Homeबिजनेस

बिजनेस

स्विट्ज़रलैंड में रहने वाली सिमॉन भारत के नवल से कैसे मिलीं? पढ़ें टाटा परिवार के इस चर्चित कपल की अनसुनी लव स्टोरी

लैक्मे की को-फाउंडर और रतन टाटा की सौतेली मां और नोएल टाटा की माता सिमोन टाटा का शुक्रवार 5 नवंबर 2025 को निधन हो गया. आइए जातने है कि नवल एच टाटा और सिमोन की लव स्टोरी की शुरूआत कहां से हुई.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 05, 2025, 12:55 PM IST

Simone Tata passes away

लैक्मे की को-फाउंडर और रतन टाटा की सौतेली मां और नोएल टाटा की माता सिमोन टाटा का शुक्रवार 5 नवंबर 2025 को निधन हो गया है. उन्होंने 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. बीते दिनों उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले उनका इलाज दुबई के एक हॉस्पिटल में चल रहा था. 95 वर्षीय सिमोन टाटा पार्किंसंस रोग से जूझ रही थी. बता दे कि यही बीमारी उनके सौतेले बेटे ओर टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को भी थी. 

नवल एच टाटा और सिमोन टाटा के बीच की लव स्टोरी

दरअसल नवल टाटा और सिमोन टाटा की बीच लव स्टोरी 1953 में शुरु हुई. सिमोन मूलरूप मूल रूप से स्विट्जरलैंड के जिनेवा की रहने वाली हैं. वे 1953 की गर्मियों में पहली बार भारत आई थी. उस समय उनकी उम्र 23 साल की थी. अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने नवल टाटा से मुलाकात की थी. नवल टाटा और सिमोन की उम्र के बीच 26 सालों का फासला था. नवल टाटा इस समय अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुके. इसी मुलाकात के बाद दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया.

1955 में दोनों ने कर ली शादी

लगभग दो बाद 1955 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद सिमोन ने मुबंई में अपना स्थाई घर बनाने का फैसला किया था. स्विट्जरलैंड में जन्मी सिमोन ने कई परोपकारी संस्थाओं का मार्गदर्शन भी किया, जिनमें सर रतन टाटा संस्थान शामिल है. बयान में कहा गया है कि सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के दम पर सिमोन ने अपने जीवन में आईं कई चुनौतियों का सामना किया. बता दें कि सिमोन ने चार दशकों से अधिक समय तक टाटा ग्रुप के कंज्यूमर-फेसिंग बिजनस का प्रबंधन किया. इनमें लेक्में और ट्रेंट शामिल थे और 2006 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था. रिटायरमेंट के बाद सिमोन सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई देती थी. आखिरी बार उन्हें रतन टाटा के अंतिम संस्कार में देखा गया था. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

