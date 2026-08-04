Tatkal Ticket Booking: रेलवे ने इस महीने से बदल दिए हैं तत्काल टिकट बुकिंग के नियम, जानें क्या-क्या बदला

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Tatkal Ticket Booking Rules Change: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत और तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए बुकिंग नियमों में नए सुधार किए हैं.
Tatkal Ticket Booking New Rules: अगर आप भी ऐन मौके पर सफर की योजना बनाते हैं और तत्काल टिकट के भरोसे रहते हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि रेलवे ने 1 अगस्त 2026 से टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं. ये नए नियम ऑनलाइन और काउंटर दोनों तरह की बुकिंग पर लागू हो चुके हैं.
भारतीय रेलवे ने आरक्षण काउंटरों (PRS) पर लगने वाली भारी भीड़ और अफरा-तफरी को नियंत्रित करने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की है. दूसरी ओर, IRCTC की नई और अपडेटेड वेबसाइट के जरिए अब ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग पहले से ज्यादा तेज और आसान हो गई है. आपको बताते हैं कि अगली बार तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा.
अब PRS काउंटर पर जाकर तत्काल टिकट लेने वाले यात्रियों को पहुंचते ही एक खास नंबर वाला टोकन थमा दिया जाएगा. यही टोकन कतार में आपकी जगह तय करेगा. पहले की तरह अब आपको टोकन लेने के बाद दोबारा अलग से लंबी लाइनों में खड़े होने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी.
एसी श्रेणी के तत्काल टिकटों के लिए टोकन सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच बांटे जाएंगे. वहीं स्लीपर या नॉन-एसी श्रेणी के लिए टोकन का वितरण सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे तक किया जाएगा.
कैटेगरी B के यात्रियों के पास कोई वैध फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है. ऐसे में अगर आप काउंटर से टिकट लेने का मन बना रहे हैं, तो अपने समय का विशेष ध्यान रखें और साथ में अपना ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ जरूर ले जाएं.
ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी सतर्कता बरतनी जरूरी है. IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट केवल वही लोग बुक कर पाएंगे, जिनका अकाउंट आधार से लिंक होगा. बुकिंग पूरी करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP दर्ज करना होगा.
दलालों और एजेंट्स की मनमानी रोकने के लिए रेलवे का पुराना नियम अब भी लागू है. अधिकृत एजेंट्स तत्काल विंडो खुलने के शुरुआती 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे यानी एसी क्लास के लिए सुबह 10:00 से 10:30 बजे तक और नॉन-एसी के लिए 11:00 से 11:30 बजे तक केवल आम यात्री ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.
IRCTC ने अपनी वेबसाइट और ऐप को नए अवतार में पेश किया है, जिससे सर्वर की स्पीड काफी बेहतर हुई है. नए आंकड़ों के मुताबिक, तत्काल विंडो खुलने के शुरुआती 3 मिनट में ही टिकट बुकिंग की दर 5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई है.
आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2026 में कुल रेल टिकटों में से लगभग 90 फीसदी बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से ही की गई हैं. इसलिए अगर आप ऑनलाइन तत्काल टिकट पाना चाहते हैं, तो पहले ही अपने प्रोफाइल में आधार वेरिफिकेशन का काम पूरा करके रखें ताकि ऐन मौके पर आपका समय बर्बाद न हो और टिकट आसानी से कंफर्म हो जाए.
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