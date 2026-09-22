1 अक्टूबर से FD के नियमों में बड़ा बदलाव, पुरानी एफडी का क्या होगा? जानें ब्याज पर पड़ेगा क्या असर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 1 अक्टूबर 2026 से फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों में अहम बदलाव करने जा रहा है.

हर महीने की तरह इस बार भी नया महीना कई बदलाव लेकर आ रहा है. 1 अक्टूबर 2026 से बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एफडी के नए नियम लागू करने वाला है, जिनका सीधा असर एफडी की ब्याज दरों और पारदर्शिता पर पड़ेगा. जानिए 1 अक्टूबर से एफडी के कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं.

1. बल्क एफडी पर ब्याज दरें

आरबीआई का यह नया नियम सबसे ज्यादा बड़ी रकम यानी थोक जमा पर असर डालेगा. बैंकों की भाषा में 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की एफडी को बल्क डिपॉजिट कहा जाता है. नए बदलावों के तहत अब बैंकों को बड़ी रकम पर अलग-अलग ब्याज दरें तय करने की पूरी छूट होगी. बैंक अपनी तरलता और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़ी एफडी पर ब्याज तय कर सकेंगे.

2. वेबसाइट पर रोज अपडेट होंगी ब्याज दरें

अब ग्राहकों को ब्याज दरों को लेकर भ्रम में नहीं रहना पड़ेगा. नए नियम के मुताबिक, सभी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर रोजाना एफडी की ब्याज दरों को अपडेट करना अनिवार्य होगा. थोक जमा पर मिलने वाला ब्याज हर वर्किंग डे को सुबह 10:00 बजे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखा दिया जाएगा. इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी.

3. हर ब्रांच में एक जैसा ब्याज मिलेगा

आरबीआई ने साफ कर दिया है कि किसी एक तारीख को जमा की गई समान रकम की एफडी पर बैंक की सभी शाखाओं में एक ही ब्याज दर मिलेगी यानी बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाएं, अगर रकम और तारीख एक ही है, तो ब्याज में कोई फर्क नहीं होगा. किसी भी ग्राहक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकेगा.

आम निवेशकों पर इसका क्या असर होगा?

अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपकी छोटी-मोटी एफडी पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो घबराने की बात नहीं है. ये नियम मुख्य रूप से 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बड़ी एफडी के लिए है. इसलिए आम रिटेल निवेशकों पर इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, इस फैसले से बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को एक समान सेवा मिलेगी.

सुरक्षित निवेश का आज भी बेस्ट जरिया है एफडी

आज के समय में बिना किसी जोखिम के अच्छे रिटर्न के लिए एफडी सबसे लोकप्रिय विकल्प है. खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्योंकि बैंक उन्हें आम ग्राहकों के मुकाबले 0.50% तक ज्यादा ब्याज देते हैं, जो कुछ बैंकों में 8 से 9 फीसदी तक पहुंच जाता है.

इसके अलावा बैंक अलग-अलग समयावधि के लिए स्पेशल एफडी स्कीम्स भी चलाते हैं. कुल मिलाकर, अगर आप अक्टूबर में बड़ी एफडी कराने का प्लान बना रहे हैं, तो 1 तारीख के बाद बैंक की वेबसाइट पर लेटेस्ट रेट्स जरूर चेक कर लें.

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