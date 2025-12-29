चांदी की कीमत में बड़ा झटका, एक ही बार में 21,000 रुपये की गिरावट; जानिए क्या रहे बड़े कारण

चांदी ने सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद तेज गिरावट देखी. एक ही दिन में 21,000 रुपये टूट गईं. सुबह के कारोबार में जहां चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, वहीं दोपहर होते-होते बाजार का रुख पूरी तरह पलट गया

सोमवार को कमोडिटी बाजार में चांदी की कीमतों ने निवेशकों को चौंका दिया. सुबह के कारोबार में जहां चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, वहीं दोपहर होते-होते बाजार का रुख पूरी तरह पलट गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने पहले नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कुछ ही घंटों में भारी बिकवाली के चलते इसकी कीमतों में तेज गिरावट आ गई. इस उतार-चढ़ाव के पीछे घरेलू के साथ-साथ वैश्विक कारण अहम रहे. दरअसल, सोमवार को चांदी की कीमतों में असाधारण उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. सुबह के सत्र में चांदी करीब 6 प्रतिशत उछलकर निवेशकों को शानदार रिटर्न देती नजर आई. MCX पर चांदी पहली बार 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. हालांकि, यह तेजी ज्यादा देर टिक नहीं सकी. दोपहर के कारोबार में अचानक बिकवाली बढ़ी और चांदी फिसलकर 2,33,120 रुपये प्रति किलोग्राम के इंट्राडे लो तक आ गई. यानी कुछ ही समय में कीमत करीब 21,000 रुपये टूट गई.

क्या रहे बड़े कारण?

बाजार जानकारों के मुताबिक, इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मुनाफावसूली रही. ऊंचे स्तरों पर पहुंचने के बाद बड़े निवेशकों और ट्रेडर्स ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया, जिससे कीमतों पर दबाव बना. इसके अलावा, वैश्विक संकेतों ने भी चांदी की चाल बदलने में अहम भूमिका निभाई. रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर सकारात्मक खबरों से सेफ हेवन एसेट्स की मांग में कमी आई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान के बाद यह संकेत मिले कि दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना बढ़ रही है. जैसे ही भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद बनी, सोने-चांदी जैसी सुरक्षित धातुओं से निवेशकों का रुझान घटने लगा.

यह भी पढ़ें: क्या कहती है Income Tax की धारा 247, जिसके तहत 1 अप्रैल से आपके फोन-मैसेज चेक कर सकती है सरकार?

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसा रहा ट्रेंड?

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिला. स्पॉट सिल्वर पहली बार 84 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंची, लेकिन करीब एक घंटे के भीतर ही यह 75 डॉलर प्रति औंस से नीचे फिसल गई. बताया जा रहा है कि, कीमतों में इस तेज गिरावट के पीछे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) का फैसला भी अहम माना जा रहा है. एक्सचेंज ने सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर इनिशियल मार्जिन बढ़ा दिया है. मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब निवेशकों को पहले के मुकाबले ज्यादा मार्जिन देना होगा, जिससे कई ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन घटानी पड़ी और बिकवाली का दबाव और बढ़ गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.