5 साल की पोस्ट ऑफिस FD में कितना मिलेगा ब्याज? 1000 रु से कर सकते हैं निवेश, जानें पूरा हिसाब

इसमें 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए एकमुश्त पैसा जमा किया जा सकता है, जहां आयकर अधिनियम (80C) के तहत टैक्स बचत का सीधा फायदा भी मिलता है.

अगर आप अपने कमाए हुए पैसे को किसी सुरक्षित जगह रखकर बिना किसी टेंशन के अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. इसमें आपको बस एक बार में पूरी रकम जमा करनी होती है, और जब तय समय पूरा हो जाता है, तो आपको आपकी मूल रकम के साथ-साथ पूरा ब्याज जोड़कर दे दिया जाता है.

कितने समय के लिए जमा कर सकते हैं पैसा?

पोस्ट ऑफिस में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या सीधे 5 साल के लिए पैसा जमा करने का विकल्प चुन सकते हैं. अगर आप 5 साल वाली स्कीम चुनते हैं, तो आपको इस समय 7.50% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है.

ब्याज को लेकर क्या है नियम?

इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस में बुजुर्गों यानी सीनियर सिटीजन्स को अलग से कोई ज्यादा ब्याज नहीं मिलता. चाहे 25 साल का युवा हो या 60 साल के बुजुर्ग, पोस्ट ऑफिस में सभी को एक बराबर ही ब्याज दिया जाता है.

निवेश की शुरुआत कैसे और कितने पैसों से करें?

इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें निवेश करने के लिए भारी-भरकम रकम की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप महज 1,000 रुपये से भी अपनी बचत की शुरुआत कर सकते हैं. इसके ऊपर आप जितना चाहें, अपनी सहूलियत के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं.

आप चाहें तो कैश देकर या चेक के जरिए अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं. हर साल आपके खाते में ब्याज का पैसा जोड़ दिया जाता है. इसके अलावा, सुरक्षा के लिहाज से आप इसमें अपने किसी नजदीकी को नॉमिनी भी बना सकते हैं.

टैक्स बचाने में भी मिलेगी पूरी मदद

अगर आप 5 साल वाली टाइम डिपॉजिट स्कीम चुनते हैं, तो यह सिर्फ आपकी बचत ही नहीं बढ़ाती बल्कि टैक्स बचाने में भी काम आती है. इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80C के तहत आपको इस 5 साल की एफडी पर टैक्स में छूट का फायदा उठाने का मौका मिलता है. हालांकि, आपको कितनी टैक्स छूट मिलेगी, यह आपकी कुल कमाई और इनकम टैक्स की शर्तों पर निर्भर करता है.

ब्याज की दरें कैसे तय की जाती हैं?

बैंकों की एफडी की तरह पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें सीधे आरबीआई के फैसलों से तय नहीं होतीं. इन योजनाओं पर कितना ब्याज मिलेगा, इसका पूरा फैसला भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है. सरकार हर तीन महीने पर इन दरों का जायजा लेती है और माहौल के हिसाब से इनमें बदलाव या इन्हें बरकरार रखने का फैसला करती है.

कुल मिलाकर, अगर आप बिना किसी मार्केट रिस्क के अपनी गाढ़ी कमाई को पूरी सुरक्षा के साथ बढ़ाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए एक बेहतरीन और भरोसेमंद जरिया है.

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है, निवेश की सलाह नहीं देता. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.)

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