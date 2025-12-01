FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी के CM योगी के आदेश के बाद एक्शन | कुत्ता लेकर संसद पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी | लखनऊ पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी | लखनऊ- DCP निपुण अग्रवाल भी मौजूद | लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र चेक किए | यूपी CM योगी के आदेश के बाद एक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Health Security Bill: तंबाकू, गुटखा-पान मसाला पर बढ़ेगा टैक्स? 'हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल’ में क्या होंगे नए नियम 

blood Sugar Control: ठंड के मौसम में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ऐसे करें कंट्रोल, जानें डायबिटीज़ वालों के लिए ख़ास ये टिप्स

ठंड के मौसम में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ऐसे करें कंट्रोल, जानें डायबिटीज़ वालों के लिए ख़ास ये टिप्स

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

SpaceX के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बड़ा रहस्य उजागर किया है. उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टनर आधी भारतीय है और हमारे बच्चे का नाम भी भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 01, 2025, 12:30 PM IST

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

SpaceX CEO Elon Musk 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क और SpaceX के सीईओ ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने अपनी बच्चे का मिडिल नेम में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के नाम जोड़ा है. वह कहते है कि 'मेरी पार्टनर शिवोन जिल्स को हाफ-इंडियन इतना ही नहीं मेरे और उनके बच्चों में से एक बेटे के नाम में मिडिल नेम शेखर है.' उन्होंने कहा कि भारतीय अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और नोबेल विजेता सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के नाम से यह नाम लिया गया है.

जिलिस और मस्क के 4 बच्चे

दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला एवं स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने जेरोधा के फाउंडर निखिल कामथ के साथ पॉडकास्ट में यह बात कही. बता दें कि जिलिस और मस्क के 4 बच्चे हैं. वही जिलिस मस्क की एक कंपनी न्यूरालिंक में ‘ऑपरेशन्स और स्पेशल प्रोजेक्ट्स’ में निदेशक हैं. शिवोन जिलिस लंबे समय से टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्होंने 2017 में न्यूरालिंक जॉइन किया और वर्तमान में कंपनी की डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं.

भारतीय नागरिकों की तारीफ की 

मस्क ने जिरोधा के सह संस्थापक निखिल कामथ के कार्यक्रम ‘पीपुल बाय डब्ल्यूटीएफ’ में साक्षात्कार में कहा, "जिलिस से मेरा एक बेटा है, उसका मध्य नाम चंद्रशेखर के नाम पर शेखर रखा गया है." एस चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी खगोल भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें "तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं पर उनके सैद्धांतिक अध्ययनों" को लेकर 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था. इतना ही नहीं इस पॉडकास्ट में मस्क ने अमेरिका में भारतीय पेशेवरों की भूमिका को जमकर सराहा. वह कहते है कि मेरा मानना है कि अमेरिका को प्रतिभाशाली भारतीयों से बहुत लाभ मिला हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से..

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित
24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड
जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
MORE
Advertisement
धर्म
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
MORE
Advertisement