बिजनेस

बिजनेस

एक्विटास एमडी Siddhartha Bhaiya का निधन, स्मॉल कैप के माने जाते थे बादशाह, 2800% का दिया रिटर्न

Who was Siddhartha Bhaiya: सिद्धार्थ भैया ने 2012 में एक्विटास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की स्थापनी की थी. इससे पहले वह निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के तौर पर काम करते थे.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 02, 2026, 06:22 PM IST

एक्विटास एमडी Siddhartha Bhaiya का निधन, स्मॉल कैप के माने जाते थे बादशाह, 2800% का दिया रिटर्न

Siddhartha bhaiya (file photo)

एक्विटास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ भैया (Siddhartha Bhaiya dies) का निधन हो गया है. सिद्धार्थ फैमिली वेकेशन पर न्यूजीलैंड गए थे. जहां 31 दिसंबर 2025 को उनको अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई. 47 साल के सिद्धार्थ भैया स्मॉल कैप में किंग माने जाते थे. यह इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

कंपनी ने एक बयान जारी कहा, 'बहुत दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ भैया का 31 दिसंबर 2025 को निधन हो गया. वह न्यूजीलैंड में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, जहां अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया.'

सिद्धार्थ उन गिनी-चुनी आवाजों में से थे, साल 2024 में जब मार्केट रिकॉर्ड हाई लेवल पर था, तब उन्होंने करेक्शन का ऐलान किया था. वह बोल्ड कैश कॉल्स लेने के लिए पॉपुलर थे. एक मीडिया समिट को दौरान उन्होंने मुंबई में भारतीय इक्विटीज पर कड़ी चेतावनी दी थी. उन्होंने भारत की मौजूदा मार्केट को "बहुत बड़ा बबल" कहा था.

2800% का दिया एब्सोल्यूट रिटर्न

सिद्धार्थ भैया ने 2012 में एक्विटास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की स्थापनी की थी. इससे पहले वह निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के तौर पर काम करते थे. भैया ने PMS और AIF फर्म की एक्विटास के पहले चरण में ही स्मॉलकैप मल्टीबैगर के जरिए 2800% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया था.

एक्विटास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के तहत चलने वाले पीएमएस और एआईएफ का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 7,700 करोड रुपये तक पहुंच चुका है. इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड को देश की टॉप शीर्ष प्रदर्शन PMS फंड्स में गिना जाता है. इस Fund ने लगभग 34% का कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) और 2,800 के करीब शानदार रिटर्न दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

