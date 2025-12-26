FacebookTwitterYoutubeInstagram
पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा लोन फ्रॉड, ₹2,434 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, बैंकिंग सेक्टर में मचा हड़कंप

कुलदीप सेंगर की जमानत पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?

Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!

भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा

Homeबिजनेस

बिजनेस

पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा लोन फ्रॉड, ₹2,434 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, बैंकिंग सेक्टर में मचा हड़कंप

PNB ने RBI को SREI समूह की दो कंपनियों में ₹2,434 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड की जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि इनके पूर्व प्रमोटरों पर कर्ज से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 26, 2025, 11:56 PM IST

जाब नेशनल बैंक द्वारा दी गई जानकारी में बताया है कि उसने भारतीय रिज़र्व बैंक को कुल 2,434 करोड़ रुपये के कथित लोन फ्रॉड की रिपोर्ट दी है. यह मामला SREI समूह की दो कंपनियों SREI इक्विपमेंट फाइनेंस और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि इनके पूर्व प्रमोटरों पर कर्ज से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं. बैंक के अनुसार, SEFL से जुड़े खाते में 1,240.94 करोड़ रुपये और SIFL से संबंधित खाते में 1,193.06 करोड़ रुपये की राशि को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा गया है. PNB ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों खातों में फंसी पूरी रकम के लिए पहले ही 100 प्रतिशत प्रावधान किया जा चुका है. इसलिए इस खुलासे का बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति पर कोई अतिरिक्त असर नहीं पड़ेगा. 

लंबे समय से भारी कर्ज के बोझ तले

दरअसल, SREI समूह की ये दोनों कंपनियां लंबे समय से भारी कर्ज के बोझ तले थीं. इन पर कुल मिलाकर करीब 32,700 करोड़ रुपये का वित्तीय कर्ज था. हालात बिगड़ने के बाद इन्हें इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत समाधान प्रक्रिया में डाला गया. दिसंबर 2023 में इस प्रक्रिया के तहत नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने इन दोनों कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसके बाद प्रमोटरशिप में बदलाव हुआ. 

यह भी पढ़ें: Air Purifier पर जीएसटी घटाकर 5% क्यों नहीं किया जा सकता? सरकार ने दिल्ली HC में बताई अपनी बेबसी

IBC के तहत कार्रवाई शुरू की थी

इस मामले की तार अक्टूबर 2021 से जुड़ी है, जब RBI ने कुप्रबंधन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते SIFL और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी SEFL के बोर्ड को भंग कर दिया था. उस समय इन कंपनियों का संचालन कोलकाता स्थित कनोरिया परिवार के हाथों में था. बोर्ड हटाए जाने के बाद ही नियामक ने IBC के तहत कार्रवाई शुरू की थी. SREI समूह की शुरुआत 1989 में एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के रूप में हुई थी और कई वर्षों तक यह इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सेक्टर में सक्रिय रहा. हालांकि बाद के वर्षों में कमजोर जोखिम प्रबंधन और बढ़ते कर्ज ने कंपनी की स्थिति को बिगाड़ दिया. इधर, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ताजा नतीजों में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी भी दी है. वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा बढ़कर 4,904 करोड़ रुपये पहुंच गया. यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि बैंकिंग सेक्टर में कर्ज निगरानी और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर नियामकों की सख्ती लगातार बढ़ रही है. 

