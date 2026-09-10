FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मक्का पैक्ट में शामिल होगा ईरान? रूस ने दिया ऑफर, अगर ऐसा हुआ तो क्या बदलेगा

मक्का पैक्ट में शामिल होगा ईरान? रूस ने दिया ऑफर, अगर ऐसा हुआ तो क्या बदलेगा

बढ़ रही है भारत की परमाणु ताकत, तैयार हो रहीं नई मिसाइलें, अमेरिकी रिपोर्ट से चीन-पाकिस्तान सहमे

बढ़ रही है भारत की परमाणु ताकत, तैयार हो रहीं नई मिसाइलें, अमेरिकी रिपोर्ट से चीन-पाकिस्तान सहमे

CJP प्रोटेस्ट में बच्ची पर हमले और धमाकने के मामले पर SC सख्त, बोले CJI- हिंसा करने वाले कैसे खुले घूम रहे...

CJP प्रोटेस्ट में बच्ची पर हमले और धमाकने के मामले पर SC सख्त, बोले CJI- हिंसा करने वाले कैसे खुले घूम रहे...

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

चीनी के दाम घटाने के लिए बाजार में आएगी Refined Sugar, जानें क्या है रिफाइंड चीनी और कैसे होती है तैयार?

थोक बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक रिटेल मार्केट में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार 2.5 लाख टन रिफाइंड चीनी को मार्केट में उतारने की तैयार में है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Sep 10, 2026, 03:02 PM IST

चीनी के दाम घटाने के लिए बाजार में आएगी Refined Sugar, जानें क्या है रिफाइंड चीनी और कैसे होती है तैयार?

Credit Image-Social Media

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

त्योहारी सीजन रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्योहार चला गया है, लेकिन इनके शुरू होने से पहले अचानक बढ़े चीनी के दामों में अब भी कोई खास फर्क नहीं आया है. चीनी के दाम रिटेल मार्केट में हल्की गिरावट के साथ 58 से 60 रुपये किलोग्राम पर बने हुए हैं. ऐसे में चीनी के दामों को कम करने के लिए सरकार कंपनियों से बात कर रिफाइंड चीनी उतराने की तैयारी में जुट गई है. आप ने अब तक रिफाइंड तेल तो सुना होगा, लेकिन शायद ही रिफाइंड चीनी के बारें में सुना हो. ऐसे में बहुत से लोग असमंजस में हैं कि आखिर ये रिफाइंड चीनी क्या होती और कैसे तैयार होती है. आइए जानते हैं रिफाइंड चीनी से लेकर ये काम मार्केट में चीनी के दामों को कम कर सकती है. 

क्या है चीनी का यह नया गेमप्लान

इस बढ़ती कीमत पर लगाम कसने के लिए अब चीनी मिलों और रिफाइनरियों ने कमर कस ली है. देश की बड़ी शुगर रिफाइनरियों ने मिलकर घरेलू बाजार में लगभग 2.5 लाख टन  रिफाइंड चीनी उतारने की ठोस रणनीति बनाई है, जब बाजार में अचानक इतने बड़े पैमाने पर स्टॉक पहुंचेगा, तो मांग और आपूर्ति का असंतुलन अपने आप सुधरेगा. इसका सीधा असर थोक भावों पर देखने को मिलेगा. वहीं धीरे धीरे यह रिटेल तक पहुंचेगा, जिसके बाद चीनी के दाम 10 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम हो सकेंगे.  

आखिर क्या होती है ये रिफाइंड चीनी

आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम बेहद चमकदार, सफेद और दानेदार चीनी कहते हैं, उसी को रिफाइंड चीनी कहते हैं. इसे तैयार करने के लिए मुख्य रूप से रॉ शुगर यानी कच्ची चीनी या सीधे गन्ने के रस को आधुनिक रिफाइनिंग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है. देश के तटीय इलाकों या बंदरगाहों के पास स्थित रिफाइनरियां बाहर से रॉ मटेरियल मंगाकर उसे प्रोसेस करती हैं. अब इसी पोर्ट-बेस्ड और रिफाइंड स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा लोकल मार्केट की तरफ मोड़ा जा रहा है, ताकि रिटेल मार्केट में बढ़े चीनी की दामों को कम किया जा सकें. आम जनता की जेब का बोझ कम किया जा सकें.

सप्लाई चेन और कारोबारियों का हिसाब

इस पूरी कवायद के पीछे सिर्फ स्टॉक बढ़ाना ही मकसद नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दूसरा रणनीतिक पहलू भी है.एक्सपर्ट्स की मानें तो पिछले दिनों सरकारी सख्ती और प्रशासनिक छापों के डर से सप्लाई चेन में थोड़ी रुकावट आई थी. इसकी वजह से चीनी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला.अब रिफाइनरियों द्वारा भारी मात्रा में चीनी बाजार में झोंके जाने से न सिर्फ जमाखोरों पर लगाम कसेगी, बल्कि बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, जिससे कीमतें नीचे आने के लिए मजबूर होंगी.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement