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जेब में थे सिर्फ 500 डॉलर, होटल में धोए बर्तन! जानिए न्यूयॉर्क के सबसे अमीर पाकिस्तानी की कहानी

शाहिद खान कभी महज 500 डॉलर लेकर पाकिस्तान से अमेरिका पढ़ाई करने गए थे. आज वे दुनिया के सबसे अमीर पाकिस्तानियों में शुमार हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 29, 2026, 12:40 PM IST

जेब में थे सिर्फ 500 डॉलर, होटल में धोए बर्तन! जानिए न्यूयॉर्क के सबसे अमीर पाकिस्तानी की कहानी

शाहिद खान (Image source- https://flex-n-gate.com/)

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  • शाहिद खान 1967 में सिर्फ 500 डॉलर लेकर पाकिस्तान से अमेरिका गए थे
  • खर्च चलाने के लिए 1.20 डॉलर प्रति घंटे पर बर्तन धोने का काम किया
  • आज उनकी कंपनी के दुनिया भर में 76 प्लांट्स हैं और इसमें 27,000 से अधिक कर्मचारी 
  • वे दुनिया के 199वें सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे अमीर पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं

जब भी हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बार में सोचते हैं या बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एलन मस्क, जेफ बेजोस या मुकेश अंबानी जैसे नाम ही आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के सबसे अमीर और कामयाब बिजनेसमैन में से एक नाम एक ऐसे शख्स का है, जो पाकिस्तान में अपने घर से केवल 500 डॉलर लेकर अमेरिका के लिए निकला था. 

शाहिद खान कौन हैं?

हम शाहिद खान की बात कर रहे हैं. फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, शाहिद खान आज दुनिया के सबसे अमीर पाकिस्तानियों में शुमार हैं. आपको बताते हैं कि लाहौर की गलियों से निकलकर अमेरिका के अरबपति बनने तक का उनका ये सफर कितना फिल्मी और प्रेरणादायक रहा है.

घर से लेकर निकले थे सिर्फ 500 डॉलर

पाकिस्तान के लाहौर में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्में शाहिद खान साल 1967 में, जब सिर्फ 16 साल के थे, तब पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए थे. उस समय उनके पास न तो कोई बड़ा बैंक बैलेंस था और न ही कोई गॉडफादर था. उनकी जेब में सिर्फ 500 डॉलर थे और दिल में बड़े सपने.

अमेरिका पहुंचने के बाद पहली रात उनके पास ठहरने तक के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने 2 डॉलर प्रति रात वाले एक कमरे में रात गुजारी थी. इस दौरान अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम शुरू किया, इसके लिए उन्हें हर घंटे 1.20 डॉलर मिला करते थे. लेकिन शाहिद का लक्ष्य सिर्फ बर्तन धोना नहीं था, उन्हें कुछ बड़ा करना था.

कैसे बदली किस्मत? 

शाहिद ने यहां यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फ्लेक्स-एन-गेट नाम की एक कार पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था. 1978 में, उन्होंने खुद की एक कंपनी बम्पर वर्क्स शुरू की, जो ट्रकों के लिए वन-पीस कस्टमाइज्ड बंपर बनाती थी. 

सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, स्पोर्ट्स की दुनिया में भी जमाया सिक्का

उनका यह आइडिया सुपरहिट रहा. बाद में, 1980 में उन्होंने उसी कंपनी फ्लेक्स-एन-गेट को खरीद लिया, जहां वो कभी काम किया करते थे. आज यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो-पार्ट्स सप्लायर्स में से एक है. शाहिद खान सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहे. उन्होंने खेल की दुनिया में भी बड़ा दांव खेला. वह नेशनल फुटबॉल लीग की मशहूर टीम जैक्सनविले जगुआर्स के मालिक भी हैं. 

शाहिद खान कितने अमीर हैं?

इसके अलावा, वह यूके के प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब फुलहम एफसी के भी ओनर हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे टोनी खान के साथ मिलकर रेसलिंग की दुनिया में AEW की शुरुआत की, जो आज WWE को कड़ी टक्कर दे रहा है. फोर्ब्स की रियल-टाइम ट्रैकिंग के अनुसार, शाहिद खान की वर्तमान कुल संपत्ति 15.1 अरब डॉलर (करीब ₹1,26,000 करोड़ रुपये) है. वे दुनिया के 199वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. 

शाहिद खान सबसे अमीर पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति!

उनकी कंपनी फ्लेक्स-एन-गेट के अब दुनिया भर में 76 प्लांट्स हैं और इसमें 27,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं. 75 वर्षीय शाहिद खान इस समय नेपल्स, फ्लोरिडा (अमेरिका) में रहते हैं और उनके पास अमेरिकी नागरिकता है. वे दुनिया के सबसे अमीर पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति माने जाते हैं. बर्तन धोने से लेकर अरबों की कंपनियों के मालिक बनने तक, उनका यह सफर हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो जीरो से शुरुआत करके आसमान छूना चाहता है. 

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