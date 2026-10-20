ट्रेन में मोबाइल पर चलाया तेज गाना तो देना होगा भारी जुर्माना, जान लीजिए रेलवे का नया नियम

Railway New Rule: रेलवे के इस नए नियम को तोड़ने पर हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. चेतावनी के बावजूद अगर आपने तेज म्यूजिक बंद नहीं किया तो 6 महीने की जेल और पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.

Railway New Rule: रेलवे के लेटर में 'सेक्शन 145' का जिक्र है, जिसे जन विश्वास एक्ट के जरिए बदला गया है. (Photo: AI)

Railway New Rule: अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक जरूरी नियम लागू किया है. अगर आप इस नियम को तोड़ते हुए पकड़े गये तो जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है. अब सफर के दौरान या फिर स्टेशन परिसर में अपने मोबाइल पर तेज म्यूजिक बजाई तो फिर खैर नहीं!

साउथर्न रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल फोन स्पीकर से तेज म्यूजिक बजाने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं. इसका उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. चेतावनी के बावजूद बार-बार ऐसा करने वालों को छह महीने तक की जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. रेलवे ने यात्रियों से ईयरफोन इस्तेमाल करने और दूसरों की सहूलियत का ध्यान रखने की अपील की है.

साउथर्न रेलवे की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा कि ट्रेनों और स्टेशनों पर स्पीकर से तेज म्यूजिक और ऑडियो बजाने से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है. इस वजह से ही यह नियम लाया गया है. न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 6 अक्टूबर के एक सर्कुलर में रेलवे ने अपने डिवीजनों को यात्रियों को यह बताने का निर्देश दिया है कि ट्रेन या रेलवे परिसर में स्पीकर मोड पर म्यूजिक या वीडियो चलाने और तेज आवाज में बात करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

नॉर्दर्न रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'यह सदर्न रेलवे जोन का सही कदम है. अब समय आ गया है कि यात्रियों को खुद पर काबू रखने और म्यूजिक सुनते या वीडियो देखते समय हेडफोन का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए.'

शिकायतों के बाद रेलवे ने उठाए कदम

अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को पता होना चाहिए कि रेलवे कानूनों में बदलाव के बाद अब अधिकारी उन लोगों को सजा दे सकते हैं या उन पर मुकदमा चला सकते हैं जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से करते हैं. अधिकारी ने कहा कि रेलवे के शिकायत निवारण और सहायता सिस्टम, रेल मदद के जरिए यात्रियों से कई शिकायतें मिली हैं. इनमें बताया गया है कि साथी यात्री AC कोच में स्पीकर से तेज आवाज में म्यूज़िक बजा रहे हैं.

यात्रियों को होने वाली परेशानी को रोकने के लिए कदम उठाने पड़ रहे हैं. साउथर्न रेलवे के लेटर में 23 जुलाई, 2012 के रेलवे बोर्ड के निर्देशों का भी जिक्र है, जिसमें यात्रियों को मोबाइल फोन पर जोर से या लंबे समय तक बात करने और तेज रिंगटोन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई थी.

क्या कहता है रेलवे एक्ट का सेक्शन 145?

रेलवे के लेटर में रेलवे एक्ट के सेक्शन 145 का जिक्र है, जिसे जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन्स) एक्ट, 2026 के जरिए बदला गया है. इस सेक्शन में रेलवे परिसर में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं में उपद्रव, अभद्र व्यवहार या जानबूझकर दखल देने के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है.

किस मामले में कितनी कार्रवाई?

रेलवे कर्मचारी उपद्रव करने वाले व्यक्ति को रेलवे परिसर से हटा सकता है. हालात के आधार पर, उस व्यक्ति का पास या टिकट भी जब्त किया जा सकता है और 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

अगर कोई व्यक्ति रेलवे कर्मचारी के निर्देश के बावजूद परेशानी खड़ी करता है और बार-बार नियम तोड़ता है तो उसे छह महीने तक की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

रेलवे की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार, टिकट जांच करने वाले के रैंक से नीचे का कोई भी अधिकृत कमर्शियल कर्मचारी ऐसे मामलों में 1,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है.

मोबाइल फोन पर गाना बजाने पर हर मामले में जेल नहीं होगी. कार्रवाई हालात और लागू कानूनी नियमों पर निर्भर करेगी.

रेलवे डिवीजनों को क्या मिला निर्देश?

दक्षिणी रेलवे ने सभी संबंधित डिवीजनों को यात्रियों को नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए कई कदम उठाने का निर्देश दिया है.

स्टेशनों और ट्रेनों में PA सिस्टम के जरिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अनाउंसमेंट करें.

यात्रियों से कहें कि वे स्पीकर पर तेज आवाज में गाना या वीडियो न चलाएं.

यात्रियों से कहें कि वे मोबाइल फोन पर जोर से बात न करें.

यात्रियों को ईयरफोन इस्तेमाल करने की सलाह दें.

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में नोटिस और जानकारी वाले बोर्ड लगाएं.

साथी यात्रियों को परेशान करने वाले नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करें.

दक्षिण रेलवे ने संबंधित डिवीजनों से 20 अक्टूबर, 2026 तक अपने हेडक्वार्टर को निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट जमा करने को कहा है.

क्या होगा यात्रियों पर असर

दक्षिण रेलवे के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, इस कदम का मकसद शांतिपूर्ण और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है. लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अक्सर तेज संगीत, मोबाइल फोन पर चलने वाले वीडियो और कॉल पर तेज आवाज में बात करने वाले लोगों से परेशानी होती है. अधिकारी ने कहा कि रेलवे चाहता है कि यात्री अपने फोन का इस्तेमाल करते समय अपने आस-पास के लोगों का ध्यान रखें.

नागपुर के रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन के प्रतिनिधि बसंत कुमार शुक्ला के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने कहा, 'हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और रेलवे से इसे सख्ती से लागू करने की अपील करते हैं. सिर्फ सर्कुलर जारी करने से कोई फायदा नहीं होगा. क्या रेलवे के पास इसे लागू करने के लिए मैनपावर है?'उन्होंने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के जवानों और ट्रेन टिकट जांच करने वालों की कमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोच में बिना इजाजत एंट्री, बर्थ पर कब्जा, साफ-सफाई और पानी की सप्लाई जैसी कई शिकायतें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं.

सबको पता होना चाहिए रेलवे के ये जरूरी निमय!