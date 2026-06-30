कभी बस कंडक्टर की करते थे नौकरी, आज ब्रिटेन के सबसे अमीर पाकिस्तानी! जानिए कैसे खड़ा किया अरबों का बिजनेस

एक छोटे से गांव से निकलकर ब्रिटेन में अपना बिलियन डॉलर बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाले इस शख्स की कहानी अविश्वसनीय है.

सर अनवर का जन्म पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ था

1956 में 21 साल की उम्र में ब्रिटेन आने के बाद उन्होंने बस कंडक्टर और ड्राइवर की नौकरी की

साल 1963 में उन्होंने लंदन में मसाले और हलाल मीट बेचने के लिए एक छोटी दुकान खोली

आज उनका बेस्टवे ग्रुप ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा होलसेल ऑपरेटर है

इंसान के हौसले बुलंद हों और इरादे नेक, तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती. कुछ ऐसी ही जादुई कहानी है सर अनवर परवेज की. आज वह ब्रिटेन के सबसे अमीर पाकिस्तानी मूल के अरबपति हैं. द संडे टाइम्स रिच लिस्ट के अनुसार, उनकी नेट वर्थ करीब 3.1 बिलियन डॉलर से लेकर 4.7 बिलियन डॉलर आंकी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरबों के बेस्टवे ग्रुप के मालिक सर अनवर कभी ब्रिटेन की सड़कों पर बस कंडक्टर की नौकरी करते थे?

एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा था, "आज भी जब मुझे अच्छे सपने आते हैं, तो मैं खुद को ब्रैडफोर्ड में बस चलाते हुए देखता हूं और जिंदगी से बेहद संतुष्ट महसूस करता हूं." आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से निकले इस शख्स ने ब्रिटेन में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा किया.

कौन हैं सर अनवर परवेज?

सर अनवर का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास थाथी नाम के एक खेती-किसानी वाले गांव में हुआ था. उनकी शुरुआती जिंदगी बेहद संघर्षों में बीती. उन्होंने दसवीं की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन माता-पिता के पास उन्हें आगे कॉलेज भेजने के पैसे नहीं थे. वह पाकिस्तान में सिर्फ 96 रुपये महीने की सैलरी पर एक टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करते थे.

मजे की बात यह है कि उस दौर में उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा मलेरिया की दवाइयों में ही खर्च हो जाता था. जब एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर वह पाकिस्तान में ही रुक जाते तो क्या होता? उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया था, "मैं शायद अब तक मर चुका होता."

ब्रिटेन का सफर और बस की नौकरी

साल 1956 में महज 21 साल की उम्र में अनवर बेहतर जिंदगी की तलाश में ब्रिटेन आ गए थे. शुरुआती दिनों में उन्होंने कई छोटी-मोटी नौकरियां कीं और बाद में ब्रैडफोर्ड शहर में बस कंडक्टर और ड्राइवर के रूप में काम करने लगे. करीब 5 साल तक उन्होंने बस चलाई और एक-एक पाई जोड़ी. उनका मकसद सिर्फ खुद को संभालना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान से अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी ब्रिटेन बुलाना था. 1960 के दशक की शुरुआत तक उनका परिवार भी वहां पहुंच गया.

एक छोटी दुकान से हुई शुरुआत

जब परिवार के कई सदस्य साथ आ गए, तो सबकी कमाई मिलकर एक छोटे से फंड में बदल गई. इसके बाद बिजनेस शुरू करने का हौसला मिला. साल 1963 में सर अनवर ने लंदन के अर्ल्स कोर्ट में 'कश्मीर' नाम से एक छोटी सी रिटेल दुकान खोली, जहां वे मसाले और हलाल मीट बेचते थे.

दुकान अच्छी चलने लगी और वह हफ्ते के करीब 600 रुपये कमाने लगे. लेकिन अनवर को जल्द ही समझ आ गया कि वह सिर्फ एक खास वर्ग (एथनिक कम्युनिटी) को सामान बेच रहे हैं, जो कुल मार्केट का सिर्फ 1% था. उन्होंने देखा कि अगर बड़ा खिलाड़ी बनना है, तो ढर्रा बदलना होगा. 1970 के दशक की शुरुआत तक उन्होंने 10 जनरल फूड स्टोर्स खोल लिए थे.

'कैश एंड कैरी' का मास्टरस्ट्रोक और कामयाबी की सीढ़ी

साल 1976 में उन्होंने थोक बाजार में कदम रखा और एक्टन में अपना पहला 'कैश एंड कैरी' वेयरहाउस शुरू किया. यहीं से बेस्टवे ग्रुप का जन्म हुआ. आज यह ग्रुप ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा होलसेल ऑपरेटर है, जिसके पास 52 बड़े वेयरहाउस हैं और यह करीब 1,00,000 स्वतंत्र रिटेलर्स को सामान सप्लाई करता है.

ब्रिटेन के होलसेल सेक्टर में इस कंपनी की अकेले 18% हिस्सेदारी है और यहां 4,500 से ज्यादा लोग काम करते हैं. इसके अलावा यह ग्रुप फार्मेसी (वेल फार्मेसी), सीमेंट और बैंकिंग (यूनाइटेड बैंक लिमिटेड) जैसे सेक्टर्स में भी पैर पसार चुका है. उनकी इस कामयाबी के लिए साल 1999 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 'नाइटहुड' (सर) की उपाधि से नवाजा था.

सफलता का मंत्र और पाकिस्तान पर राय

सर अनवर अपनी सफलता का क्रेडिट 99% कड़ी मेहनत और ईमानदारी को देते हैं और सिर्फ 1% किस्मत को मानते हैं. उनका कहना है कि एक सीधे-सादे गांव का लड़का अगर आज इस मुकाम पर है, तो यह अच्छे लोगों के मिलने और लगातार काम करने की वजह से है. जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में विदेशी इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने बहुत पते की बात कही.

उन्होंने कहा, "बिजनेस करने वालों को टैक्स चोरी बंद करनी चाहिए और रिश्वत देना छोड़ना चाहिए." उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि कैसे पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन ने उनसे शान से कहा था कि वह काम कराने के लिए रिश्वत देते हैं. इस पर सर अनवर ने उनसे कहा था, "अगर तुम ब्रिटेन में ऐसा कहोगे, तो तुरंत गिरफ्तार हो जाओगे. रिश्वत देने वालों को दूसरों के लिए लालच पैदा करना बंद करना होगा."

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