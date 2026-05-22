SBI Bank Holiday: एसबीआई में बैंक 6 दिनों तक रहेगा बंद, सभी ब्रांचों की 23 से 28 मई तक रहेगी छुट्टी

स्टेट बैंक आॅफ इंडिया ​वीकेंड से लेकर हड़ताल के चलते 6 दिनों तक बंद रहेगा. बैंक की छुट्टियां होने की वजह आपके जरूरी काम अटक सकते हैं.

देश सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एसबीआई बैंक 6 दिनों तक बंद रहेगा. अगर आपको काम हैं तो उसे आज ही निपटा लें, अन्यथा आपको एसबीआई बैंक या उसकी किसी भी ब्रांच एंट्री नहीं मिल पाएगी. इसकी वजह बैंक कर्मचारियों का छह दिनों की छुट्टी होना है. बैंकों की छुट्टी त्योहारों की वजह से पड़ रही है. हालांकि इस बीच बैंक की ऑनलाइन सेवा जारी रहेंगी. आइए जानते हैं कब से कब बंद रहेगा भारतीय स्टेट बैंक और उसकी शाखाएं.

अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है और आपको बैंक की ब्रांच में कोई काम है तो उसे आज ही निपटा लें क्योंकि 23 मई 2026 से बैंक की छुट्टी हो जाएगी. बैंक 23 से लेकर 28 मई तक बंद रहेंगे. इस दौरान बैंक की सभी ब्रांच छह दिनों तक बंद रहेंगी. एसबीआई बैंक की सभी ब्रांच इस वीकेंड यानी 23 मई शनिवार और 24 मई रविवार को होगा. इसके अगले दो दिन बैंकों की हड़ताल की वजह से बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से दो दिन ईद-उल-अजहा (बकरीद) के लिए अवकाश घोषित किया गया है, जिसके चलते भारतीय स्टेट बैंक 28 तारीख तक बंद रहेगा.

दो दिन रहेगी हड़ताल

एसबीआई स्टाफ फेडरेशन ने 25 और 26 मई 2026 को प्रस्तावित हड़ताल की सूचना दी है. यह हड़ताल भर्ती और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) फंड मैनेजरों के चयन जैसे मुद्दों को उठाने के लिए बुलाई गई है. इसको लेकर देश में एसबीआई के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन 'ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन' ने नौकरियों की आउटसोर्सिंग, SBI में वेतन-भत्तों में समानता के मुद्दे, करियर में तरक्की की योजना की समीक्षा, HRMS और कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं.

ऑनलाइन बैंकिंग रहेगी जारी

हड़ताल और छुट्टियों के बीच एसबीआई बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी. इनमें UPI ट्रांजैक्‍शन से लेकर ATM सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी. इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग का भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे.

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