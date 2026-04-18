Punjab National Bank का मेगा आउटरीच प्रोग्राम, 160 शहरों में सस्ते लोन की सुविधा

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PNB ने पब्लिक सेक्टर में देश के लीडिंग बैंकों में से एक ने पूरे भारत में 160 से अधिक शहरों पर एक दिन में 'मेगा रिटेल आउटरीच प्रोग्राम' का आयोजन किया है.
पंजाब नैशनल बैंक (PNB) ने पब्लिक सेक्टर में देश के लीडिंग बैंकों में से एक ने पूरे भारत में 160 से अधिक शहरों पर एक दिन में 'मेगा रिटेल आउटरीच प्रोग्राम' का आयोजन किया है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य अलग-अलग क्लासेस के ग्राहकों के लिए सस्ता सुविधाजनक रिटेल फाइनेंसिंग साल्यूशन तक पहुंच को बढ़ाना है.
बैंक के व्यापक नेटवर्क में एक साथ शुरू किया गया. ये कार्यक्रम रिटेल लोन प्रोडक्ट के एक वाइड कलेक्शन को एक ही मंच पर लाता है. इसे प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों, न्यूनतम दस्तावेजीकरण और क्विक प्रोसेसिंग समय के जरिए लोन तक पहुंच को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ग्राहक अपनी वित्तीय आकांक्षाओं को सहजता से पूरा कर सकें.
ब्याज दर पर हर जरूरत के लिए सस्ते लोन विकल्प
आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए पीएनबी ने क्यूआर कोड-आधारित इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन की सुविधा शुरू की है, जिससे ग्राहक अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके निर्वाध रूप से आवेदन कर सकते हैं.
PNB के मैनेजर ने कही ये बात
इस पहल पर अपने संबोधन में पीएनबी के मुख्य महाप्रबंधक श्री फिरोज हसनैन ने कहा, "मेगा रिटेल आउटरीच प्रोग्राम हमारे ग्राहकों को सरल, किफायती और सुलभ लोन साल्यूशन्स के साथ सशक्त बनाने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है. अपने सशक्त शाखा नेटवर्क और डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठाकर, हम लोन लेने के अनुभव को सरल बना रहे हैं और ग्राहकों को अधिक सहजता और आत्मविश्वास के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बना रहे हैं."
इस कार्यक्रम का संचालन देश भर में कई स्थानों पर किया गया और व्यापक पहुंच और व्यक्तिगत सहायता सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं और आउटरीच कैंप में समर्पित सहभागिता गतिविधियों द्वारा इसे समर्थन दिया गया है. ग्राहकों को पीएनबी वन ऐप के माध्यम से मौके पर ही परामर्श, तुरंत पात्रता मूल्यांकन और संपूर्ण डिजिटल आवेदन सुविधाओं का लाभ भी मिला. इस पहल के साथ पीएनबी ग्राहक-केंद्रित नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है और देश भर के करोड़ों लोगों के लिए एक भरोसेमंद वित्तीय भागीदार होने की अपनी विरासत को पुख्ता करता है.
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