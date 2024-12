Rbi New Governor : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का गवर्नर नियुक्त किया गया है. सरकार ने एक बयान में कहा कि वह बुधवार से तीन साल के लिए कार्यभार संभालेंगे. मल्होत्रा ​​राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं. बता दें, 10 दिसंबर को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल पूरा हो रहा है. संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे.

संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर

न्यूज एजेंसी ANI ने आधिकारिक कागजात का हवाला देते हुए बताया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मल्होत्रा को 12 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले तीन साल के कार्यकाल के लिए अगला आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया है. बता दें, साल 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) के सचिव संजय मल्होत्रा को केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के डायरेक्चर के रूप में नामांकित किया था. वे नवंबर 2020 में आरईसी के चेयरमैन और एमडी बने थे. इससे पहले वो ऊर्जा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे.

