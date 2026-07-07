FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
WATCH: केरल में कुदरत का कहर, वायनाड में लैंडस्लाइड से 3 की मौत, 7 लोग हुए लापता

WATCH: केरल में कुदरत का कहर, वायनाड में लैंडस्लाइड से 3 की मौत, 7 लोग हुए लापता

'हमें अपने कैंपेन पर गर्व है...' FIFA वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद यूएसए के मैनेजर ने अपनी टीम का किया समर्थन

'हमें अपने कैंपेन पर गर्व है...' FIFA वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद यूएसए के मैनेजर ने अपनी टीम का किया समर्थन

आज का मौसम, 8 जुलाई: दिल्ली से नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम तक सुहाना रहेगा मौसम, बारिश के साथ चलेंगी हवाएं

आज का मौसम, 8 जुलाई: दिल्ली से नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम तक सुहाना रहेगा मौसम, बारिश के साथ चलेंगी हवाएं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ₹2500, जानें कब से शुरू होगी दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना और कौन कर पाएगा अप्लाई

दिल्ली सरकार रक्षाबंधन पर महिला समृद्धि योजना से महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है. जानें इस योजना का फायदा कैसे उठा पाएंगे और इससे कितनी मिलेगी आर्थिक मदद...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jul 07, 2026, 06:38 PM IST

महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ₹2500, जानें कब से शुरू होगी दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना और कौन कर पाएगा अप्लाई

दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना (Image: Canva)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना
  • रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात
  • 21 से 60 साल की महिलाओं को मिलेंगे ₹2500 
  • दिल्ली की 22 लाख महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद

अगर आप महिला हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं तो आपके लिए रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी सौगात ला सकता है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इस मौके पर महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कर सकती है. इस योजना के उद्घाटन को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों करवाए जाने की तैयारी है और इसके 28 अगस्त को शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, अभी सरकार की ओर से इसके लिए कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है. 

महिलाओं को दिल्ली सरकार से कितनी मिलेगी आर्थिक मदद?

इस योजना के तहत 21 से 60 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक मदद दिए जाने का प्रस्ताव है. इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार कर लिया गया है और लाभार्थी इससे ही आवेदन कर सकेंगे. इस योजना से दिल्ली की करीब 20 से 22 लाख महिलाओं को फायदा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है. महिला उम्मीदवार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन ही करवा सकेंगी. आवेदकों को ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भरने के बाद अपना आधार नंबर, आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, निवास प्रमाण पत्र और सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म जैसे डिटेल्स सबमिट करने होंगे.

कौन कर पाएगा दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन?

दिल्ली सरकार के प्रस्तावित मानदंडों के मुताबिक, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को दिल्ली का स्थायी निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा आयु 21 से 60 साल के बीच होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए. इस स्कीम में सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, टैक्सपेयर्स, सरकारी पेंशन पाने वाली महिलाएं और फोर-व्हीलर व्हीकल के मालिक को शामिल नहीं किया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹5110 करोड़ का प्रावधान किया है. ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने का वादा सरकार ने अपने विधानसभा चुनाव के मेनिफेस्टो में भी किया था. अब रक्षाबंधन के मौके पर इस योजना की औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement