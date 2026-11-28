रॉयल इनफील्ड ने भारत में अपनी नई हिमालयन 750 लॉन्च कर दी है. यह कंपनी की मिडिल-वेट एडवेंचर टूरर सेगमेंट में ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ एंट्री है. जानें इस न्यू बाइक से जुड़े 6 अहम सवालों के जवाब...

Royal Enfield Himalayan 750: बाइक लवर्स के बीच रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिलों का अलग ही क्रेज है. एडवेंचर राइडिंग और लंबी दूरी का सफर पसंद करने वालों के लिए कंपनी की हिमालयन सीरीज काफी पॉपुलर है. अब इस सीरीज में एक नया और दमदार मॉडल जुड़ गया है. रॉयल इनफील्ड ने भारत में अपनी नई हिमालयन 750 लॉन्च कर दी है. यह कंपनी की मिडिल-वेट एडवेंचर टूरर सेगमेंट में ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ एंट्री है. इस बाइक की बुकिंग 1 दिसंबर से शुरू होगी.

अगर आप भी नई एडवेंचर बाइक खरीदने या अपनी मौजूदा बाइक को अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं तो हिमालयन 750 के इंजन, फीचर्स, कीमत और स्पेसिफिकेशन से जुड़े इन सवालों के जवाब आपको जरूर जानने चाहिए-

1. रॉयल इनफील्ड हिमालयन 750 की कीमत कितनी है?

रॉयल इनफील्ड हिमालयन 750 को पांच कलर और वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसकी शुरुआती कीमत 4,89,490 रुपये है. वहीं, सबसे महंगे वेरिएंट अंटार्कटिक सिल्वर की कीमत 6,29,000 रुपये रखी गई है. अंटार्कटिक सिल्वर इसका फ्लैगशिप वेरिएंट है जिसे लंबी दूरी की राइडिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें एक्स्ट्रा टूरिंग इक्विपमेंट भी मिलता है. ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम चेन्नई की हैं-

टेक्नोनिक ब्लैक: 4,89,490 रुपये

4,89,490 रुपये अजटेक ग्रीन: 4,89,490 रुपये

4,89,490 रुपये विकिंग ब्रॉन्ज: 5,14,495 रुपये

5,14,495 रुपये साइबेरिया व्हाइट: 5,14,495 रुपये

5,14,495 रुपये अंटार्कटिक सिल्वर: 6,29,000 रुपये

2. हिमालयन 750 में कौन सा इंजन मिलता है?

नई हिमालयन 750 की सबसे बड़ी खासियत इसका 743cc का पैरेलल ट्विन-सिलेंडर इंजन है. यह एयर-ऑयल कूल्ड, इनलाइन ट्विन-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक SOHC इंजन है. यह 7,000rpm पर 55 PS की मैक्सिमम पावर और 5,000 rpm पर 63 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी के मुताबिक, इंजन 3,500 rpm पर ही अपना 90 फीसदी टॉर्क डिलीवर करता है. इसका फायदा चढ़ाई वाले रास्तों, खराब सड़कों और लंबी दूरी की राइडिंग में मिल सकता है. बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स और इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टम दिया गया है.

इंजन से जुड़ी अहम खूबियां-

इंजन क्षमता: 743cc

743cc इंजन टाइप: एयर-ऑयल कूल्ड पैरेलल ट्विन-सिलेंडर

एयर-ऑयल कूल्ड पैरेलल ट्विन-सिलेंडर मैक्सिमम पावर: 55 PS @ 7,000 rpm

55 PS @ 7,000 rpm मैक्सिमम टॉर्क: 63 Nm @ 5,000 rpm

63 Nm @ 5,000 rpm गियरबॉक्स: 6-स्पीड

6-स्पीड क्लच: वेट मल्टी-प्लेट

वेट मल्टी-प्लेट कम्प्रेशन रेशियो: 9.5:1

3. हिमालयन 750 में कौन-कौन से नए फीचर्स मिलते हैं?

रॉयल इनफील्ड ने हिमालयन 750 को में सिर्फ पावरफुल इंजन नहीं दिया है बल्कि इसमें राइडिंग को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कई फीचर्स दिए गए हैं-

5 राइडिंग मोड: बाइक में पांच राइडिंग मोड मिलते हैं. ये मौसम और रास्तों के हिसाब से एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) और ट्रैक्शन कंट्रोल को एडजस्ट करने में मदद करते हैं.

बाइक में पांच राइडिंग मोड मिलते हैं. ये मौसम और रास्तों के हिसाब से एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) और ट्रैक्शन कंट्रोल को एडजस्ट करने में मदद करते हैं. ट्रिपर डैश: इसमें 4 इंच की राउंड TFT स्क्रीन दी गई है. इस पर फुल-स्क्रीन गूगल मैप्स नेविगेशन की सुविधा मिलती है.

इसमें 4 इंच की राउंड TFT स्क्रीन दी गई है. इस पर फुल-स्क्रीन गूगल मैप्स नेविगेशन की सुविधा मिलती है. ट्रैक्शन कंट्रोल: खराब रास्तों पर बेहतर कंट्रोल के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है.

खराब रास्तों पर बेहतर कंट्रोल के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है. क्रूज कंट्रोल: लंबी दूरी की राइडिंग के दौरान लगातार एक्सीलरेटर संभालने की जरूरत कम करने के लिए क्रूज कंट्रोल दिया गया है.

लंबी दूरी की राइडिंग के दौरान लगातार एक्सीलरेटर संभालने की जरूरत कम करने के लिए क्रूज कंट्रोल दिया गया है. बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वाईफाई फोन कनेक्टिविटी, विंगमैन 2.0 (4G/GPS) और दो टाइप सी यूएसबी चार्जिंग चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं. इनमें एक 27W और दूसरा 10W आउटपुट सपोर्ट करता है.

4. बाइक का सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है?

हिमालयन 750 में शोवा का सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. इसके फ्रंट में 43mm Showa USD फोर्क्स मिलते हैं. इनमें प्रीलोड, कम्प्रेशन और रिबाउंड एडजस्ट करने की सुविधा है. फ्रंट व्हील में 190mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है. रियर में शोवा मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जिसमें लिंकेज सिस्टम के साथ प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टमेंट की सुविधा है. इसका रियर सस्पेंशन ट्रैवल 175mm है.

ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में दो 280mm फ्लोटिंग डिस्क और रियर में 255mm डिस्क ब्रेक दिया गया है. बाइक में ड्यूल-चैनल ABS मिलता है जिसे पीछे के पहिये पर स्विच किया जा सकता है. इसके साथ कॉर्नरिंग ABS और लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी स्टैंडर्ड फीचर है.

5. हिमालयन 750 का साइज और वजन कितना है?

हिमालयन 750 को लंबी दूरी और अलग-अलग तरह के रास्तों पर चलाने के हिसाब से तैयार किया गया है. इसकी सीट हाइट 815mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 205mm है. बाइक का कर्ब वेट 224 किलोग्राम है. इसमें 17.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है. इसके खास डायमेंशन इस तरह हैं-

लंबाई: 2,185mm

चौड़ाई: 840mm

ऊंचाई: 1,450mm

व्हीलबेस: 1,522mm

सीट हाइट: 815mm

ग्राउंड क्लीयरेंस: 205mm

कर्ब वेट: 224 किलोग्राम

फ्यूल टैंक: 17.8 लीटर

पेलोड कैपेसिटी: 194 किलोग्राम

6. हिमालयन 750 में किस साइज के व्हील और टायर मिलते हैं?

हिमालयन 750 बाइक में 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर व्हील दिया गया है. कंपनी इसमें कास्ट-अलॉय और स्पोक व्हील का ऑप्शन भी दे रही है. टायर की बात करें तो फ्रंट में 110/80 R19 और रियर में 150/70 R17 साइज के टायर मिलते हैं. ये ट्यूबलेस टायर हैं. कंपनी के मुताबिक, इसका व्हील सेटअप सड़क पर बेहतर फुर्ती और सड़क से बाहर अलग-अलग रास्तों पर राइडिंग कैपिसिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.