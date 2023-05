Ratan Tata: टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा के परिवार में कौन-कौन है? जानें यहां

Ratan Tata

डीएनए हिंदी: इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय बिजनेस टाइकून रतन टाटा (Ratan Tata) भारत के सबसे लोकप्रिय बिजनेसमैन हैं. टाटा अक्सर अपनी परोपकारी भावना और दान-पुण्य की वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं. भारत का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 82 वर्षीय रतन टाटा से प्रेम ना करता हो. हालांकि रतन टाटा के परिवार में कौन-कौन है शायद ही कोई ज्यादा जनता हो. वहीं उनके युवा असिस्टेंट और दोस्त शांतनु नायडू (Shantanu Naidu) के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं. आइए जानते हैं रतन टाटा के परिवार में कौन-कौन है और कौन क्या संभालता है?

1. जिमी नवल टाटा

ज्यादातर लोग रतन टाटा (Ratan Tata) के नाम से अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन बहुत से लोग जिमी नवल टाटा (Jimmy Naval Tata) के बारे में भी नहीं जानते हैं. दरअसल जिमी नवल टाटा टाटा संस और कई अन्य टाटा कंपनियों में शेयरहोल्डर हैं और सर रतन टाटा ट्रस्ट (Sir Ratan Tata Trust) के ट्रस्टी हैं. उन्हें यह पड़ अपने पिता नवल की मृत्यु के बाद उनकी इच्छा के मुताबिक 1989 में विरासत में मिला था. वहीं जिमी नवल टाटा रतन टाटा के छोटे भाई हैं. जिमी मुंबई के कोलाबा में एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं और वह काफी रिजर्व्ड इंसान हैं.



2. सिमोन टाटा

सिमोन नवल टाटा (Simone Tata) एक स्विस मूल की भारतीय बिजनेसवूमेन हैं जो टाटा परिवार से संबंधित हैं. सिमोन टाटा का जन्म और पालन-पोषण जिनेवा (Geneva), स्विटज़रलैंड (Switzerland) में हुआ और जिनेवा विश्वविद्यालय (Geneva University) से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की. 1953 में वह एक टूरिस्ट के रूप में भारत आईं. इस दौरान उनकी मुलाकात नवल टाटा से हुई जिनसे उन्होंने 1955 में शादी की और उसके बाद वह भारत में ही बस गईं.

सिमोन टाटा 1961 में लक्मे लिमिटेड (Lakme Ltd) के बोर्ड में शामिल हुईं और उन्हें 1964 में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया. सिमोन ने 1982 में बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभाला और ट्रेंट (Trent) की स्थापना की. उन्होंने अक्टूबर 2006 तक इसके नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कार्य किया. सिमोन नोएल टाटा की मां और रतन टाटा की सौतेली मां हैं. वह आलू मिस्त्री (साइरस मिस्त्री की बहन) के साथ नोएल के तीन बच्चों की ग्रैंड-मम भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सभी टाटा फोल्ड के भीतर काम करती हैं.

3. नोएल नवल टाटा

नोएल एन टाटा (Noel N Tata) टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड (Tata International Limited) के चेयरमैन हैं. टाटा इंटरनेशनल में शामिल होने से पहले, उन्होंने ट्रेंट लिमिटेड के साथ काम किया, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने 11 से अधिक वर्षों तक सेवा की. ट्रेंट का नेतृत्व करने के बाद, नोएल टाटा को 2012 में ट्रेंट लिमिटेड का वाईस-चेयरमैन और बाद में 2014 में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया. इस दौरान उनके नेतृत्व में 1998 में ट्रेंट का एक स्टोर साल 2020 तक 330 से भी ज्यादा स्टोर के तौर पर फ़ैल चुका था.

नोएल टाटा ने ससेक्स विश्वविद्यालय (यूके) (Sussex University) से ग्रेजुएशन किया और INSEAD से इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (IEP) पूरा किया. वह नवल एच टाटा (Naval H Tata) और सिमोन एन टाटा (Simone N Tata) के बेटे हैं. नोएल अपने पिता की ओर से रतन टाटा और जिमी टाटा के सौतेले भाई हैं और वह आयरिश नागरिकता वाले एक भारतीय बिजनेसमैन हैं.

4. जिमी मिनोचर टाटा



जिमी मिनोचर टाटा (Jimmy Minocher Tata) मिनोचर टाटा (Minocher Tata) के बेटे हैं. जिमी मिनोचर टाटा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (HDB Financial Services Ltd) के बोर्ड में हैं और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (HDFC Bank Ltd) में चीफ क्रेडिट ऑफिसर हैं. उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies) से डिग्री प्राप्त की है.

5. नेविल टाटा

नोएल टाटा और आलू मिस्त्री के बेटे, नेविल टाटा (Neville Tata( ने किर्लोस्कर टेक्नोलॉजीज (Kirloskar Technologies) के डायरेक्टर मानसी किर्लोस्कर (Manasi Kirloskar) से शादी किया है. उनका एक बेटा है जिसका नाम जमशेत टाटा (Jamset Tata) है. नेविल टाटा ट्रेंट के साथ काम करते हैं.



6. लिआ टाटा

नोएल नवल टाटा की सबसे बड़ी बेटी, लिआ टाटा (Leah Tata) अन्य परिवार के लोगों की तरह ग्रुप की कंपनियों में अपना काम कर रही हैं. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, लिआ ताज ग्रुप ऑफ होटल्स की ऑपरेटर इंडियन होटल्स कंपनी (Indian Hotels Company) के साथ काम कर रही हैं.

7. माया टाटा

नोएल टाटा की छोटी बेटी माया टाटा (Maya Tata) के टाटा कैपिटल (Tata Capital) के सबसे पुराने निजी इक्विटी फंड के हाल ही में अचानक बंद होने के बाद टाटा डिजिटल में जाने की संभावना है, जहां उन्होंने टीम को पोर्टफोलियो कंपनियों का मैनेजमेंट करने में मदद की थी. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक टाटा ऑपर्च्युनिटीज फंड में, माया टाटा ने निवेशक संबंध और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को संभाला है.

लिआ और माया टाटा भाई-बहनों के बारे में ऑनलाइन ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, क्योंकि वे लाइमलाइट से दूर रहते हैं और टाटा परिवार की विभिन्न टाटा कंपनियों के सिस्टम में मर्ज हो जाते हैं.



