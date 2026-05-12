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दो दिन में 15 लाख करोड़ रुपये स्वाहा, जानिए क्यों डूब रहा भारतीय शेयर बाज़ार?

भारतीय शेयर बाजार में दो दिन से भारी तबाही देखने को मिल रही है. दो दिन में निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डूब गए. 12 मई को निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में ही करीब 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली.

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Kusum Lata

Updated : May 12, 2026, 05:44 PM IST

दो दिन में 15 लाख करोड़ रुपये स्वाहा, जानिए क्यों डूब रहा भारतीय शेयर बाज़ार?

भारतीय निवेशकों के दो दिन में 15 लाख करोड़ रुपये डूब गए हैं. फोटो- कैन्वा

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शेयर मार्केट में मंगलवार, 12 मई को भारी तबाही देखने को मिली. शेयर मार्केट के दोनों प्रमुख बेंच मार्क Nifty 50 और Sensex में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्स 1456 अंक टूटा और Nity 50 436.30 अंक टूटकर 23,379.55 पर पहुंचकर बंद हुआ. एक दिन में मार्केट कैप में 9.6 लाख करोड़ रुपये की गिरावट देखी गई. एक दिन पहले यानी 11 मई को मार्केट कैप में 5.71 लाख करोड़ रुपये की गिरावट देखने को मिली थी. यानी सिर्फ दो दिन में निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डूब गए.

क्यों लाल हुआ शेयर मार्केट?

भारत में शेयर मार्केट में आई इतनी बड़ी गिरावट की बड़ी वजह है ईरान और अमेरिका के बीच समझौता न होना. ईरान और अमेरिका के बीच 7 अप्रैल से युद्ध विराम जारी है. हालांकि, युद्ध समाप्त करने को लेकर दोनों देश अब तक किसी सहमति पर नहीं नहीं पहुंच पाए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने एक अस्वीकार्य प्रस्ताव पेश किया है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच जारी युद्ध विराम एक नाज़ुक स्थिति में है. इस बयान के बाद युद्ध की जल्द समाप्ति की उम्मीद टूटती दिखी. एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि वो पेट्रोल-डीजल की खपत कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, सोना खरीदना अवॉइड करें ताकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव न पड़े. पीएम मोदी ने कहा था कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है.

ये भी पढ़ेंः 1 बैरल क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल बनता है? कैसे तय होती है कीमत?

भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे आयातक देश एक है. वह अपनी ज़रूरत का 87 से 90 प्रतिशत तेल विदेशों से खरीदता है. ऐसे में जब ट्रंप का बयान आया तो भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट्स पर इसका असर पड़ा. इससे तेल की कीमत बढ़ने और उससे महंगाई बढ़ने की आशंका ने निवेशकों को प्रभावित किया. इस वजह से बाज़ार में बिकवाली देखने को मिली.

क्या सच में बढ़ने वाली है महंगाई?

तेल की कीमत बढ़ाने को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. हालांकि, बीते हफ्ते पेट्रोलियम मंत्री ने क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जाहिर की थी. वहीं, पीएम मोदी ने रविवार, 10 मई को जनता से अपील की थी कि तेल का इस्तेमाल कम करें, सोना खरीदना अवॉइड करें, विदेश यात्रा अवॉइड करें. उन्होंने कहा था कि अपनी ज़रूरत के गोल्ड और तेल के लिए भारत आयात पर निर्भर है, बढ़ी कीमतों की वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका असर पड़ रहा है. अगर अमेरिका और ईरान के बीच जल्द समझौता नहीं हुआ तो क्रूड ऑयल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं. ऐसी परिस्थिति में भारत में भी पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है. ऐसा होने पर महंगाई की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.

 

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