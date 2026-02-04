FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पटना नीट छात्रा कांड के बाद हरकत में नीतीश सरकार , बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए सुरक्षा नियम लागू

पटना नीट छात्रा कांड के बाद हरकत में नीतीश सरकार , बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए सुरक्षा नियम लागू

AI पर Mukesh Ambani की साफ राय, बोले-AI आपदा नहीं 'अवसर,' तारीफ में कही ऐसी बात...

AI पर Mukesh Ambani की साफ राय, बोले-AI आपदा नहीं 'अवसर,' तारीफ में कही ऐसी बात...

India vs Afghanistan U19 Semi Final Highlights: सेमीफाइनल में भारत की दमदार जीत, अफगानिस्तान को हराकर 10वीं बार फाइनल में एंट्री

सेमीफाइनल में भारत की दमदार जीत, अफगानिस्तान को हराकर 10वीं बार फाइनल में एंट्री

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी

Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात

EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल

EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल

Homeबिजनेस

बिजनेस

AI पर Mukesh Ambani की साफ राय, बोले-AI आपदा नहीं 'अवसर,' तारीफ में कही ऐसी बात...

AI पर अपना पक्ष रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसकी तुलना डस्ट्रियल क्रांति की शुरुआत से की है और कहा है कि भारतीय नज़रिए से, AI बहुत फायदेमंद है, जिसने ग्लोबल ग्रोथ को बहुत तेज़ कर दिया था.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 04, 2026, 10:42 PM IST

AI पर Mukesh Ambani की साफ राय, बोले-AI आपदा नहीं 'अवसर,' तारीफ में कही ऐसी बात...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर ऐसा बहुत कुछ कह दिया है, जिसने न केवल इसे लेकर उपजे डर को ख़त्म करने का प्रयास किया. बल्कि जिसके बाद एक नए विमर्श की शुरुआत भी हो गई है. भले ही AI टूल्स के आने से दुनिया भर के टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स घबरा गए हों, मगर मुकेश अंबानी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता.

अंबानी ने AI की तुलना इंडस्ट्रियल क्रांति की शुरुआत से की है और कहा है कि भारतीय नज़रिए से, AI बहुत फायदेमंद है, जिसने ग्लोबल ग्रोथ को बहुत तेज़ कर दिया था. 

ध्यान रहे कि ब्लैकरॉक के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) लैरी फिंक के साथ एक फोरम में अंबानी की ये टिप्पणियां ऐसे दिन आईं जब निफ्टी ने IT इंडेक्स में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की.

ध्यान रहे एंथ्रोपिक के क्लाउड कोवर्क प्लगइन्स के लॉन्च से यह डर पैदा हो गया कि AI एजेंट जल्द ही भारत की टेक दिग्गजों के पीछे मानव-संचालित, बिल योग्य-घंटे के बिजनेस मॉडल को बदल देंगे.

इसके साथ ही, पैलेंटिर ने कहा कि उसका Hivemind AI अब पुराने सिस्टम से डेटा को अपने आप माइग्रेट कर सकता है, यह काम लंबे समय से भारतीय IT फर्मों के लिए रेवेन्यू का मुख्य ज़रिया रहा है. हालांकि, अंबानी ने AI के आने को कई सदियों में एक बार मिलने वाला मौका बताया.

उन्होंने कहा कि अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को अपनाता है और अपने युवाओं को भी ऐसा करने के लिए सशक्त बनाता है, तो देश खुद को फिर से परिभाषित कर सकता है और 20 से 30 सालों में एक सच्ची ग्लोबल स्थिति बना सकता है.

मुकेश अंबानी के मुताबिक, 'हमें AI से डरना नहीं चाहिए. यह बिल्कुल वैसा ही है जब इंडस्ट्रियल क्रांति आई थी, इंसानियत आगे बढ़ी, हम आगे बढ़े, प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ी, हम कई दशकों या कई सदियों तक 0.3% ग्रोथ से बढ़कर कुल मिलाकर 3% ग्रोथ तक पहुंचे.'

अंबानी ने कहा कि अगर कोई 200 साल पहले जाकर यह दावा करता कि लोग एक दिन में 2,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, तो यह नामुमकिन लगता. उन्होंने कहा कि आज हवाई यात्रा से लोग न सिर्फ 2,000 किलोमीटर बल्कि एक दिन में लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं.

'और मुझे लगता है कि हम अभी उस युग की शुरुआत में हैं, और हमें इसे अपनाना चाहिए.'

ब्लैकरॉक के फिंक के अनुसार, समाज में AI की सफलता की कुंजी यह पक्का करना है कि यह आर्थिक अवसरों को कम करने के बजाय बढ़ाए. उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या AI न सिर्फ बदलाव ला सकता है बल्कि देशों में आर्थिक विकास को भी बढ़ा सकता है.

उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में भले ही नतीजे एक जैसे न हों, लेकिन लंबे समय में AI एक बड़ा मौका है, जो कंपनियों को क्लाइंट्स को बेहतर ढंग से समझने, ऑपरेशंस को मैनेज करने और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे इसका असर संभावित रूप से बहुत पावरफुल होगा.

अंबानी ने कहा, 'एक पुरानी भारतीय कहावत है कि पेड़ पर फल लगने पर ही लोग उस पर ध्यान देते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि 'इस नए दौर में, भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था का पेड़ बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और प्रचुरता के साथ फल दे रहा है.'

मुकेश अंबानी के मुताबिक स्टार्टअप इकोसिस्टम उन्हें सबसे ज़्यादा उत्साहित करता है, क्योंकि वह फाउंडर्स की आकांक्षा और आत्मविश्वास को सौ नए रिलायंस के बीज के रूप में देखते हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी
Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल
EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल
ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है
ये हैं भारत के Top 5 Cancer Hospital, पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज यहीं होता है
न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...
न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
MORE
Advertisement