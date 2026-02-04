AI पर Mukesh Ambani की साफ राय, बोले-AI आपदा नहीं 'अवसर,' तारीफ में कही ऐसी बात...

AI पर अपना पक्ष रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसकी तुलना डस्ट्रियल क्रांति की शुरुआत से की है और कहा है कि भारतीय नज़रिए से, AI बहुत फायदेमंद है, जिसने ग्लोबल ग्रोथ को बहुत तेज़ कर दिया था.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर ऐसा बहुत कुछ कह दिया है, जिसने न केवल इसे लेकर उपजे डर को ख़त्म करने का प्रयास किया. बल्कि जिसके बाद एक नए विमर्श की शुरुआत भी हो गई है. भले ही AI टूल्स के आने से दुनिया भर के टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स घबरा गए हों, मगर मुकेश अंबानी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता.

अंबानी ने AI की तुलना इंडस्ट्रियल क्रांति की शुरुआत से की है और कहा है कि भारतीय नज़रिए से, AI बहुत फायदेमंद है, जिसने ग्लोबल ग्रोथ को बहुत तेज़ कर दिया था.

ध्यान रहे कि ब्लैकरॉक के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) लैरी फिंक के साथ एक फोरम में अंबानी की ये टिप्पणियां ऐसे दिन आईं जब निफ्टी ने IT इंडेक्स में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की.

ध्यान रहे एंथ्रोपिक के क्लाउड कोवर्क प्लगइन्स के लॉन्च से यह डर पैदा हो गया कि AI एजेंट जल्द ही भारत की टेक दिग्गजों के पीछे मानव-संचालित, बिल योग्य-घंटे के बिजनेस मॉडल को बदल देंगे.

इसके साथ ही, पैलेंटिर ने कहा कि उसका Hivemind AI अब पुराने सिस्टम से डेटा को अपने आप माइग्रेट कर सकता है, यह काम लंबे समय से भारतीय IT फर्मों के लिए रेवेन्यू का मुख्य ज़रिया रहा है. हालांकि, अंबानी ने AI के आने को कई सदियों में एक बार मिलने वाला मौका बताया.

उन्होंने कहा कि अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को अपनाता है और अपने युवाओं को भी ऐसा करने के लिए सशक्त बनाता है, तो देश खुद को फिर से परिभाषित कर सकता है और 20 से 30 सालों में एक सच्ची ग्लोबल स्थिति बना सकता है.

मुकेश अंबानी के मुताबिक, 'हमें AI से डरना नहीं चाहिए. यह बिल्कुल वैसा ही है जब इंडस्ट्रियल क्रांति आई थी, इंसानियत आगे बढ़ी, हम आगे बढ़े, प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ी, हम कई दशकों या कई सदियों तक 0.3% ग्रोथ से बढ़कर कुल मिलाकर 3% ग्रोथ तक पहुंचे.'

अंबानी ने कहा कि अगर कोई 200 साल पहले जाकर यह दावा करता कि लोग एक दिन में 2,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, तो यह नामुमकिन लगता. उन्होंने कहा कि आज हवाई यात्रा से लोग न सिर्फ 2,000 किलोमीटर बल्कि एक दिन में लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं.

'और मुझे लगता है कि हम अभी उस युग की शुरुआत में हैं, और हमें इसे अपनाना चाहिए.'

ब्लैकरॉक के फिंक के अनुसार, समाज में AI की सफलता की कुंजी यह पक्का करना है कि यह आर्थिक अवसरों को कम करने के बजाय बढ़ाए. उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या AI न सिर्फ बदलाव ला सकता है बल्कि देशों में आर्थिक विकास को भी बढ़ा सकता है.

उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में भले ही नतीजे एक जैसे न हों, लेकिन लंबे समय में AI एक बड़ा मौका है, जो कंपनियों को क्लाइंट्स को बेहतर ढंग से समझने, ऑपरेशंस को मैनेज करने और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे इसका असर संभावित रूप से बहुत पावरफुल होगा.

अंबानी ने कहा, 'एक पुरानी भारतीय कहावत है कि पेड़ पर फल लगने पर ही लोग उस पर ध्यान देते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि 'इस नए दौर में, भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था का पेड़ बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और प्रचुरता के साथ फल दे रहा है.'

मुकेश अंबानी के मुताबिक स्टार्टअप इकोसिस्टम उन्हें सबसे ज़्यादा उत्साहित करता है, क्योंकि वह फाउंडर्स की आकांक्षा और आत्मविश्वास को सौ नए रिलायंस के बीज के रूप में देखते हैं.