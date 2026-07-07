महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ₹2500, जानें कब से शुरू होगी दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना और कौन कर पाएगा अप्लाई

दिल्ली सरकार रक्षाबंधन पर महिला समृद्धि योजना से महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है. जानें इस योजना का फायदा कैसे उठा पाएंगे और इससे कितनी मिलेगी आर्थिक मदद...

दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना

रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात

21 से 60 साल की महिलाओं को मिलेंगे ₹2500

दिल्ली की 22 लाख महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद

अगर आप महिला हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं तो आपके लिए रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी सौगात ला सकता है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इस मौके पर महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कर सकती है. इस योजना के उद्घाटन को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों करवाए जाने की तैयारी है और इसके 28 अगस्त को शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, अभी सरकार की ओर से इसके लिए कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.

महिलाओं को दिल्ली सरकार से कितनी मिलेगी आर्थिक मदद?

इस योजना के तहत 21 से 60 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक मदद दिए जाने का प्रस्ताव है. इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार कर लिया गया है और लाभार्थी इससे ही आवेदन कर सकेंगे. इस योजना से दिल्ली की करीब 20 से 22 लाख महिलाओं को फायदा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है. महिला उम्मीदवार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन ही करवा सकेंगी. आवेदकों को ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भरने के बाद अपना आधार नंबर, आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, निवास प्रमाण पत्र और सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म जैसे डिटेल्स सबमिट करने होंगे.

कौन कर पाएगा दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन?

दिल्ली सरकार के प्रस्तावित मानदंडों के मुताबिक, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को दिल्ली का स्थायी निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा आयु 21 से 60 साल के बीच होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए. इस स्कीम में सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, टैक्सपेयर्स, सरकारी पेंशन पाने वाली महिलाएं और फोर-व्हीलर व्हीकल के मालिक को शामिल नहीं किया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹5110 करोड़ का प्रावधान किया है. ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने का वादा सरकार ने अपने विधानसभा चुनाव के मेनिफेस्टो में भी किया था. अब रक्षाबंधन के मौके पर इस योजना की औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

