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3 दिन तक रहेगी बैंक हड़ताल, SBI ने जारी की एडवाइजरी, जानें कौन-कौन सी सेवाएं रहेंगी चालू

हड़ताल के दौरान बैंक ने ग्राहकों को असुविधा से बचने के लिए जरूरी काम पहले निपटाने और नेट बैंकिंग, YONO ऐप व UPI जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 21, 2026, 12:13 PM IST

3 दिन तक रहेगी बैंक हड़ताल, SBI ने जारी की एडवाइजरी, जानें कौन-कौन सी सेवाएं रहेंगी चालू

तीन दिन तक हड़ताल पर रहेंगे बैंक (Image- IANS)

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है. 28 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिनों की देशव्यापी बैंक हड़ताल होने जा रही है. बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे ब्रांच से जुड़े अपने सभी जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि हड़ताल के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स द्वारा बुलाई गई है. 11 सितंबर की देशव्यापी हड़ताल के बाद यूनियन्स ने इस महीने के अंत में विरोध प्रदर्शन का अगला चरण शुरू किया है. अपनी मांगों को लेकर संगठन ने 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान किया है.

5 दिनों तक प्रभावित रह सकती हैं बैंकिंग सेवाएं

28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन बैंक बंद रहेंगे. इससे ठीक पहले 26 सितंबर को शनिवार और 27 सितंबर को रविवार की छुट्टी है यानी लगातार 5 दिनों तक आम लोगों को बैंक शाखाओं में काम कराने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

कौन-सी सेवाएं चालू रहेंगी? 

एसबीआई ने बताया कि वह हड़ताल के दौरान जरूरी सेवाओं को चालू रखने की पूरी कोशिश कर रहा है. पैसे निकालने या जमा करने के लिए ग्राहक एटीएम और ADWM मशीनों का इस्तेमाल कर सकेंगे. 

 

डिजिटल बैंकिंग का करें इस्तेमाल

इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, YONO ऐप और यूपीआी सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी. आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर और बिल पेमेंट आसानी से कर सकेंगे. चुनिंदा बैंकिंग सुविधाओं के लिए नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र भी खुले रहेंगे.

किन कामों में आएगी रुकावट?

ब्रांच में जाकर होने वाले कागजी काम, चेक क्लीयरेंस, नया अकाउंट खुलवाना, लोन से जुड़ी प्रक्रियाएं या ऐसे काम जहां बैंक स्टाफ की सीधी जरूरत होती है, वे पूरी तरह ठप रह सकते हैं या उनमें देरी हो सकती है. इसलिए, अगर आपका चेक जमा करना या कैश से जुड़ा कोई बड़ा काम पेंडिंग है, तो उसे 25 सितंबर से पहले ही पूरा कर लें.

ये भी पढ़ें- जमीन से जुड़े काम होंगे आसान? जानिए DILRMP 3.0 में क्या बदलने जा रहा

 

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