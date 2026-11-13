Rent-a-Cab Scheme: टूरिस्ट प्लेस में ब्रांच न हो चलेगा, बस 5 गाड़ियां होनी चाहिए... रेंटल कैब बिजनेस में एंट्री आसान, जान लें नियम

बिजनेस
प्रस्तावित योजना में कहा गया है कि वाहनों पर अधिनियम के तहत किसी अपराध या नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई चालान लंबित नहीं होना चाहिए.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सेल्फ-ड्राइव और ड्राइवर के साथ कार किराए पर देने का बिजनेस शुरू करने वालों के लिए बड़े बदलाव करने जा रहा है. मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि बिजनेस शुरू करने के लिए वाहनों की संख्या 50 से कम करके पांच कर दी जानी चाहिए. इसका मतलब है कि सिर्फ 5 कार के साथ भी रेंट कैब सर्विस शुरू की जा सकती है. वर्तमान नियमों के अनुसार इसके लिए 50 गाड़ियां होनी जरूरी हैं.
मंत्रालय ने 'रेंट-ए-कैब योजना, 2026' के ड्राफ्ट में कहा है कि आवेदक के पास परिचालन और रखरखाव के हर स्थान पर कम से कम दो मोटर कैब होनी चाहिए और कुल मिलाकर कम से कम पांच मोटर कैब का बेड़ा होना चाहिए. 1989 के पुराने नियमों की जगह नई 'रेंट-ए-कैब योजना, 2026' लाने की तैयारी है. इसे अगले साल जनवरी से लागू किया जाएगा.
मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित योजना के तहत वाहन के लिए व्यापक बीमा पॉलिसी लेना जरूरी होगा, जिसमें किराए पर गाड़ी लेने वाले व्यक्ति, ड्राइवर और मोटर कैब में यात्रा करने वाले अन्य लोगों को वाहन की पैसेंजर कपैसिटी के अनुसार बीमा सुरक्षा मिलनी चाहिए. इसके अलावा, वाहनों पर अधिनियम के तहत किसी अपराध या नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई चालान लंबित नहीं होना चाहिए. ड्राफ्ट के अनुसार, वाहन का नाम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पुलिस आपराधिक डेटाबेस में भी दर्ज नहीं होना चाहिए.
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