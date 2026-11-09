छठ पर दिल्ली-बंगाल-गुजरात से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, कइयों में रिजर्वेशन का झंझट भी नहीं- देखें LIST

Chhath Puja Special Train: रेलवे ने छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए देश के कई शहरों से बिहार के लिए ट्रेनों का ऐलान किया है. इस बार छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी.

Chhath Puja Special Train: छठ पूजा पर बिहार जाने वाली गाड़ियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. इनमें से कई ट्रेनें ऐसी हैं, जिनमें आप बिना रिजर्वेशन के सफर कर सकते हैं. मालूम हो कि छठ पूजा के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत दक्षिण भारत के कई शहरों से लोग बिहार जाते हैं. स्पेशल ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दूसरे शहरों से बिहार के अलग-अलग स्टेशनों के लिए चलाए जा रहे हैं.

छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनें

ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) की चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर (CPRO) सरस्वती चंद्रा ने 'इंडियन एक्सप्रेस' को बताया कि 3 नवंबर तक जोन ने 103 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जो इसके स्टेशनों से शुरू या खत्म होती हैं. ECR के अधिकार क्षेत्र में पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं. 51 और जोड़ी ट्रेनें जोन के अलग-अलग स्टेशनों से गुजरती हैं. स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें नवंबर के आखिर तक दिल्ली और पटना के बीच चलेंगी. ये ट्रेनें हफ्ते में तीन दिन चलेंगी.

28 नवंबर तक चलेगी वंदे भारत स्पेशल

ट्रेन नंबर 02253 पटना से दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक चलेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 02254 दिल्ली से पटना तक 26 नवंबर तक चलेगी. नॉर्थ बिहार और दिल्ली के बीच चार और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. अकेले पटना और हावड़ा के बीच आठ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं. साथ ही 10 और ट्रेनें नॉर्थ बिहार को स्टेशन से जोड़ती हैं. ECR रीजन से भोपाल, कोटा और ग्वालियर जैसी जगहों के लिए ग्यारह स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं.

दिल्ली-पटना के बीच एक और वंदे भारत!

रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 02258 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 11 और 12 नवंबर को दोनों दिशाओं से एक-एक ट्रिप के लिए चलाई जा सकती है. 02258 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल 11 नवंबर को नई दिल्ली से सुबह 5 बजे रवाना होगी. इसके बाद अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा होते हुए यह ट्रेन 6.30 बजे पटना पहुंचेगी. फिलहाल यह प्रस्ताव है. पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे से हरी झंडी (NOC) मिलने के बाद ही टिकटों की बुकिंग शुरू होगी.



हावड़ा-दिल्ली रूट पर अनारक्षित ट्रेन

पूर्व रेलवे ने हावड़ा से नई दिल्ली के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. इस ट्रेन में यात्री सीधे रेलवे स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटर या UTS मोबाइल ऐप से जनरल टिकट खरीदकर यात्रा कर सकेंगे. गाड़ी संख्या 04459 हावड़ा–नई दिल्ली ट्रेन का फायदा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के यात्रियों को भी मिलेगा. यह ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस के अधिकृत रूट, मार्ग और निर्धारित ठहरावों के अनुसार ही चलेगी. ट्रेन जमुई, किऊल, मोकामा, पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर में रुकेगी.

आनंद विहार-भागलपुर स्पेशल

आनंद विहार टर्मिनल से यह ट्रेन दोपहर डेढ़ बजे विक्रमशिला एक्सप्रेस (12368) के रूट पर रवाना होगी. ट्रेन का ठहराव गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, हाथीदह जंक्शन, लखीसराय जंक्शन, किउल, जमालपुर और सुल्तानगंज स्टेशनों पर होगा.

उधना-जयनगर के बीच अनारक्षित ट्रेन

रेलवे ने गुजरात के उधना जंक्शन से बिहार के जयनगर तक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इस ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा गुजरात से बिहार जाने वाले यात्रियों को मिल सकती है. रेलवे की तरफ से दिये गए अपडेट के मुताबिक, ट्रेन संख्या 09071 उधना-जयनगर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 10 और 11 नवंबर को चलेगी.

🔥 बिहार–गुजरात यात्रियों को राहत, जयनगर से 8, 12 और 13 नवंबर को चलेगी स्पेशल ट्रेन 09072 उधना से जयनगर जाने वालों के लिए खुशखबरी, 10 और 11 नवंबर को चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन #IndianRailways #UdhnaJaynagar #SpecialTrain #RailwayNews Udhna Jaynagar Special Train, Train 09071, November Special Train, Unreserved Train — Indian Railway भारतीय रेल (News Update) (@Indianrailgadi) November 8, 2026

ट्रेन उधना से दोपहर 1 बजे रवाना होगी. सबसे जरूरी बात यह है कि इस ट्रेन के सभी डिब्बे जनरल कैटगरी के होंगे. इसका मतलब यह है कि इनमें सफर के लिए यात्रियों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी. काउंटर से टिकट खरीदकर वह सीधे इसमें सफर कर सकते हैं.

किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?

वापसी में ट्रेन नंबर 09072 जयनगर-उधना स्पेशल 12 और 13 नवंबर को चलेगी. जयनगर से ट्रेन सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर खुलेगी. यह ट्रेन उधना से खुलने के बाद बड़ोदरा, व्यारा, नंदुरबार, अमलनेर, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी रुकते हुए जयनगर जाएगी.

स्टेशन-ट्रेनों में भारी भीड़

भारत के कई हिस्सों में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है

देश के अलग-अलग शहरों से लाखों लोग छठ पूजा के लिए बिहार जा रहे हैं.

स्टेशनों पर यात्रियों की भाड़ी भीड़ है. भरे हुए कोच और लंबी लाइनों की वजह से ट्रेन में चढ़ना मुश्किल है.

कई यात्रियों को दरवाजों और खिड़कियों से कोच में घुसने की कोशिश करते भी देखा गया.

यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है.

गुजरात के सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स को 12-12 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है.

वेस्टर्न रेलवे ने सूरत और उधना से अलग-अलग जगहों के लिए 70 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है.

रेलवे चला रहा कितनी स्पेशल ट्रेनें?

न्यूज एजेंसी ANI ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से बताया कि इस त्योहारी सीजन में दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान भीड़ को मैनेज करने के लिए 18,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. पिछले साल इसकी संख्या 12 हजार थी. सिक्योरिटी चेक को तेज करने और लंबी लाइनों को रोकने के लिए अतिरिक्त स्कैनिंग काउंटर लगाए गए हैं. रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे ने लगभग 700 AI-इनेबल्ड कैमरे भी लगाए हैं.

दिल्ली के स्टेशनों पर क्या-क्या इंतजाम?

उत्तर रेलवे ने दिल्ली-NCR के छह प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 3 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक बंद कर दी है. इस दौरान केवल वैध ट्रेन टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत होगी. बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग और जरूरतमंद यात्रियों की सहायता करने वाले लोगों को नियमानुसार छूट दी जाएगी. रेलवे ने स्टेशन पर गैर जरूरी भीड़ रोकने के लिए यह कदम उठाया है.



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