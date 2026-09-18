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सैलरी 1 लाख, घर का किराया 50 हजार, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया क्यों लिया महंगे फ्लैट में रहने का फैसला

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने अनुभव में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया है कि सैलरी का आधा हिस्सा किराए में खर्च करने को लोग पागलपन कहते थे. लेकिन, उन्होंने फिर भी ये फैसला लिया.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 18, 2026, 09:06 PM IST

सैलरी 1 लाख, घर का किराया 50 हजार, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया क्यों लिया महंगे फ्लैट में रहने का फैसला

चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया क्यों लिया महंगे फ्लैट में रहने का फैसला. (AI इमेज)

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किसी इंसान के लिए अपनी आधी सैलरी केवल घर के किराए पर खर्च कर देना बिल्कुल भी समझदारी वाला फैसला नहीं माना जाएगा. लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंटेंट क्रिएटर कुशल लोढ़ा ने कुछ ऐसा ही किया है. मुंबई में रहने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोढ़ा हर महीने किराए पर 50 हजार रुपये खर्च किए जबकि उनकी सैलरी केवल 1 लाख रुपये थी. हालांकि, उन्होंने ऐसा मजबूरी में नहीं बल्कि सोच समझकर किया. कुशल लोढ़ा ने इसके पीछे की वजह भी बताई है. 

लोग उठाते थे किराए पर सवाल

कुशल लोढ़ा ने बताया है कि ह एक समय में महीने के 1 लाख रुपये कमाते थे और लोअर परेल में रहने के लिए 50,000 रुपये किराया देते थे. उन्हें बेजानने वाले लोग इस फैसले को बेवकूफी भरा मानते थे और हर किसी का मानना था कि वेतन का आधा हिस्सा रेंट पर खर्च नहीं करना चाहिए. लेकिन कुशल लोढ़ा का मानना ​​था कि उस माहौल का उनकी महत्वाकांक्षाओं और काम करने के तरीके पर गहरा असर पड़ा. 

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने अनुभव में कुशल लोढ़ा ने बताया है कि उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके लोअर परेल में 50,000 रु. प्रति माह किराए पर घर लिया था. पारंपरिक वित्तीय सलाह के हिसाब से कमाई का आधा हिस्सा किराए पर खर्च करना एक बहुत बड़ा जोखिम माना जाता है. उनके परिचितों और दोस्तों ने उन्हें पागल भी कहा. 

किराए पर आधी सैलरी खर्च करने का कारण

कुशल का मानना था कि आपका परिवेश सीधे तौर पर आपके सोचने के तरीके और काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है. लोअर परेल जैसे बिजनेस और कमर्शियल हब में रहने से वे ऐसे लोगों और जीवनशैली के संपर्क में आए, जिसने उनकी सोच को बदला. उन्होंने इसे सिर्फ 'किराया' नहीं बल्कि अपने भविष्य और मानसिकता पर एक निवेश माना. 

कुशल का कहना है कि कभी-कभी किसी जगह के मूल्य को सिर्फ उसके किराए से नहीं मापा जाता, बल्कि उस माहौल से मापा जाता है जो आपके अंदर बड़े सपने देखने की चाहत जगाता है. उनकी इस बात ने ऑनलाइन चर्चा छेड़ दी है कि मुंबई में रहने का खर्च कितना है, अच्छे माहौल की क्या अहमियत है और लोग अपनी मनचाही जिंदगी बिताने के लिए कैसे फ़ाइनेंशियल फैसले लेते हैं.

इंटरनेट पर इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया और कहा कि सही माहौल और अच्छे लोगों के बीच रहना भी एक तरह का लेवरेज (Leverage) है जो स्प्रेडशीट या कैलकुलेटर पर सीधे नजर नहीं आता, लेकिन करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है. 

 

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