Rent-a-Cab Scheme: टूरिस्ट प्लेस में ब्रांच न हो चलेगा, बस 5 गाड़ियां होनी चाहिए... रेंटल कैब बिजनेस में एंट्री आसान, जान लें नियम

प्रस्तावित योजना में कहा गया है कि वाहनों पर अधिनियम के तहत किसी अपराध या नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई चालान लंबित नहीं होना चाहिए.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सेल्फ-ड्राइव और ड्राइवर के साथ कार किराए पर देने का बिजनेस शुरू करने वालों के लिए बड़े बदलाव करने जा रहा है. मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि बिजनेस शुरू करने के लिए वाहनों की संख्या 50 से कम करके पांच कर दी जानी चाहिए. इसका मतलब है कि सिर्फ 5 कार के साथ भी रेंट कैब सर्विस शुरू की जा सकती है. वर्तमान नियमों के अनुसार इसके लिए 50 गाड़ियां होनी जरूरी हैं.

मंत्रालय ने 'रेंट-ए-कैब योजना, 2026' के ड्राफ्ट में कहा है कि आवेदक के पास परिचालन और रखरखाव के हर स्थान पर कम से कम दो मोटर कैब होनी चाहिए और कुल मिलाकर कम से कम पांच मोटर कैब का बेड़ा होना चाहिए. 1989 के पुराने नियमों की जगह नई 'रेंट-ए-कैब योजना, 2026' लाने की तैयारी है. इसे अगले साल जनवरी से लागू किया जाएगा.

मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित योजना के तहत वाहन के लिए व्यापक बीमा पॉलिसी लेना जरूरी होगा, जिसमें किराए पर गाड़ी लेने वाले व्यक्ति, ड्राइवर और मोटर कैब में यात्रा करने वाले अन्य लोगों को वाहन की पैसेंजर कपैसिटी के अनुसार बीमा सुरक्षा मिलनी चाहिए. इसके अलावा, वाहनों पर अधिनियम के तहत किसी अपराध या नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई चालान लंबित नहीं होना चाहिए. ड्राफ्ट के अनुसार, वाहन का नाम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पुलिस आपराधिक डेटाबेस में भी दर्ज नहीं होना चाहिए.

केंद्र सरकार ने Rent-a-Cab Scheme में और किन सुधारों का प्रस्ताव रखा है?

रेंटल कैब कारोबार के लिए न्यूनतम फ्लीट 50 से घटाकर 5 गाड़ियां करने का प्रस्ताव.

हर ऑपरेशन लोकेशन पर कम से कम 2 कैब रखना जरूरी होगा.

सेल्फ ड्राइव और ड्राइवर वाली दोनों तरह की कैब रेंटल सेवाएं शामिल होंगी.

पांच टूरिस्ट शहरों में ब्रांच खोलने की अनिवार्यता खत्म करने का भी प्रस्ताव दिया गया है.

पूरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस की व्यवस्था होगी.

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल पर भी ऑपरेशन लोकेशन की अनुमति हो.

लाइसेंस और रिन्यूअल के लिए 60 दिन की समयसीमा हो.

गाड़ियां या ऑपरेशन लोकेशन जोड़ने-हटाने पर 30 दिन में फैसला नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल मिले.

VAHAN पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑटोमैटिक डेटा हासिल करने की व्यवस्था हो.

कैब में लोकेशन ट्रैकिंग और फर्स्ट एड किट जरूरी, चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम वैकल्पिक.

ऑपरेटर को 24x7 शिकायत सहायता, इमरजेंसी रिपेयर और टोइंग सुविधा देनी होगी.

ऑपरेटर के ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन और सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान.

नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने से पहले कुछ मामलों में सुधार का मौका मिले.

ऑपरेटर्स को फैसले के खिलाफ अपील और इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई की सुविधा मिलेगी.

छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप और ग्राहकों को फायदा पहुंचाने की तैयारी है.

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