RBI के नए नियम से 2027 में कितनी बदल सकती है आपकी होम लोन EMI? जानिए क्या होगा असर

आरबीआई एक ऐसा नया फ्रेमवर्क ला रहा है, जिससे फ्लोटिंग रेट लोन की ब्याज दरें अब साल भर का इंतजार करने के बजाय हर 3 महीने में रीसेट होंगी.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) होम लोन और अन्य फ्लोटिंग रेट लोन को लेकर एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. इस नए नियम से आपके लोन की ब्याज दरों पर आरबीआई के फैसलों का असर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा. हालांकि, होम लोन ग्राहकों को तुरंत घबराने या खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल यह सिर्फ एक ड्राफ्ट यानी प्रस्ताव है.

इस पर 11 सितंबर 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं और अगर सब कुछ तय नियम के मुताबिक रहा, तो इसे 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा. फिलहाल सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है, तो बैंकों द्वारा ग्राहकों तक उसका फायदा पहुंचाने में कई महीने लग जाते हैं.

क्या बदलेगा आपके होम लोन में?

कई बैंकों के फ्लोटिंग रेट लोन साल में सिर्फ एक बार रीसेट होते हैं. लेकिन आरबीआई के नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब बैंकों को ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के भीतर ब्याज दरें रीसेट करनी होंगी. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करता है, तो आपकी ईएमआई जल्दी कम होगी. हालांकि, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब दरें बढ़ेंगी, तो उसका असर भी आपकी जेब पर उतनी ही तेजी से पड़ेगा.

पर्सनल और कार लोन वालों पर क्या असर होगा?

ज्यादातर पर्सनल लोन और ऑटो लोन फिक्स्ड रेट पर होते हैं. इसलिए नए नियम लागू होने के बाद भी पुराने पर्सनल लोन की ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यह बदलाव मुख्य रूप से होम लोन जैसे फ्लोटिंग रेट वाले लोन पर ही लागू होगा. हालांकि, नया लोन लेने वालों के लिए एक फायदा यह होगा कि बैंक को एग्रीमेंट में साफ-साफ लिखना होगा कि लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा है और दरें कब-कब बदलेंगी.

पुराने होम लोन ग्राहकों का क्या होगा?

जिन लोगों का होम लोन पहले से चल रहा है, उन्हें फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है. प्रस्ताव के अनुसार, पुराने लोन को इस नए सिस्टम में शिफ्ट करने के लिए 1 अप्रैल 2029 तक का समय दिया जाएगा. इसके लिए बैंक आपसे कोई फीस नहीं वसूल सकते और न ही सिर्फ इस बदलाव के नाम पर आपकी ब्याज दर बढ़ा सकते हैं.

इसके अलावा, अगर लोन लेने के बाद आपका सिबिल स्कोर सुधरा है, तो आप अपने बैंक से बातचीत करके लोन का स्प्रेड कम करने या फिक्स्ड रेट में बदलने का ऑप्शन चुन सकते हैं.

नया लोन लेते समय ध्यान रखें ये बातें

अगर आप नया होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ विज्ञापनों में दिख रही शुरुआती ब्याज दर मत देखिए. चॉइस फिनसर्व के सीईओ विजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक, ग्राहकों को तीन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए.

स्प्रेड- बेंचमार्क रेट और आपको मिलने वाली दर के बीच के अंतर को स्प्रेड कहते हैं. यह पूरे 20 साल के लोन पीरियड में आपके साथ रहता है.

बेंचमार्क रेट और आपको मिलने वाली दर के बीच के अंतर को स्प्रेड कहते हैं. यह पूरे 20 साल के लोन पीरियड में आपके साथ रहता है. रीसेट की समय सीमा- यह ध्यान से देखें कि आपका बैंक कितने समय में ब्याज दरों की समीक्षा करता है.

यह ध्यान से देखें कि आपका बैंक कितने समय में ब्याज दरों की समीक्षा करता है. बजट में गुंजाइश- भविष्य में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी. इसलिए अपने मासिक बजट में हमेशा थोड़ी गुंजाइश बनाकर रखें.

उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 8% की दर से 20 साल के लिए 50 लाख का होम लोन लिया है, तो आपकी ईएमआई लगभग ₹41,800 बनती है. इसमें सिर्फ 0.5% का बदलाव भी आपके कुल लोन पर 3.5 से 4 लाख रुपये का असर डाल सकता है. इसलिए सही जानकारी रखकर ही लोन का फैसला लें.

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