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20 मिनट में ₹840 करोड़ का 'सीक्रेट मुनाफा', डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी से किसने भरी तिजोरी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नरमी दिखाते हुए 5 दिन का विराम लगाया है. लेकिन ट्रंप की पोस्ट से 15 मिनट पहले ही किसी ने दो मार्केट में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन किया और करीब 840 करोड़ रुपयों का मुनाफा कमाया...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 24, 2026, 03:02 PM IST

20 मिनट में ₹840 करोड़ का 'सीक्रेट मुनाफा', डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी से किसने भरी तिजोरी?

Global Market (Image Credit: AI Generated)

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ईरान के साथ इजरायल और अमेरिका का तनाव जारी है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नरमी दिखाते हुए 5 दिन का विराम लगाया है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत की है और हम  ईरानी बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर नियोजित हमलों को रोक देंगे. हालांकि इस ऐलान से पहले ही ग्लोबल मार्केट में रहस्यमयी ढंग से बड़ी मात्रा में लेन-देन हुआ जिसमें महज 20 मिनट में 840 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ जिसके बारे में जानकर मार्केट एनालिस्ट भी हैरान रह गए. 

सोमवार को न्यूयॉर्क के समय के मुताबिक सुबह लगभग 6:50 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर लगभग 4:20 बजे) CME पर  S&P 500 ई-मिनी फ्यूचर्स के वॉल्यूम में अचानक उछाल देखने को मिला और इससे ऑयल मार्केट भी प्रभावित हुआ. आमतौर पर प्री-मार्केट में ट्रेडिंग शांत रहती है और लिक्विडिटी कम होती है इसलिए इतनी बड़ी गतिविधि को लोग शक की निगाह से देख रहे हैं. 

दो रहस्यमयी दांव लगाकर कमाए 840 करोड़

ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अनयूजुअल व्हेल्स के अनुसार इन्हें अंजाम देने वाले शख्स ने दो दांव लगाए. पहले दांव में उसने लगभग 12,600 करोड़ रुपये (1.5 अरब डॉलर) की वैल्यू के एसएंडपी 500 फ्यूचर्स खरीदे जिससे तनाव कम होने पर बाजार से तेजी से फायदा उठाया जा सके.  दूसरा, उन्होंने लगभग 1,615 करोड़ रुपये (192 मिलियन डॉलर) की वैल्यू के ऑयल फ्यूचर्स बेचे जिससे आपूर्ति से जुड़ी दिक्कतें दूर होने पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगा सकें. मात्र एक मिनट के अंदर लगभग 6,200 ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर कॉन्ट्रेक्ट्स का लगभग 580 मिलियन डॉलर (लगभग 4,870 करोड़ रुपये) की वैल्यू का लेन-देन हुआ, जो उस समय के किसी भी दूसरे कारोबार से चार से छह गुना अधिक था.

डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मार्केट में मची हलचल

डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट के बाद मार्केट में तुरंत हलचल मच गई और मार्केट खुलने से पहले S&P 500 फ्यूचर्स में 2.5 प्रतिशत से अधिक की उछाल आई जबकि तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली. ब्रेंट क्रूड 109 डॉलर से गिरकर 92 डॉलर तक पहुंच गया और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट दिखी, जो कुछ समय के लिए 88.70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया.

कुछ अनुमानों के अनुसार सिर्फ तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से ही बीस मिनट के अंदर 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा का मुनाफा हो सकता था, जो लगभग 840 करोड़ रुपये के बराबर है. हालांकि इस घटना की कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई और न ही इस बात का कोई संकेत था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला रोकने की घोषणा करने वाले हैं, फिर भी किसी ने दो मार्केट में ठीक समय पर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन किया.

840 करोड़ के मुनाफे पर मार्केट एनालिस्ट भी हैरान

इस घटना पर मार्केट के जानकार भी काफी हैरान हैं. हेज फंड के मैनेजर मैट विलियम ने एक पोस्ट में लिखा- 'मार्केट को 25 साल से देखते हुए, यह बेहद असामान्य पैटर्न है. इतने बड़े पैमाने पर हुए इस लेन-देन को समझ पाना मुश्किल है. न ही कोई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ा जारी हुआ और न ही फेडरल रिजर्व के अधिकारियों का कोई बयान आया.' एक अमेरिकी ब्रोकरेज मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट ने भी इसी तरह की चिंता जाहिर की कि इसका कारण साबित करना आसान नहीं है लेकिन यह सवाल जरूर उठेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट आने से 15 मिनट पहले कितने इतना बड़ा लेनदेन किया. यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अभी तक इस लेन-देन पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

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