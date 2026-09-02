'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक पर 10 हजार करोड़ का कर्ज, फिर भी नहीं कोई टेंशन! जानिए इसके पीछे की वजह

रॉबर्ट कियोसाकी पर 1.2 अरब डॉलर का भारी-भरकम कर्ज चढ़ गया है. हालांकि, कियोसाकी इस कर्ज से बेफिक्र हैं और इसे अपनी खास फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का हिस्सा बताते हैं.

दुनिया भर के लोगों को अमीर बनने का नुस्खा सिखाने वाले और 'रिच डैड पुअर डैड' जैसी मशहूर किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी खुद एक भारी-भरकम कर्ज में फंसे हुए हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन अमेरिकी डॉलर को कागज का टुकड़ा बताने वाले और लोगों को सोना, चांदी या बिटकॉइन खरीदने की सलाह देने वाले कियोसाकी पर 1.2 अरब डॉलर (करीब 10,000 करोड़ रुपये) का कर्ज चढ़ चुका है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 79 साल के कियोसाकी अपने विशाल रियल एस्टेट कारोबार के चक्कर में इस भारी कर्ज के जाल में उलझे हैं. आमतौर पर इंसान पर कुछ लाख का कर्ज आ जाए तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन कियोसाकी को इसका कोई पछतावा या मलाल नहीं है. 'गेट रिच एजुकेशन' पॉडकास्ट में उन्होंने खुल्लम-खुल्ला इस बात को माना और कहा, "अगर मैं कर्ज में हूं, तो क्या हुआ?"

'वित्तीय रणनीति का हिस्सा'

कियोसाकी का तर्क है कि अमीर लोग कमाई कराने वाली संपत्तियां खरीदने के लिए हमेशा कर्ज का सहारा लेते हैं. उनका कहना है, "यह मेरी वित्तीय रणनीति का हिस्सा है. लेकिन आम लोगों को बिना सोचे-समझे ऐसा नहीं करना चाहिए. मैंने 1974 से इसका अध्ययन किया है, इसलिए अगर कोई कर्ज का इस्तेमाल करके अमीर बनना चाहता है, तो उसे पहले वित्तीय शिक्षा लेनी होगी."

पूर्व पत्नी ने बताया असली गणित

इस खबर के बाहर आते ही जब सोशल मीडिया पर बवाल मचा, तो उनकी पूर्व पत्नी और बिजनेस पार्टनर किम कियोसाकी ने स्थिति साफ की. उन्होंने वैनिटी फेयर को दिए इंटरव्यू में बताया कि 1.2 अरब डॉलर के कर्ज की बात को गलत तरीके से देखा जा रहा है. यह व्यक्तिगत कर्ज नहीं है. यह रकम अकेले रॉबर्ट कियोसाकी की जेब पर नहीं है.

बिजनेस से जुड़ा लोन

उन्होंने कहा कि यह कर्ज उनके और उनके पार्टनर्स के पास मौजूद करीब 1,500 अपार्टमेंट्स और रियल एस्टेट संपत्तियों पर लिया गया है. इस पूरे 1.2 अरब डॉलर में कियोसाकी का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत कम है, और यह सब उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का एक हिस्सा भर है.

क्या है कियोसाकी का 'फाइनेंशियल गेम'?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कियोसाकी एक खास तरीके से काम करते हैं. वे नई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक से भारी लोन लेते हैं. जब समय के साथ उस संपत्ति की कीमत बढ़ती है, तो वे उस बढ़ी हुई वैल्यू के आधार पर बैंक से और नया लोन ले लेते हैं.

टैक्स से बचत

बैंकिंग नियमों के अनुसार, लोन के रूप में मिले पैसे को आय नहीं माना जाता. इस वजह से कियोसाकी को इस रकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और उन्हें टैक्स-फ्री कैश इस्तेमाल करने को मिल जाता है. 1997 में आई उनकी किताब 'रिच डैड पुअर डैड' की अब तक 4.4 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं. वे सालों से लोगों को 'गुड डेट' यानी अच्छा कर्ज और 'बैड डेट' यानी खराब कर्ज का फर्क समझाते आए हैं.

उनके मुताबिक, जो कर्ज आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराये की प्रॉपर्टी, वो अच्छा है, और जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे गाड़ी या पर्सनल लोन, वो खराब है. अब देखना यह है कि उनका यह 10,000 करोड़ का "अच्छा कर्ज" उन्हें और अमीर बनाता है या किसी मुसीबत में डालता है.

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