क्या है चीन का 'mBridge' प्रोजेक्ट? जिससे बाहर हो गया सऊदी अरब, अमेरिकी डॉलर पर कैसे पड़ेगा इसका असर?

सऊदी अरब ने चीन के नेतृत्व वाले डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म mBridge से हटने की पुष्टि की है. जानिए क्या यह फैसला अमेरिकी दबाव में लिया गया और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा।

सऊदी सेंट्रल बैंक ने mBridge डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म में अपनी भागीदारी समाप्त कर दी है.

mBridge प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सीमा पार लेनदेन में लगने वाली लागत और अमेरिकी डॉलर की मध्यस्थता को कम करना है.

सऊदी अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला उनकी शुरुआती योजना का हिस्सा था और इसका अमेरिकी दबाव से कोई सीधा संबंध नहीं है.



Saudi Arabia mBridge: वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है. सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक (SAMA) ने चीन की अगुवाई वाले डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म (mBridge) से खुद को अलग कर लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, SAMA ने बताया कि मई 2025 में प्लेटफॉर्म का 'प्रूफ-ऑफ-कांसेप्ट' (PoC) चरण पूरा होने के बाद अब वह इसमें एक भागीदार के रूप में शामिल नहीं है, साथ ही सऊदी सरकार ने साफ किया है कि प्रोजेक्ट से हटने का यह फैसला पहले से तय था और इसका अमेरिका के किसी भी राजनीतिक दबाव से कोई लेना-देना नहीं है.

mBridge प्लेटफॉर्म क्या है ?

mBridge एक ऐसा आधुनिक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसे चीन, हांगकांग, थाईलैंड, यूएई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने मिलकर अलग-अलग देशों के बीच सीधे डिजिटल करेंसी में लेन-देन करने के लिए बनाया है. ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेशी मुद्रा के लेन-देन में लगने वाले समय और खर्च को कम करना है, जिससे अलग-अलग देश बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपस में व्यापार कर सकें, साथ ही इसका एक बड़ा लक्ष्य वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना और मध्यस्थ मुद्रा के रूप में डॉलर के दबदबे को घटाना भी है.

mBridge प्रोजेक्ट में सऊदी अरब का सफर कैसा रहा?

सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक SAMA ने सबसे पहले साल 2023 में एक पर्यवेक्षक के रूप में mBridge प्लेटफॉर्म से जुड़ा था और फिर साल 2024 में इसका नियमित सदस्य बन गया. सऊदी बैंक का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक बैंकों के बीच सीमा पार होने वाले भुगतानों को आसान और तेज़ बनाने के लिए 'होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (wCBDC) का परीक्षण करना था, इसके बाद 13 मई 2025 को अपना शुरुआती परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, SAMA ने अपनी पहले से तय योजना के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म से अपनी सक्रिय सदस्यता समाप्त कर ली.

क्या अमेरिका के दबाव के कारण सऊदी अरब ने यह कदम उठाया?

mBridge प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही अमेरिका इस पर कड़ी नजर रख रहा था, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को चिंता थी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए चीन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, सुरक्षा और नियमों पर अपना दबदबा बढ़ा सकता है. हालांकि सऊदी अरब ने साफ किया है कि प्रोजेक्ट से उनका बाहर निकलना पहले से तय योजना का हिस्सा था, लेकिन इस मामले से जुड़े कुछ जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब अब भले ही सार्वजनिक रूप से इस प्रोजेक्ट से जुड़ा नहीं दिखना चाहता, पर वह अनौपचारिक या गुप्त रूप से इस तकनीक से जुड़ा रह सकता है.

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) का इससे क्या संबंध है?

mBridge प्रोजेक्ट से केवल सऊदी अरब ही बाहर नहीं हुआ है, बल्कि अक्टूबर 2024 में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने भी इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BIS पर भी वाशिंगटन की तरफ से हटने का दबाव था. हालांकि, BIS के पूर्व महाप्रबंधक अगस्टिन कार ने कहा था कि संस्था का बाहर निकलना किसी राजनीतिक दबाव के कारण नहीं था, बल्कि BIS ने प्रोजेक्ट के अपने चरण को सफलता के साथ पूरा कर लिया था.

अमेरिकी डॉलर पर इसका क्या असर पड़ेगा?

सऊदी अरब का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर की सरकारें अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग में अमेरिकी डॉलर के विकल्पों की तलाश कर रही हैं. अमेरिका के कई साथी देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए mBridge जैसे प्रोजेक्ट्स को उपयोगी मानते हैं, लेकिन वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे अमेरिका नाराज हो या चीनी युआन का दबदबा बढ़े, ऐसे में सऊदी सेंट्रल बैंक का यह कदम दिखाता है कि उसने डिजिटल करेंसी पर अपना रिसर्च बंद नहीं किया है बल्कि सिर्फ इस खास टेस्ट को पूरा किया है, जो वैश्विक व्यापार में डॉलर की सर्वोच्चता और डिजिटल करेंसी के भविष्य की बहस में एक नया मोड़ ले आया है.