परेशान, क्या बंद हो जाएगी कंपनी ? #Spicejet #DGCA | @A_suryavanshi_ @AnjeetLive @Tyagiji0744 https://t.co/BZlUWn6xuN — Zee News (@ZeeNews) November 21, 2026

कुर्ला से एयरपोर्ट पहुंचे एक अन्य यात्री ने बताया कि उन्हें वाराणसी जाना था. उनकी फ्लाइट सुबह 10 बजे की थी, लेकिन बिना कोई जानकारी दिए उसे कैंसिल कर दिया गया. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर भी कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है. एक महिला यात्री ने बताया कि उनके घर में शादी है, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वह वहां नहीं पहुंच पा रही हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी के काउंटर पर भी कोई सही जानकारी नहीं दी जा रही है. यहां तक कि टिकट का पैसा वापस मिलेगा या नहीं, इस बारे में भी कोई जवाब देने वाला नहीं है.

क्या स्पाइसजेट पर लग सकता है ताला?

स्पाइसजेट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या कंपनी भी जेट एयरवेज और गो फर्स्ट की राह पर जा सकती है. हालांकि, फिलहाल कंपनी के बंद होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. DGCA ने कंपनी को 17 नवंबर को जारी नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है. अगर स्पाइसजेट तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं देती है तो रेगुलेटर उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है.