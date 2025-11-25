'डॉलर की तुलना में रुपये का गिरना चिंता की बात नहीं...' RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान

संजय मल्होत्रा ने डॉलर की तुलना में रुपये का गिरना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपने कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है. इस खास मौके पर RBI गवर्नर ने कई बड़े मुद्दों पर खास बात की है. उन्होंने ब्याज दरों में कटौती, रुपये की गिरावट, विदेशी निवेश, गोल्ड रिजर्व और AI के इस्तेमाल तक सभी मुद्दों पर बातचीत की है. खास बात ये है कि संजय मल्होत्रा ने डॉलर की तुलना में रुपये का गिरना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

डॉलर की रुपये में तुलना पर बोले RBI गवर्नर

Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का इंटरव्यू लिया है, जिसमें संजय ने डॉलर की रुपये में तुलना पर बड़ा बयान दे दिया है. उनसे पूछा गया कि रुपया लाइफ-लो पर है, जबकि अर्थव्यवस्था मजबूत है. फिर भी रुपया क्यों नहीं संभल रहा? इसपर संजय मल्होत्रा ने कहा, "डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य घटने को लेकर अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है. दीर्घकाल में किसी भी मुद्रा की दिशा उसकी मुद्रास्फीति (inflation) के स्तर से तय होती है, जब तक महंगाई अपेक्षाकृत अधिक रहती है. तब तक दीर्घकालीन डेप्रिसिएशन स्वाभाविक है. ऐतिहासिक डेटा देखें तो रुपया सालाना लगभग 3% की दर से कमजोर होता आया है."

RBI गवर्नर ने आगे बात करते हुए कहा, "RBI का प्रयास यही रहता है कि उतार-चढ़ाव अत्यधिक न हो. हम किसी विशेष लेवल को लक्ष्य नहीं मानते, लेकिन ये सुनिश्चित करते हैं कि रुपये की चाल स्थिर रहे ताकि उद्योग और निवेशक अपनी योजना आसानी से बना सकें." RBI गवर्नर का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य घटना चिंता की बात नहीं है, उनका ये बयान अब चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है.

रुपये से कितना बड़ा है डॉलर?

भारतीय रुपया में काफी गिरावट आई है. अब अमेरिकी डॉलर आसमान छू रहा है. 25 नवंबर 2025 को एक अमेरिकी डॉलर भारत में 89.23 रुपये बन रहे हैं, जो लगभग 90 रुपये के करीब है. ऐसे में एक का 90 बनना, साफ करता है कि भारतीय रुपये का स्तर कितना निचे गिर गया है.

