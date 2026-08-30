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Business Idea: नौकरी के बाद सिर्फ 2 घंटे देकर शुरू करें ये 5 काम, सैलरी के अलावा हर महीने होगी रेगुलर कमाई

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Business Idea: नौकरी के बाद सिर्फ 2 घंटे देकर शुरू करें ये 5 काम, सैलरी के अलावा हर महीने होगी रेगुलर कमाई

अगर आप बिना अपनी नौकरी छोड़े रोजाना दफ्तर के बाद सिर्फ 2 घंटे सही जगह लगाएं, तो एक अच्छी और हर महीने आने वाली बंधी हुई कमाई खड़ी कर सकते हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 30, 2026, 02:29 PM IST

Business Idea: नौकरी के बाद सिर्फ 2 घंटे देकर शुरू करें ये 5 काम, सैलरी के अलावा हर महीने होगी रेगुलर कमाई

साइड बिजनेस आइडिया (AI Image)

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आज के दौर में सिर्फ एक नौकरी की सैलरी पर निर्भर रहना कई बार मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग साइड इनकम या दूसरी कमाई के रास्ते तलाशते हैं. अच्छी बात यह है कि साइड बिजनेस शुरू करने के लिए आपको नौकरी छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर आप रोजाना दफ्तर के बाद सिर्फ 2 घंटे सही जगह लगाएं, तो एक अच्छी और हर महीने आने वाली कमाई खड़ी कर सकते हैं.

यहां आपको ऐसे ही 5 प्रैक्टिकल कामों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मांग आपके आसपास के बाजार में बहुत ज्यादा हो सकती है है और इनमें आपको पक्के ग्राहक मिलते हैं. ये लिस्ट एमएसएमई (MSME) सेक्टर में डिजिटल एडॉप्शन पर जारी उद्योग रिपोर्टों पर आधारित है.

1. स्थानीय दुकानों के लिए गूगल मैपिंग और प्रोफाइल मैनेजमेंट

आजकल हर ग्राहक किसी दुकान पर जाने से पहले गूगल पर उसे सर्च करता है. लेकिन आपके शहर की कई अच्छी दुकानों, कोचिंग सेंटरों और क्लीनिकों की गूगल बिजनेस प्रोफाइल या तो बनी नहीं है या अधूरी है.

आप शाम को सिर्फ 2 घंटे देकर स्थानीय दुकानदारों की गूगल माय बिजनेस (GMB) प्रोफाइल सेट कर सकते हैं. उनसे हर महीने फोटो अपडेट करने, रिव्यू का जवाब देने और लोकेशन अपडेट रखने के लिए एक तय फीस ली जा सकती है.

2. छोटे कारोबारियों के लिए व्हाट्सएप कैटलॉग बनाना

कपड़े की दुकान, बेकरी, गिफ्ट शॉप या बुटीक चलाने वाले व्यापारी रोजाना अपने नए सामान की फोटो ग्राहकों को व्हाट्सएप पर भेजते हैं. आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप की मदद से उनके सभी सामानों का एक डिजिटल कैटलॉग तैयार कर सकते हैं. जब भी उनका नया स्टॉक आए, आप उसे कैटलॉग में अपडेट करें. इस सर्विस के लिए दुकानदार आपको हर महीने रिटेनर फीस आसानी से दे देते हैं.

3. लोकल मार्केट के लिए शॉर्ट वीडियो सर्विस

आजकल हर व्यापारी अपने प्रोडक्ट की रील्स या शॉर्ट वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डालना चाहता है ताकि स्थानीय ग्राहक आकर्षित हों. आप शाम के समय किसी दुकान पर जाकर 40-50 मिनट में हफ़्ते भर के वीडियो शूट कर सकते हैं और घर आकर उन्हें एडिट करके दे सकते हैं. छोटे व्यवसायों को सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए इस तरह की रेगुलर सर्विस की सख्त जरूरत होती है.

4. दुकानों का बिलिंग और इन्वेंट्री डिजिटाइजेशन

कई छोटे किराना स्टोर, हार्डवेयर या मेडिकल स्टोर आज भी पुराना स्टॉक और बिक्री का हिसाब रजिस्टर में लिखते हैं. आप उन्हें 'व्यापार' या 'माइबिलबुक' जैसे आसान मोबाइल ऐप्स के जरिए उनका बिलिंग और स्टॉक का हिसाब डिजिटल करने में मदद कर सकते हैं. शुरुआती सेटअप के बाद हर हफ्ते स्टॉक डेटा एंट्री करने के लिए आप महीने के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं.

5. बुजुर्गों के लिए डिजिटल सर्विस असिस्टेंस

शहरों में कई वरिष्ठ नागरिक रहते हैं जिन्हें ऑनलाइन काम करने में झिझक या दिक्कत होती है. जैसे- डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, बिल भुगतान, ट्रेन/फ्लाइट टिकट बुकिंग या स्मार्ट फोन की बेसिक सेटिंग्स. आप शाम के समय ऐसे बुजुर्गों को घर जाकर या ऑनलाइन यह सर्विस दे सकते हैं. भरोसेमंद सर्विस मिलने पर वे हर महीने अपने छोटे-छोटे ऑनलाइन कामों के लिए आप ही से संपर्क करेंगे.

कमाई और समय का संतुलन कैसे बनाएं?

इन सभी कामों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें आपको रोज घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ती. एक बार क्लाइंट से तालमेल बैठ जाने के बाद आपको हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे ही देने होते हैं. जैसे-जैसे आपके संतुष्ट ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, आपकी हर महीने की बंधी हुई साइड इनकम आपकी मुख्य सैलरी के बराबर भी पहुंच सकती है.

ये भी पढ़ें- महिलाओं के लिए ₹1 लाख सालाना कमाने का मौका! सरकार ने चला रखी है खास योजना

 

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