गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर RBI की क्या है रणनीति? गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी बड़ी जानकारी

RBI Governor Sanjay Malhotra: पिछले आठ वर्षों में RBI ने लगातार सोना खरीदकर अपना गोल्ड रिजर्व 880 टन तक पहुंचा दिया है. अब इस मामले को लेकर गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अहम जानकारी दी है.

RBI Governor Sanjay Malhotra: जब दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता बढ़ी हुई है. रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका का भारत और चीन के बीच व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने सोने को एक बार फिर सबसे सुरक्षित निवेश बना दिया है. यही कारण है कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक तेजी से सोना खरीद रहे हैं और इस रणनीति में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी पीछे नहीं है. पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि RBI ने अपने गोल्ड रिजर्व में तेज वृद्धि की है, जिससे भारत की आर्थिक सुरक्षा और विदेश मुद्रा भंडार का संतुलन और मजबूत हुआ है.

वित्तीय सुरक्षा का एक अहम आधार

Zee Business से बातचीत के दौरान RBI गवर्नर ने बताया कि पिछले आठ साल में रिजर्व बैंक ने लगभग 300 टन सोना खरीदा है और वर्तमान में भारत के पास कुल 880 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है. यह देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 15% हिस्सा है. उन्होंने आगे और गोल्ड खरीद के सवाल पर कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं. हालांकि, उनका यह भी कहना था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और गोल्ड रिज़र्व दोनों ही बेहद स्थिर और मजबूत स्थिति में हैं, जो देश की वित्तीय सुरक्षा का एक अहम आधार है.

RBI ने अपने गोल्ड रिजर्व को और मजबूत किया

वैश्विक आर्थिक झटकों ने पिछले कुछ वर्षों में सोने की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया है. इसी कारण RBI ने अपने गोल्ड रिजर्व को और मजबूत किया है. वित्त वर्ष 2024–25 में ही RBI ने 57.5 टन सोना खरीदा, जो 2017 के बाद दूसरी सबसे बड़ी वार्षिक खरीद है. पिछले पांच वर्षों में भारत के गोल्ड रिजर्व में 35% की बढ़ोतरी हुई है. FY20 के 653 टन से बढ़कर FY 2025 तक यह 880 टन तक पहुंच गया. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत अब दुनिया का सातवां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश बन चुका है, जबकि 2015 में यह दसवें स्थान पर था. कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी भी बढ़कर 6.86% (2021) से 11.35% हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ता गोल्ड रिज़र्व भारत के उस प्रयास को भी समर्थन देता है जिसके तहत वह रुपये आधारित अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और UPI जैसी भुगतान व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर विस्तार देना चाहता है.

जानें क्या है आज की कीमत

RBI की सोना खरीद का सीधा असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिलता है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने के दामों में लगातार उछाल बना हुआ है. 22 कैरेट सोना, जो कल 1,14,850 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा था, आज 1,16,600 रुपये प्रति 10 ग्राम का हो गया है. वहीं 24 कैरेट सोना कल 1,25,280 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज बढ़कर 1,27,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुँच गया है. वैश्विक मांग, भू-राजनीतिक तनाव और सेंट्रल बैंकों की आक्रामक खरीद ने सोने की कीमतों को ऊपर धकेला है.

यह भी पढ़ें: 'डॉलर की तुलना में रुपये का गिरना चिंता की बात नहीं...' RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान

आर्थिक जोखिमों से सुरक्षित करने की तैयारी

कुल मिलाकर, RBI की तेज़ी से बढ़ रही गोल्ड खरीद यह संकेत देती है कि भारत अपने भविष्य को आर्थिक जोखिमों से सुरक्षित करने की तैयारी में है. बढ़ते गोल्ड रिजर्व न केवल वित्तीय स्थिरता को मजबूत करते हैं, बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत को एक भरोसेमंद स्थिति में भी रखते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.