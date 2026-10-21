'सा रे गा मा पा' से 'जीना इसी का नाम है 2.0' तक, Zee Entertainment की बड़ी तैयारी- R. माधवन भी आएंगे नजर

कंपनी फिक्शन और नॉन-फिक्शन, दोनों तरह के कंटेंट पर अपनी रणनीति को और मजबूत कर रही है. इसका उद्देश्य भारतीय मनोरंजन को नई दिशा देना और भारत में तैयार होने वाले कार्यक्रमों को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाना है.

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee) अलग-अलग भाषाओं में अपने नॉन-फिक्शन शो की रेंज को बेहतर बनाने जा रहा है. कंपनी ऐसे शो पर फोकस बढ़ा रही है, जिन्हें लोग परिवार के साथ बैठकर देख सकें. इसके लिए Zee अपने पुराने और लोकप्रिय शो को नए अंदाज में पेश करने के साथ-साथ कुछ नए फॉर्मेट भी लाने की तैयारी कर रहा है. Zee एंटरटेनमेंट को देश में कई चर्चित और लोकप्रिय नॉन-फिक्शन शो बनाने का लंबा अनुभव है. अब कंपनी अपने कार्यक्रमों में विविधता लाने के साथ उनकी पहुंच और क्वालिटी को भी बेहतर बनाना चाहती है, जिससे दर्शकों को मनोरंजन का बेहतर अनुभव मिल सके.

दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं कई शो

कंपनी के कंटेंट पोर्टफोलियो में नॉन-फिक्शन कार्यक्रमों की अहम भूमिका रही है. इसके कई शो अलग-अलग दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए हैं. टीवी चैनलों के साथ-साथ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कंपनी ने कई तरह के कार्यक्रम पेश किए हैं. इनमें 'छोरियां चली गांव' और 'डांस इंडिया डांस' जैसे शो शामिल हैं. इन कार्यक्रमों को अलग-अलग भाषाओं में भी पेश किया गया है, जिससे इनकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक बनी है. कंपनी की इस रणनीति में म्यूजिक, कुकिंग, सेलिब्रिटी टॉक शो, गेम शो और कॉमेडी जैसे कई तरह के कार्यक्रम शामिल हैं. Zee का मकसद टीवी के साथ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म Zee5 पर भी ऐसे शो पेश करना है, जिनसे दर्शक जुड़ सकें और जिनकी चर्चा लंबे समय तक बनी रहे.

पांच भाषाओं में लॉन्च हुआ है 'सा रे गा मा पा'

इसी कड़ी में कंपनी ने हाल ही में अपने सबसे लोकप्रिय म्यूजिक रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा' को पांच भाषाओं में लॉन्च किया है. इस शो को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मराठी और मलयालम में लॉन्च किया गया है. कंपनी का लक्ष्य इस शो को देशभर के दर्शकों के लिए संगीत का एक खास मंच बनाना है. इसी बुनियाद पर, कंपनी अपनी नॉन-फिक्शन स्लेट को और बढ़ा रही है, जिसमें जाने-माने शो और बदलते कंज्यूमर पैलेट के लिए डिजाइन किए गए इनोवेटिव फॉर्मेट का एक जबरदस्त मिक्स है. कंपनी अपनी आइकॉनिक फ्रेंचाइजी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जो देश की कलेक्टिव एंटरटेनमेंट सोच में गहराई से जुड़ी हुई हैं.

'Jeena Isi Ka Naam Hai 2.0' लेकर आएंगे माधवन

Zee एंटरटेनमेंट कुकरी और सेलिब्रिटी-बेस्ड टॉक शो जॉनर में भी कई ऑफर लॉन्च करेगी. सेलिब्रिटी टॉक शो जॉनर में Zee अपने लोकप्रिय शो 'जीना इसी का नाम है' को नए अंदाज में 'Jeena Isi Ka Naam Hai 2.0' के नाम से पेश करेगा. इस शो को अभिनेता आर माधवन (R. Madhavan) होस्ट करेंगे. इसमें अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां नजर आएंगी. इसके अलावा कंपनी तेलुगु में 'द मेगा मल्टीप्लेक्स' और तमिल में 'लेजेंड्स' नाम से भी टॉक शो पेश करेगी.

कुकरी जॉनर में, दर्शक तेलुगु में 'वरेवा', तमिल में 'समायल एक्सप्रेस', मराठी में 'किचन कलाकार' और कन्नड़ में 'ऊगराने डब्बी' का मजा ले सकते हैं. बांग्ला और मराठी भाषा के दर्शकों के बीच भी कंपनी के कुछ रियलिटी शो काफी लोकप्रिय हैं. इनमें Zee Bangla का 'दादागिरी' और Zee Marathi का 'होम मिनिस्टर' दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जाता है.

गेम शो कैटगरी में भी Zee एंटरटेनमेंट अपने कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है. कंपनी जी अनमोल पर 'लखपति दीदियां' और जी केरलम पर 'जोड़ी नंबर 1' पेश करेगी. वहीं, कॉमेडी के शौकीन दर्शकों के लिए जी बांग्ला पर 'मिराक्केल' और जी मराठी पर 'चला हवा येऊ द्या' का नया सीजन जारी रहेगा. इन कार्यक्रमों के जरिए कंपनी का लक्ष्य घर-घर तक मनोरंजन पहुंचाने की कोशिश है.

टीवी के साथ-साथ Zee5 पर भी मिलेगा कंटेंट

Zee Entertainment के चीफ कंटेंट ऑफिसर राघवेंद्र हुसुर ने कहा कि फिक्शन शो ने भारतीय घरों में Zee की मजबूत पहचान बनाई है, जबकि नॉन-फिक्शन शो दर्शकों को कंपनी से और गहराई से जोड़ते हैं. उनके मुताबिक, भारत में लोगों के टीवी देखने का तरीका बदल रहा है. आज भी परिवार साथ बैठकर टीवी देखते हैं, लेकिन शो से जुड़ी बातचीत मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर भी होती है. इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ऐसे कार्यक्रम तैयार कर रही है, जिनमें दर्शक सिर्फ शो देखें ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़ें और हिस्सा भी लें.

उन्होंने बताया कि Zee अपने पुराने और पसंदीदा शो को आज के दर्शकों के हिसाब से नए अंदाज में पेश करेगा. साथ ही, अलग-अलग भाषाओं में बने कुछ शो को देश के दूसरे हिस्सों के दर्शकों तक भी पहुंचाने की कोशिश होगी. हमारी रणनीति टीवी और Zee5 दोनों को साथ लेकर चलने की है.

तीन दशक से मनोरंजन जगत में दबदबा

बीते तीन दशकों से भी ज्यादा समय में कंपनी ने भारतीय मनोरंजन जगत को नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाई है. इस दौरान उसने भारतीय संस्कृति से जुड़ी कहानियों पर आधारित कई लोकप्रिय फिक्शन शो बनाए हैं. इसके अलावा, म्यूजिक, कॉमेडी, गेम शो, टैलेंट हंट और कई दूसरे नॉन-फिक्शन फॉर्मेट भी पेश किए हैं. कंपनी के कई कार्यक्रम सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बनकर अपनी अलग पहचान बनाई है.

इन शो ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को भी मनोरंजन के जरिए जोड़ने का काम किया है. अब कंपनी फिक्शन और नॉन-फिक्शन, दोनों तरह के कंटेंट पर अपनी रणनीति को और मजबूत कर रही है. इसका उद्देश्य भारतीय मनोरंजन को नई दिशा देना और भारत में तैयार होने वाले कार्यक्रमों को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाना है.