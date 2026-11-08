प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद, AI से निगरानी, छठ पर रेलवे की खास तैयारी- स्टेशन पहुंचने से पहले जानें जरूरी अपडेट्स

त्योहारी सीजन में यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे इस बार 18 हजार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. इसके अलावा दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं.

छठ पूजा पर बिहार-यूपी जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने कमर कस ली है. स्टेशन परिसर में यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे की तरफ से खास तैयारी की गई है. इस बार रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए AI कैमरों का भी सहारा लिया है. इसके साथ-साथ स्टेशन परिसर में गैर-जरूरी भीड़ को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है.

रेलवे चला रहा 18 हजार स्पेशल ट्रेनें

न्यूज एजेंसी ANI ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से बताया कि इस त्योहारी सीजन में दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान भीड़ को मैनेज करने के लिए 18,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. पिछले साल इसकी संख्या 12 हजार थी. रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार आराम से करने में मदद के लिए लगभग 20 रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं.

टिकट काउंटर भी स्टेशन परिसर से इन जगहों पर शिफ्ट कर दिए गए हैं. वहीं, सिक्योरिटी चेक को तेज करने और लंबी लाइनों को रोकने के लिए अतिरिक्त स्कैनिंग काउंटर लगाए गए हैं. रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे ने लगभग 700 AI-इनेबल्ड कैमरे भी लगाए हैं.

रेल मंत्री ने क्या दी जानकारी?

अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'शकूर बस्ती, निज़ामुद्दीन, आनंद विहार, आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली स्टेशन के पास कई जगहों पर स्पेशल ट्रेनें खड़ी की गई हैं.' उन्होंने कहा कि रेलवे ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 75,000 स्पेशल ट्रेनें चलाईं और इस साल इनकी संख्या 80,000 को पार करने की उम्मीद है.

दिल्ली के स्टेशनों पर किए गए क्या-क्या इंतजाम?

उत्तर रेलवे ने दिल्ली-NCR के छह प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 3 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक बंद कर दी है. इस दौरान केवल वैध ट्रेन टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत होगी. बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग और जरूरतमंद यात्रियों की सहायता करने वाले लोगों को नियमानुसार छूट दी जाएगी. रेलवे ने स्टेशन पर गैर जरूरी भीड़ रोकने के लिए यह कदम उठाया है.

इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन

हजरत निजामुद्दीन

आनंद विहार टर्मिनल

आनंद विहार हॉल्ट

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खास तैयारी

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रिजर्व्ड टिकट वाले यात्रियों के लिए अलग होल्डिंग एरिया बनाया गया है.

अनारक्षित यात्रियों के लिए पहले से होल्डिंग एरिया की व्यवस्था है.

यात्रियों की आवाजाही व्यवस्थित करने के लिए कॉमन होल्डिंग एरिया भी बनाया गया.

सामान की जांच की व्यवस्था स्टेशन भवन के बाहर की गई है, ताकि अंदर भीड़ कम हो.

यात्रियों के लिए बैठने, पेयजल, साफ शौचालय और अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई है.

सुरक्षा और निगरानी के लिए 700 अतिरिक्त AI कैमरे लगाए गए हैं.

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है.

यात्रियों की आवाजाही और भीड़ पर निगरानी रखी जा रही है.

दिल्ली के स्टेशनों पर पहुंच रहे रोजाना 8 लाख पैसेंजर्स

दिल्ली में सामान्य दिनों में रोजाना 5 लाख से ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है. हालांकि त्योहारी सीजन में यह संख्या बढ़कर करीब 8 लाख तक पहुंच जाती है. दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों, जिनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन और सराय रोहिल्ला शामिल हैं, पर 1 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2026 के बीच लगभग 2 करोड़ पैसेंजर आए.

इन स्टेशनों पर रोजाना औसतन लगभग 5 लाख पैसेंजर आते-जाते हैं. हालांकि, 1 से 5 नवंबर के बीच त्योहारों के पीक टाइम में यह संख्या बढ़कर लगभग 8 लाख पैसेंजर प्रतिदिन हो गई.

रिजर्वेशन काउंटरों की टाइमिंग बदली

दिवाली पर दिल्ली डिवीजन में रिजर्वेशन काउंटर दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे. नॉर्दर्न रेलवे ने दिवाली के मौके पर दिल्ली डिवीजन में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटरों की टाइमिंग बदल दी है. बदले हुए शेड्यूल के मुताबिक, तय जगहों पर रिजर्वेशन काउंटर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे.

#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "This is a very sacred festive period, which also coincides with a season of peak traffic for the railways, encompassing Durga Puja, Diwali, and Chhath...Holding areas have been established at approximately 20 stations, allowing passengers to wait comfortably for their trains. Ticket counters have been relocated from inside the station premises to these holding areas, making it easier for passengers to purchase tickets. We have also set up numerous scanning counters to facilitate parallel processing, ensuring that long queues do not form during the security screening process. In the last financial year, there were approximately 75,000 special trains in total; this financial year, that figure is set to exceed 80,000. During the current peak festive season, we have deployed 18,000 special trains, an increase from the 12,000 operated last year...Around 700 AI cameras have been installed..." He adds, "Special trains have been stationed at various locations, including Shakur Basti, Nizamuddin, Anand Vihar, Anand Vihar Terminal, and near New Delhi station...Even today—on the occasion of Chhoti Diwali, the traffic situation across all locations has already returned to normal. We intend to maintain this throughout the festive season..." — ANI (@ANI) November 7, 2026

वहीं, दूसरी शिफ्ट (दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक) के दौरान बंद रहेंगे. बदली हुई टाइमिंग 28 जगहों पर लागू होगा. इनमें आनंद विहार टर्मिनल, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, मेरठ सिटी और ग्रेटर नोएडा शामिल हैं.

करेंट रिजर्वेशन काउंटर पर भी अपडेट

नई दिल्ली, दिल्ली मेन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दूसरे तय स्टेशनों पर 24 घंटे खुले रहने वाले करेंट रिजर्वेशन काउंटर पहले की तरह खुले रहेंगे. कुछ PRS काउंटर भी 8 नवंबर तक बंद रहेंगे. इनमें वे जगहें शामिल हैं जो आमतौर पर रविवार को बंद रहती हैं, जैसे बड़ौत, नया गाजियाबाद, नरवाना, गोहाना, कैथल और झज्जर.

ट्रेन में खाना ऑर्डर वाले भी रहें सावधान!

IRCTC ने रेलवे में अनधिकृत ई-कैटरिंग वेबसाइटों और मोबाइल ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है. IRCTC ने 13 अनधिकृत प्लेटफॉर्म की सूची जारी कर यात्रियों को इनसे सावधान रहने की सलाह दी है.

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IRCTC की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इन प्लेटफॉर्म से खाना मंगाने पर बिना FSSAI लाइसेंस वाले आउटलेट से भोजन मिलने का खतरा है. इसके साथ-साथ अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर PNR, मोबाइल नंबर, ईमेल और पेमेंट डिटेल शेयर करने से डेटा चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी का जोखिम भी बढ़ता है. इसके साथ-साथ खाना नहीं पहुंचने या ऑर्डर रद्द जैसी स्थित में पैसे वापस नहीं मिलने की भी कई शिकायत सामने आ चुकी है.

सिर्फ इस यहां से बुक करें खाना

IRCTC ने यात्रियों को सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट, 'Food on Track' ऐप और अधिकृत पार्टनर से खाना ऑर्डर करने की सलाह दी है. इसके साथ-साथ फोन से खाना ऑर्डर करने के लिए IRCTC की हेल्पलाइन 1323 भी उपलब्ध है. ट्रेन या रेलवे परिसर में अवैध फूड डिलीवरी दिखने पर यात्री RPF हेल्पलाइन 182 पर शिकायत कर सकते हैं. IRCTC की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, अनधिकृत कारोबार से टैक्स चोरी और सरकारी खजाने को नुकसान की भी आशंका है.

इन स्टेशनों पर भी यात्रियों की भारी भीड़

रेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई में बांद्रा टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT), छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर रोजाना तकरीबन 4 लाख यात्री पहुंचते हैं. 1-5 नवंबर के बीच यह आंकड़ा 5 लाख रोजाना का हो गया है. वहीं, 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच यात्रियों का यह आंकड़ा लगभग 1.5 करोड़ है.

हैदराबाद के सिकंदराबाद, काचीगुडा, चरलापल्ली रेलवे स्टेशनों पर रोजाना 2.5 लाख यात्री पहुंचते हैं. 1-5 नवंबर के बीच यह संख्या बढ़कर 4 लाख रोजाना का हो गया है. वहीं, 1-5 नवंबर के बीच यह आंकड़ा 90 लाख का है.

गुजरात के सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों पर रोजना 1 लाख यात्री पहुंचते हैं. 1-5 नवंबर के बीच यह संख्या 1.6 लाख रोजाना का हो गया है. 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच यह आंकड़ा 90 लाख तक पहुंच चुका है.

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