FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- कानपुर में IIT छात्र ने खुदकुशी की, 26 साल के जय सिंह मीणा ने फांसी लगाई, राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है छात्र, सुसाइड नोट में लिखा- Sorry Everyone | बहराइच: 7वां आदमखोर भेड़िया भी मारा गया, वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी, अब तक 12 लोगों का शिकार कर चुका था भेड़िया | वृंदावन में नए साल पर सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध, साधु-संतों ने जिलाधिकारी को लिखी चिट्ठी | PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा- बांग्लादेश में हिंदुओं की लिचिंग पर शोर जबकि हमारे देश में भी लिंचिंग होती है, गांधी-नेहरू के भारत को 'लिंचिस्तान' में बदल दिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mouth Ulcers Causes And Remedy: मुंह में बार-बार होने वाले छाले देते हैं पित्त बढ़ने का संकेत, आपकी यह अनदेखी पड़ सकती है भारी

मुंह में बार-बार होने वाले छाले देते हैं पित्त बढ़ने का संकेत, आपकी यह अनदेखी पड़ सकती है भारी

यूपी लेखपाल भर्ती में OBC अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा, बढ़ी पोस्ट की संख्या

यूपी लेखपाल भर्ती में OBC अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा, बढ़ी पोस्ट की संख्या

चांदी की कीमत में बड़ा झटका, एक ही बार में 21,000 रुपये की गिरावट; जानिए क्या रहे बड़े कारण

चांदी की कीमत में बड़ा झटका, एक ही बार में 21,000 रुपये की गिरावट; जानिए क्या रहे बड़े कारण

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड

2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड

2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता

2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता

Homeबिजनेस

बिजनेस

चांदी की कीमत में बड़ा झटका, एक ही बार में 21,000 रुपये की गिरावट; जानिए क्या रहे बड़े कारण

चांदी ने सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद तेज गिरावट देखी. एक ही दिन में 21,000 रुपये टूट गईं. सुबह के कारोबार में जहां चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, वहीं दोपहर होते-होते बाजार का रुख पूरी तरह पलट गया

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 29, 2025, 03:54 PM IST

चांदी की कीमत में बड़ा झटका, एक ही बार में 21,000 रुपये की गिरावट; जानिए क्या रहे बड़े कारण

चांदी की कीमत में बड़ा झटका

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सोमवार को कमोडिटी बाजार में चांदी की कीमतों ने निवेशकों को चौंका दिया. सुबह के कारोबार में जहां चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, वहीं दोपहर होते-होते बाजार का रुख पूरी तरह पलट गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने पहले नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कुछ ही घंटों में भारी बिकवाली के चलते इसकी कीमतों में तेज गिरावट आ गई. इस उतार-चढ़ाव के पीछे घरेलू के साथ-साथ वैश्विक कारण अहम रहे. दरअसल, सोमवार को चांदी की कीमतों में असाधारण उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. सुबह के सत्र में चांदी करीब 6 प्रतिशत उछलकर निवेशकों को शानदार रिटर्न देती नजर आई. MCX पर चांदी पहली बार 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. हालांकि, यह तेजी ज्यादा देर टिक नहीं सकी. दोपहर के कारोबार में अचानक बिकवाली बढ़ी और चांदी फिसलकर 2,33,120 रुपये प्रति किलोग्राम के इंट्राडे लो तक आ गई. यानी कुछ ही समय में कीमत करीब 21,000 रुपये टूट गई. 

क्या रहे बड़े कारण? 

बाजार जानकारों के मुताबिक, इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मुनाफावसूली रही. ऊंचे स्तरों पर पहुंचने के बाद बड़े निवेशकों और ट्रेडर्स ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया, जिससे कीमतों पर दबाव बना. इसके अलावा, वैश्विक संकेतों ने भी चांदी की चाल बदलने में अहम भूमिका निभाई. रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर सकारात्मक खबरों से सेफ हेवन एसेट्स की मांग में कमी आई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान के बाद यह संकेत मिले कि दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना बढ़ रही है. जैसे ही भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद बनी, सोने-चांदी जैसी सुरक्षित धातुओं से निवेशकों का रुझान घटने लगा. 

यह भी पढ़ें: क्या कहती है Income Tax की धारा 247, जिसके तहत 1 अप्रैल से आपके फोन-मैसेज चेक कर सकती है सरकार?

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसा रहा ट्रेंड?

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिला. स्पॉट सिल्वर पहली बार 84 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंची, लेकिन करीब एक घंटे के भीतर ही यह 75 डॉलर प्रति औंस से नीचे फिसल गई. बताया जा रहा है कि, कीमतों में इस तेज गिरावट के पीछे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) का फैसला भी अहम माना जा रहा है. एक्सचेंज ने सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर इनिशियल मार्जिन बढ़ा दिया है. मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब निवेशकों को पहले के मुकाबले ज्यादा मार्जिन देना होगा, जिससे कई ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन घटानी पड़ी और बिकवाली का दबाव और बढ़ गया. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड
2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड
2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
क्यों खास है धर्मेंद्र की 'इक्कीस'? न्यू ईयर पर देखने से पहले यहां पढ़ें फिल्म की 5 बड़ी खूबियां...
क्यों खास है धर्मेंद्र की 'इक्कीस'? न्यू ईयर पर देखने से पहले यहां पढ़ें फिल्म की 5 बड़ी खूबियां...
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
Aaj Ka Rashifal: आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
MORE
Advertisement