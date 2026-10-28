Rule Change: ITR, GST और पेंशन से सिलेंडर के दाम तक, 1 नवंबर से होंगे 5 बड़े बदलाव, हल्की होगी जेब?

हर महीने तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करती हैं. ऐसे में नवंबर में भी तेल कंपनियां प्राइस रिव्यू कर सकती हैं, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखे जा सकते हैं.

नवंबर महीने में 8 दिन सरकारी छुट्टियां हैं, जिन पर स्कूल और बैंक बंद रहेंगे

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है

सिलेंडर में पेंशनर्स पेंशन जारी रखने के लिए 1 नवंबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं

नवंबर में तेल कंपनियां सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा कर सकती हैं

नवंबर महीने की पहली तारीख से 5 ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. जीएसटी नियमों, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की डेडलाइन, पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण जमा करने से सिलेंडर के दाम में बदलाव को लेकर बड़े बदलाव किए जाने हैं. इन बदलावों का असर पेंशनर्स, टैक्स पेयर्स, बैंक ग्राहकों और घरेलू बजट पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं ये 5 बड़े बदलाव कौन-कौन से हैं-

GST नियमों में बदलाव की तैयारी

छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन आसान बनाने, रिफंड में तेजी लाने और नोटिस जारी करने के लिए 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा तय करने जैसे सुधार 1 नवंबर से लागू किए जा सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार फाइनेंस एक्ट, 2026 की धारा 153 से 155 को 1 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा. ये प्रवाधान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST) के सेक्शन 15, 34 और 54 में संशोधन करते हैं, जिससे सेल के बाद मिलने वाले डिस्काउंट, रिफंड प्रक्रिया और निर्यातकों से जुड़े प्रावधानों को आसान बनाया गया है. इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को काफी राहत मिलेगी.

नवंबर में 8 दिन होगी स्कूल-कॉलेज और बैंकों की छुट्टी

नवंबर में दिवाली, धनतेरस, भाईदूज और छठ पूजा जैसे त्यौहार हैं और बीच-बीच में शनिवार-रविवार भी हैं, जिससे लॉन्ग वीकेंड भी मिल जाएगा. ये रही नवंबर में छुट्टियों की लिस्ट-

8 नवंबर 2026 (रविवार): दीपावली / नरक चतुर्दशी

9 नवंबर 2026 (सोमवार): गोवर्धन पूजा (कुछ राज्यों में)

11 नवंबर 2026 (बुधवार): भैया दूज / चित्रगुप्त जयंती (कुछ राज्यों में)

15 नवंबर 2026 (रविवार): छठ पूजा पर्व

16 नवंबर 2026 (सोमवार): वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस (उत्तर प्रदेश में)

22 नवंबर 2026: रविवार का अवकाश

24 नवंबर 2026 (मंगलवार): गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा / गुरु तेग बहादुर शहीद

29 नवंबर 2026: रविवार का अवकाश

नवंबर में जमा होंगे पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र

पेंशन जारी रखने के लिए हर साल पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, जो यह पुष्टि करता है कि पेंशन पाने वाले व्यक्ति जीवित हैं और पेंशन पाने के योग्य हैं. 1 अक्टूबर से 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफेकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि अन्य पात्र पेंशनर्स 1 नवंबर से यह प्रक्रिया पूर कर सकते हैं. जीवन प्रमाण पत्र सब्मिट करने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2026 है.

आईटीआर की डेडलाइन बढ़ी

कारोबारियों, फर्मों, एलएलपी और प्रोफेशनल्स के लिए भी नवंबर का महीना बहुत खास है क्योंकि उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए जिन अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट जरूरी है, वह 21 नवंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

सिलेंडर से जुड़े नियम

नवंबर महीने से घरेलू बजट पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि हर महीने तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करती हैं. ऐसे में नवंबर में भी तेल कंपनियां प्राइस रिव्यू कर सकती हैं, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखे जा सकते हैं. हालांकि, कीमत बढ़ती है या कम होती है, इसकी पुष्टि तो आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी. कीमतों में बदलाव का असर आम आदमी के बजट और गैस पर निर्भर कारोबारों पर पड़ेगा.

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